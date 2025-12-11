Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Перхоть
Перхоть
© https://www.freepik.com
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:39

Болезнь позади, а волосы падают: простой способ понять, когда пора бить тревогу

Восстановление волос после родов может занять год — трихолог Ткачев

Послеродовое и постболезненное выпадение волос в большинстве случаев проходит само и не требует лечения, отметил трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев. О том, когда действительно нужно обращаться за помощью, специалист рассказал в комментарии MosTimes.

Ткачев пояснил, что при послеродовом выпадении волос важно исключить патологии и при отсутствии нарушений активную терапию не проводить.

"Послеродовое выпадение волос считается физиологическим, начинается через три месяца после родов, проходит в течение полугода, чаще всего затягивается до двенадцати месяцев. Но в послеродовом периоде пять-семь процентов женщин могут иметь обострение аутоиммунного тиреодиты, если у них были антитела в щитовидной железе. Мы проверяем тиреотропный гормон после родового периода, чтобы не пропустить сопутствующих заболеваний, влияющих на волосы", — отметил Ткачев.

Специалист добавил, если нет сопутствующих факторов можно использовать обычные уходовые средства и просто выждать время.

"Могут быть рекомендованы косметические препараты по необходимости для спокойствия душевного. Агрессивных процедур, активного лечения сильными препаратами типа до года мы не рекомендуем. Большинство лекарственных препаратов нельзя применять у кормящих мам. Поэтому исключаем возможную патологию и дальше время лечит", — отметил трихолог.

Специалист добавил, что после болезни, например ковида, восстановление "шевелюры" укладывается примерно в шесть месяцев. Если выпадение продолжается дольше или переходит в очаговую форму, требуется дополнительная диагностика и терапия.

"Тогда начинаем принимать меры, еще более тщательно искать возможные причины. Могут быть виноваты медикаменты, которые человек принимает, к примеру, антикоагулянты. Более тщательное исследование требуется. После заболеваний у людей, предрасположенных к аутоиммунным заболеваний оно может пойти по другому пути, допустим, по развитию очагов алопеции. Это требует лечения в любом случае", — резюмировал врач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России растёт число заболевших гриппом A H3N2 — иммунолог Жемчугов сегодня в 12:18
Грипп возвращается, как старый знакомый: вирус из прошлого снова идёт по России

В России растёт число случаев заболевания гриппом, но врачи уверяют — паниковать не стоит: вирус знаком медицине уже более полувека.

Читать полностью » Курение вызвало рак мочевого пузыря у мужчины 38 лет — онкоуролог Гадзиян сегодня в 12:10
Сигарета длиною в жизнь: как привычка превратила тридцатилетие в последнюю черту

История 38-летнего мужчины показывает, как безобидная привычка и промедление с визитом к врачу могут привести к фатальным последствиям.

Читать полностью » Метеозависимым людям стоит быть осторожными в период магнитной бури — АБН24 сегодня в 11:45
Магнитная буря на подходе: как солнечные удары отразятся на самочувствии метеозависимых людей

Магнитная буря, вызванная солнечными вспышками, достигает пика 11 декабря. Метеозависимым людям следует быть осторожными из-за возможных проблем с самочувствием.

Читать полностью » Анализ крови может заменить сложную диагностику остеопороза — URA.Ru сегодня в 9:48
У вас в карте уже есть ответ: врачи смогут находить риск остеопороза в старых анализах крови

Учёные обнаружили, что рутинный анализ крови может предупредить об остеопорозе задолго до тяжёлых симптомов, открывая путь к более ранней диагностике.

Читать полностью » Алкоголь ожирение и диабет стали основными причинами цирроза в РФ — Чернышова сегодня в 9:35
Ожирение и диабет бьют по печени: как обычные болезни приводят к страшному диагнозу

Врачи фиксируют стремительный рост цирроза печени в России: заболевание всё чаще развивается тайно и выявляется только на опасных стадиях.

Читать полностью » Полифенолы в рационе снижают давление и холестерин у пожилых — BMC Medicine сегодня в 9:08
Шокирующее открытие для пожилых: небольшое изменение в меню работает лучше сложных диет

Исследование в BMC Medicine показало, что "полифеноловая" диета помогает пожилым снижать давление и холестерин без радикальных изменений питания.

Читать полностью » Стресс и алкоголь повышают риск инфаркта в праздники — кардиолог Рудченко сегодня в 8:37
Красные флаги для сердца: если увидели эти симптомы после застолья — срочно звоните в скорую

Кардиолог объяснил, почему сочетание стресса, алкоголя и солёной еды делает новогодние дни опасными для сердца — и какие симптомы нельзя игнорировать.

Читать полностью » Бальзам La Mer делает губы мягкими и ухоженными — мнение косметологов сегодня в 8:10
Французский секрет безупречной кожи: роскошь, которая выглядит как её отсутствие

Эффект "я только проснулась" стал главным трендом в индустрии красоты. Разбираемся, стоит ли платить за невидимую косметику.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Венесуэльский турбизнес предложил российским компаниям крупные скидки — АТОР
Авто и мото
Долгая работа двигателя без движения ускоряет износ — автоспециалисты
Авто и мото
За нарушение ПДД на электросамокате теперь выписывают штраф — Денис Балакирев
Еда
Виноград формирует баланс сладости и солёности в салатах — кулинары
Туризм
Около полумиллиона туристов выберут горные курорты на Новый год — Ромашкин
Туризм
В Симферополе открылась новогодняя почта для туристов и жителей — Минкурорт РК
Наука
Камни разного состава в пищеводе исключили их попадание после смерти — Palaeontologica Electronica
Общество
Детская загадка из советских журналов: сможете ли вы найти шпиона?
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet