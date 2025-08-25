Гигантский призрак в космосе: телескоп Уэбба зафиксировал необъяснимое

Всего в четырёх световых годах от нас может находиться планета размером с Сатурн. Учёные предполагают, что газовый гигант вращается вокруг звезды Альфа Центавра A — одной из ближайших к Солнцу. Но подтвердить его существование оказалось непросто.

Почему Альфа Центавра так интересна?

Эта звёздная система состоит из трёх светил:

Альфа Центавра A и B — похожи на Солнце,

Проксима Центавра — красный карлик, ближайшая к нам звезда.

Исследователи давно ищут здесь планеты, особенно в "обитаемой зоне", где возможна жидкая вода. Однако яркость и движение звёзд сильно осложняют поиски.

"Звёзды очень яркие, близкие и быстро движутся по небу", — объясняет Чарльз Бейхман из Калифорнийского технологического института.

Неожиданная находка "Уэбба"

Телескоп Джеймса Уэбба (JWST), предназначенный для изучения далёких галактик, неожиданно зафиксировал возможный сигнал от планеты в системе Альфа Центавра A.

"Уэбб был создан для поиска удалённых галактик, а не экзопланет", — удивляется Бейхман.

Учёные провели десятки наблюдений и сложных расчётов, но при повторных проверках планета исчезла.

"Мы столкнулись с исчезновением планеты!" — заявил Аникет Санги, участник исследования.

Что дальше?

Если открытие подтвердится, это изменит представления о формировании планет в двойных системах.

"Его существование бросило бы вызов нашим теориям о том, как планеты выживают в хаотичных условиях", — говорит Санги.

Пока же учёные продолжают искать ответ: была ли это реальная планета или ошибка наблюдений.