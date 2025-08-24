Альпаки взорвали рынок: земля возле ферм дорожает быстрее, чем в Москве

Участок земли подальше от города больше не кажется скучной инвестицией. В некоторых регионах России цены взлетели сразу в несколько раз — и причиной стал вовсе не новый торговый центр, а… альпаки.

Ставрополь и Краснодар — лидеры роста

Как рассказал Василий Жайворонок, основатель сети "Ферма Альпак", впечатляющие изменения начались после открытия фермы в станице Темнолесской. Буквально за год стоимость гектара выросла с 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

Похожую картину наблюдают в Краснодарском крае — там участки возле фермы в районе Горячего Ключа подорожали с 1 до 5 млн рублей за гектар. Причина очевидна: фермы стали популярным объектом агротуризма и усилили интерес к прилегающей территории.

Альпаки — новый магнит для туристов

Сегодня такие фермы работают уже в 11 регионах, включая Москву, Севастополь, Казань, Кисловодск.

Эксперты прогнозируют, что к 2028 году поток туристов в этом сегменте может достичь 1,5 млн человек в год.

Фактически фермы выполняют роль локальных туристических хабов — вокруг них развиваются кафе, отели, локальные сувенирные маркеты, а вместе с этим растёт спрос на жильё и землю.



Контекст: растёт всё - не только рядом с фермами

На этом фоне стало известно, что ценовой разрыв между первичным и вторичным жильём в России достиг уже 80% — рынок становится всё более неоднородным и реагирует даже на точечные турпроекты.