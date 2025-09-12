За 60 лет — минус площадь озера Комо: таяние льда в Альпах бьёт рекорды

Ледники, некогда символы вечности, сегодня стремительно теряют свои очертания. В Альпах картина становится всё более тревожной: горные массивы хрупки, как никогда, а ледниковая карта региона меняется буквально на глазах. За последние 60 лет итальянские Альпы лишились более 170 квадратных километров льда — это сопоставимо с площадью озера Комо.

Исследование "Ледникового каравана 2025"

Ассоциация Legambiente совместно с Cipra Italia в период с 17 августа по 2 сентября провели экспедицию, охватившую наиболее уязвимые ледники. Данные предоставил Итальянский гляциологический фонд (GFI). Цель исследования — показать масштабы таяния и последствия экстремальных погодных явлений, которые ускоряют деградацию ледников и делают горы непредсказуемо опасными.

Восьмёрка под наблюдением

В центре внимания оказались восемь ледников, среди них:

Адамелло в Ломбардии — крупнейший ледник итальянских Альп;

Вентина в Ломбардии;

Зольда в Альто-Адидже;

Бессанезе и Чамарелла в Пьемонте;

легендарный Алеч в Швейцарии;

ледники Цугшпитце в Германии, включая Шнефернер и Хёллентальфернер.

Все они демонстрируют одну тенденцию — фронтальное отступание и уменьшение площади. Исключение составил лишь Хёллентальфернер, удерживающий позиции с неожиданной стойкостью.

Чернеющий лёд и новые экосистемы

Гляциологи отмечают, что ледники становятся всё более чёрными из-за обломков и селевых потоков. Яркий пример — ледник Зольда, который в 2025 году отступил ещё на 26 метров по сравнению с прошлым годом. На его месте формируются каменные глетчеры и новые леса, создающие уникальные экосистемы.

Другой показатель — ледник Бессанезе. Если в середине XIX века он покрывал почти 1,75 км², то сейчас его площадь сократилась до 0,3 км². Мониторинг Arpa Piemonte показал, что с 2010 по 2023 год объём льда уменьшился на 3,9 млн м³, со скоростью до метра в год.

Хрупкость гор и угроза для долин

Особую тревогу вызывает ледник Вентина в Ломбардии. За последние годы он пострадал от наводнений, которые усилили селевые потоки. Разрушенные ледяные щиты делают морены нестабильными, что затрудняет доступ к фронту ледника и усиливает опасность обвалов.

Экологи предупреждают: изменения в Альпах не ограничиваются высокогорьем. Они напрямую отражаются и на долинах, где формируются новые озёра и нестабильные почвы, угрожающие местным сообществам.