© https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба ВДНХ
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:57

Ламы в париках и альпаки в попкорне: что творилось на необычный ярмарке в Миннесоте

Конкурс костюмов для лам и альпак прошёл на ярмарке в Миннесоте

На ярмарках в США давно стало традицией устраивать необычные конкурсы, которые привлекают внимание не меньше, чем сами сельскохозяйственные выставки. Одним из таких событий в Миннесоте стал конкурс костюмов для лам и альпак, проходящий в Lee & Rose Warner Coliseum. Местные жители готовятся к нему заранее, ведь нужно придумать образ не только для своего питомца, но и для себя, чтобы составить гармоничную пару.

Как проходит конкурс

Правила у участников достаточно простые, но в то же время строгие. Наряд можно сделать из подручных материалов: картона, тканей, пенопласта, париков и декоративных аксессуаров. Оценивались костюмы по нескольким критериям: оригинальность идеи, тщательность исполнения, гармония с образом владельца и то, насколько хорошо костюм сидит на животном. Чем больше частей тела ламы или альпаки оказывалось прикрыто нарядом, тем выше были шансы на успех.

Жюри и зрители обычно обращают внимание не только на фантазию участников, но и на то, как питомцы чувствуют себя в образах. Животным должно быть комфортно, а костюм не должен мешать движениям. Поэтому хозяевам приходится искать баланс между эффектностью и удобством.

Яркие образы участников

В этот раз на подиуме можно было увидеть самые разные перевоплощения. Китон Мэтьюз вышел вместе со своей ламой по кличке Коттон в образе клоуна. Их костюмы были сделаны в едином стиле: яркие цвета, парики и характерные элементы циркового наряда.

Особый интерес вызвал 18-летний Эмерсон Краг, решивший перевоплотиться в рыбку Дори из мультфильма "В поисках Немо". Его питомец, лама Отто, был представлен в костюме морского анемона. Эта пара стала одной из самых фотографируемых на ярмарке.

Фантазии участников не было границ: одна альпака предстала в виде ведра попкорна, другая — в костюме фермерского киоска. Также зрителей порадовал дуэт, где животное было наряжено в образ цыпленка, а его хозяин изобразил знаменитого основателя сети KFC Харланда Сандерса.

Не обошлось и без театральных мотивов: одна из участниц вместе с питомцем выбрала образ из бродвейского мюзикла "Wicked", в основе которого лежит история Злой ведьмы из книги "Удивительный волшебник из страны Оз".

