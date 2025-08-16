Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
останки людей
останки людей
© journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:07

Кровь предков: как ДНК из древних Альп расколола научный мир

Учёные расшифровали ДНК 47 древних жителей Альп и обнаружили связь с Этци

Вы знали, что на основе анализа ДНК древних жителей Альпийского региона можно провести генетическую связь с знаменитым "ледяным человеком" Этци? Палеогенетики недавно завершили захватывающее исследование, в ходе которого они секвенировали ДНК 47 людей, живших в восточной части Итальянских Альп в VII-II тысячелетиях до нашей эры. Результаты открывают новые горизонты в понимании формирования древних популяций Европы.

Генетические мозаики

Исследование, возглавляемое Валентиной Коя из Института изучения мумий "Eurac Research" в Больцано, существенно расширило знания о генетическом наследии древних людей. Ученые проанализировали данные из 17 археологических памятников, охватывающих период от позднего мезолита до среднего бронзового века. Самые ранние останки датируются примерно 6380-6107 годами до нашей эры, а самые поздние — 1601-1295 годами до нашей эры.

В ходе анализа был выделен единственный геном мезолитического времени, принадлежащий мужчине с митохондриальной гаплогруппой U5b2b3 и Y-хромосомной гаплогруппой I2a1b1a2b. Оказалось, что 83,6% его предков были западноевропейскими охотниками-собирателями, а 16,4% — восточноевропейскими. Это открытие указывает на смешение популяций, происходившее между 13,7 и 8,3 тысячами лет назад.

Неолиты и бронзовики

Анализ более поздних геномов показал, что среди исследованных останков есть несколько пар близких родственников. Все древние жители неолита и медного века, попавшие в выборку, имели генетические связи с двумя основными группами: потомками ранних земледельцев из Малой Азии и западноевропейскими охотниками-собирателями. В среднем, 87% предков принадлежали к земледельцам, а 13% — к охотникам-собирателям, что подчеркивает генетическую схожесть с Этци.

Также были обнаружены индивиды с уникальными предковыми компонентами. Например, трое из них имели значительное наследие от степняков раннего бронзового века, а еще один — от кавказских охотников-собирателей. Это разнообразие генетических компонентов указывает на сложные миграционные процессы и смешение культур в древности.

Таким образом, новое исследование не только подтверждает генетическую связь с Этци, но и раскрывает сложную картину формирования населения Альпийского региона. Палеогенетики продолжают углублять наши знания о том, как древние люди адаптировались и взаимодействовали в различных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые разработали самовосстанавливающийся пластик: прочнее стали и с уникальными свойствами сегодня в 8:22

Уникальный самовосстанавливающийся пластик: как технология изменит будущее автомобильной и аэрокосмической промышленности

Ученые из Техасского университета разработали самовосстанавливающийся пластик, прочнее стали, который открывает новые перспективы в различных отраслях.

Читать полностью » сегодня в 7:22

Магнитный щит "Глаза Саурона": как магнитное поле блазара разгоняет частицы до невероятных скоростей

Ученые раскрыли тайну блазара PKS 1424+240, похожего на «Глаз Саурона». Новые данные об излучении помогли понять природу гамма-лучей и нейтрино.

Читать полностью » Исследование раскрывает, как муравьи обгоняют людей в командной работе сегодня в 6:22

Необычное открытие о муравьях: как они переопределяют коллективную работу для достижения цели

Обнаружив секрет муравьев-портных, исследователи открывают новые горизонты для эффективной коллективной работы. Откройте для себя, как они работают лучше с каждым участником.

Читать полностью » Ученые выяснили: белок Slurp1 играет ключевую роль в здоровье нашей кожи сегодня в 5:22

Этот ген - ключ к разгадке: почему наши ладони выдерживают титаническую нагрузку

Учёные выяснили, что ген Slurp1 отвечает за адаптацию кожи к нагрузкам на суше. Эксперименты на мышах показали важность белка SLURP1 для прочности кожи.

Читать полностью » Учёные из международной группы нашли в сегодня в 4:12

Почти половина ДНК скрывает неожиданные возможности — многие до сих пор не знают этой стороны генома

Новое исследование показало, что почти половина ДНК, ранее считавшейся мусором, может управлять работой генов и влиять на эволюцию человека.

Читать полностью » Флорентийский университет сообщил о древней модификации черепа в пещере Арена-Кандид сегодня в 3:47

Уникальное погребение в Италии раскрывает древний обряд, о котором мало кто слышал

Древний череп из пещеры Арена-Кандид доказывает: ещё 12 тысяч лет назад в Европе существовала редкая практика изменения формы головы с особым смыслом.

Читать полностью » Австрийские исследователи предложили способ восстановления состояния квантовой частицы сегодня в 2:16

Новый способ отменять ошибки: изобретение, которое даёт второй шанс в квантовом мире

Австрийские физики нашли способ "отмотать" состояние частицы в прошлое без её разрушения. Это может изменить подход к квантовым вычислениям.

Читать полностью » Климатолог Маркус Штоффель: супервулканы могут вызвать глобальное похолодание сегодня в 1:18

Земля может остаться без лета на десятилетия — вот что грозит после извержения

Гигантское извержение способно изменить климат на годы и парализовать мировую экономику. Учёные предупреждают: к риску нужно готовиться уже сегодня.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Volkswagen и Xpeng расширят сотрудничество на автомобили с ДВС и гибриды в Китае
Красота и здоровье

Как пережить жару: 6 эффективных способов улучшить сон
Дом

На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей
Красота и здоровье

Business Insider: яблочный уксус с розмарином придаёт блеск и убирает тусклость седых волос
Туризм

Туризм к ледникам: возможно ли спасти природу с помощью путешествий
Спорт и фитнес

Пятидневный сплит для тренировки мышц рекомендовали специалисты NASM
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал в Корнуолле о своём простом завтраке
Еда

Французский способ выпекания помогает получить тонкие и золотистые блины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru