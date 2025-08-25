Гигантский призрак в космосе: телескоп Уэбба зафиксировал необъяснимое
Всего в четырёх световых годах от нас может находиться планета размером с Сатурн. Учёные предполагают, что газовый гигант вращается вокруг звезды Альфа Центавра A — одной из ближайших к Солнцу. Но подтвердить его существование оказалось непросто.
Почему Альфа Центавра так интересна?
Эта звёздная система состоит из трёх светил:
- Альфа Центавра A и B — похожи на Солнце,
- Проксима Центавра — красный карлик, ближайшая к нам звезда.
Исследователи давно ищут здесь планеты, особенно в "обитаемой зоне", где возможна жидкая вода. Однако яркость и движение звёзд сильно осложняют поиски.
"Звёзды очень яркие, близкие и быстро движутся по небу", — объясняет Чарльз Бейхман из Калифорнийского технологического института.
Неожиданная находка "Уэбба"
Телескоп Джеймса Уэбба (JWST), предназначенный для изучения далёких галактик, неожиданно зафиксировал возможный сигнал от планеты в системе Альфа Центавра A.
"Уэбб был создан для поиска удалённых галактик, а не экзопланет", — удивляется Бейхман.
Учёные провели десятки наблюдений и сложных расчётов, но при повторных проверках планета исчезла.
"Мы столкнулись с исчезновением планеты!" — заявил Аникет Санги, участник исследования.
Что дальше?
Если открытие подтвердится, это изменит представления о формировании планет в двойных системах.
"Его существование бросило бы вызов нашим теориям о том, как планеты выживают в хаотичных условиях", — говорит Санги.
Пока же учёные продолжают искать ответ: была ли это реальная планета или ошибка наблюдений.
