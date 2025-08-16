Кровь предков: как ДНК из древних Альп расколола научный мир

Вы знали, что на основе анализа ДНК древних жителей Альпийского региона можно провести генетическую связь с знаменитым "ледяным человеком" Этци? Палеогенетики недавно завершили захватывающее исследование, в ходе которого они секвенировали ДНК 47 людей, живших в восточной части Итальянских Альп в VII-II тысячелетиях до нашей эры. Результаты открывают новые горизонты в понимании формирования древних популяций Европы.

Генетические мозаики

Исследование, возглавляемое Валентиной Коя из Института изучения мумий "Eurac Research" в Больцано, существенно расширило знания о генетическом наследии древних людей. Ученые проанализировали данные из 17 археологических памятников, охватывающих период от позднего мезолита до среднего бронзового века. Самые ранние останки датируются примерно 6380-6107 годами до нашей эры, а самые поздние — 1601-1295 годами до нашей эры.

В ходе анализа был выделен единственный геном мезолитического времени, принадлежащий мужчине с митохондриальной гаплогруппой U5b2b3 и Y-хромосомной гаплогруппой I2a1b1a2b. Оказалось, что 83,6% его предков были западноевропейскими охотниками-собирателями, а 16,4% — восточноевропейскими. Это открытие указывает на смешение популяций, происходившее между 13,7 и 8,3 тысячами лет назад.

Неолиты и бронзовики

Анализ более поздних геномов показал, что среди исследованных останков есть несколько пар близких родственников. Все древние жители неолита и медного века, попавшие в выборку, имели генетические связи с двумя основными группами: потомками ранних земледельцев из Малой Азии и западноевропейскими охотниками-собирателями. В среднем, 87% предков принадлежали к земледельцам, а 13% — к охотникам-собирателям, что подчеркивает генетическую схожесть с Этци.

Также были обнаружены индивиды с уникальными предковыми компонентами. Например, трое из них имели значительное наследие от степняков раннего бронзового века, а еще один — от кавказских охотников-собирателей. Это разнообразие генетических компонентов указывает на сложные миграционные процессы и смешение культур в древности.

Таким образом, новое исследование не только подтверждает генетическую связь с Этци, но и раскрывает сложную картину формирования населения Альпийского региона. Палеогенетики продолжают углублять наши знания о том, как древние люди адаптировались и взаимодействовали в различных условиях.