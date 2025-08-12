Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:11

Планета, которой не должно быть: почему Альфа Центавра нарушает законы астрономии

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил газовый гигант в системе Альфа Центавра

Представьте себе, что всего в четырёх световых годах от нас, в звёздной системе Альфа Центавра, была обнаружена планета размером с Сатурн. Эта новость открывает новые горизонты в астрономии и исследовании экзопланет.

Ближайшая звёздная система

Альфа Центавра — это ближайшая к Земле звёздная система, состоящая из трёх звёзд: Альфа Центавра A, Альфа Центавра B и красного карлика Проксима Центавра. Учёные давно высказывают предположения о наличии планет в "обитаемой зоне", где может существовать жидкая вода. Однако подтвердить это оказалось непросто. Чарльз Бейхман из Калифорнийского технологического института поясняет:

"Звёзды очень яркие, близкие и быстро движутся по небу".

Неожиданное открытие

С помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона (MIRI) космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST) удалось обнаружить газового гиганта на орбите звезды Альфа Центавра A. Это открытие стало настоящей неожиданностью.

"Уэбб был разработан для поиска самых удалённых галактик, а не экзопланет", — отметил Бейхман.

Поиск планеты потребовал тщательного планирования, анализа и компьютерного моделирования, что дало "впечатляющие результаты".

Прямые наблюдения

В отличие от предыдущих методов, которые полагались на косвенные измерения, JWST смог зафиксировать свет от потенциальной планеты. Алан Босс из Carnegie Science, который не принимал участия в исследовании, подчеркивает, что это было "гораздо более амбициозное" достижение. Однако в ходе последующих наблюдений планета не была найдена.

"Мы столкнулись с исчезновением планеты!" — заявил Аникет Санги из Калифорнийского технологического института.

Команда исследователей смоделировала миллионы орбит, чтобы разгадать эту загадку. В половине смоделированных орбит планета подошла слишком близко к звезде и не была видна Уэббу ни в феврале, ни в апреле 2025 года.

Хотя газовый гигант не может поддерживать жизнь в привычном для нас понимании, его существование может изменить наше представление о формировании планет.

"Это открытие ставит под сомнение наше понимание того, как планеты формируются и выживают в хаотических условиях", — заключает Санги.

Более того, по своим характеристикам он близок к планетам-гигантам нашей Солнечной системы, что делает его особенно интересным для изучения.

