Древние тайны Альп: как ДНК раскрывает секреты неолита и медного века

Каково генетическое наследие древних жителей Альпийского региона? Исследование, проведенное палеогенетиками, проливает свет на этот вопрос, анализируя ДНК 47 человек, живших в восточной части Итальянских Альп между VII и II тысячелетиями до нашей эры. Ученые обнаружили, что все эти индивиды из неолита и медного века, а также часть людей раннего бронзового века, имели генетические сходства с Этци — знаменитым "ледяным человеком", найденным в этих горах.

Генетическое разнообразие Европы

Генофонд современных европейцев сформировался благодаря смешению трех основных групп: охотников-собирателей мезолита, ранних земледельцев из Малой Азии и животных пастухов из Понтийско-Каспийской степи. Эти группы начали миграцию в Европу, принеся с собой сельское хозяйство и новые технологии.

Исследование, проведенное группой ученых из Италии, Франции и Швеции под руководством Валентины Коя из Института изучения мумий "Eurac Research" в Больцано, значительно расширило объем геномных данных о древних жителях Альп. Ученые секвенировали ДНК 47 человек из 17 археологических памятников, начиная с позднего мезолита и заканчивая средним бронзовым веком.

Уникальные находки

Среди прочих находок, единственный геном мезолитического человека показал, что 83,6% его предков происходили от западноевропейских охотников-собирателей. Интересно, что 16,4% его родословной имели восточноевропейское происхождение. Смешение между этими популяциями произошло примерно 13,7-8,3 тысячи лет назад.

Анализ более поздних геномов выявил несколько пар близких родственников среди найденных останков. Все люди из неолита и медного века, попавшие в выборку, имели предков как среди ранних земледельцев, так и среди охотников-собирателей, что подтверждает их сходство с Этци.

Разнообразие предков

Некоторые индивиды из выборки отличались своим происхождением от основной массы. Например, трое из них имели заметную часть предков из степняков раннего бронзового века. Кроме того, у одного человека, жившего в среднем бронзовом веке, была обнаружена предковая компонента, связанная с кавказскими охотниками-собирателями.

Таким образом, новое исследование открывает новые горизонты в понимании генетического разнообразия древних популяций Альпийского региона и их связи с современными европейцами.