Болезнь позади, а волосы падают: простой способ понять, когда пора бить тревогу

Послеродовое и постболезненное выпадение волос в большинстве случаев проходит само и не требует лечения, отметил трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев. О том, когда действительно нужно обращаться за помощью, специалист рассказал в комментарии MosTimes.

Ткачев пояснил, что при послеродовом выпадении волос важно исключить патологии и при отсутствии нарушений активную терапию не проводить.

"Послеродовое выпадение волос считается физиологическим, начинается через три месяца после родов, проходит в течение полугода, чаще всего затягивается до двенадцати месяцев. Но в послеродовом периоде пять-семь процентов женщин могут иметь обострение аутоиммунного тиреодиты, если у них были антитела в щитовидной железе. Мы проверяем тиреотропный гормон после родового периода, чтобы не пропустить сопутствующих заболеваний, влияющих на волосы", — отметил Ткачев.

Специалист добавил, если нет сопутствующих факторов можно использовать обычные уходовые средства и просто выждать время.

"Могут быть рекомендованы косметические препараты по необходимости для спокойствия душевного. Агрессивных процедур, активного лечения сильными препаратами типа до года мы не рекомендуем. Большинство лекарственных препаратов нельзя применять у кормящих мам. Поэтому исключаем возможную патологию и дальше время лечит", — отметил трихолог.

Специалист добавил, что после болезни, например ковида, восстановление "шевелюры" укладывается примерно в шесть месяцев. Если выпадение продолжается дольше или переходит в очаговую форму, требуется дополнительная диагностика и терапия.