Алоэ вера — аптечка на подоконнике: как правильно срезать листья, чтобы не навредить

Алоэ вера — растение не только декоративное, но и целебное. Его мясистые листья содержат сок и гель, которые широко применяются как в уходе за кожей, так и в садоводстве. Однако, прежде чем тянуться за ножницами, важно понимать, сколько листьев можно срезать без вреда для растения.

Когда можно начинать срезать листья

Алоэ должно достичь зрелости, прежде чем его листья можно использовать. Если у растения меньше шести листьев, спешить не стоит: в этот период оно слишком слабо для обрезки. Листья обеспечивают фотосинтез и питание, поэтому их потеря может замедлить рост.

Фермер по выращиванию алоэ Брайан Свобода из компании Honest Aloe советует оставлять минимум семь-восемь листьев, включая молодые, формирующиеся в центре розетки.

"Если листьев меньше шести, растению требуется больше времени для восстановления, чтобы дать больше листьев", — сказал фермер Брайан Свобода.

Если удалить слишком много, оставшиеся листья рискуют надломиться у основания, а на восстановление уйдут месяцы.

Зачем обрезают алоэ

Причины обрезки разные:

получение геля для косметических и лечебных целей;

поддержание декоративного вида растения;

стимуляция роста новых побегов.

Кроме того, листья алоэ могут приносить пользу и другим растениям. Гель и измельчённая мякоть помогают:

ускорять укоренение черенков; уменьшать стресс после пересадки; повышать устойчивость к болезням; стимулировать прорастание семян.

Даже в сложных условиях растение проявляет себя как помощник.

"Алоэ действует как естественный смачивающий агент; это помогает преодолеть поверхностное натяжение воды", — отметил Свобода.

Иными словами, алоэ улучшает влагоёмкость сухих и песчаных почв.

Листья вместо удобрения

Ценные вещества содержатся не только в геле, но и в кожуре. Если нарезать листья кусочками и разложить в огороде, они будут работать как органическое удобрение и мягкий инсектицид.

Внутренний гель богат аминокислотами, минералами и антиоксидантами, а кожура отпугивает вредителей. Поэтому обрезанные листья можно использовать комплексно, не выбрасывая остатки.

Есть ли замена алоэ?

По уровню целебной ценности аналогов у алоэ нет.

"Алоэ вера является единственным растением, богатым полисахаридами, и именно этот профиль придает алоэ его целебную силу", — пояснил Свобода.

Но для декоративных целей можно подобрать схожие по внешнему виду растения:

Агава - похожа на алоэ, но более жёсткая, с острыми концами. Требует осторожного размещения.

- похожа на алоэ, но более жёсткая, с острыми концами. Требует осторожного размещения. Эониум - отличается разнообразием форм и окраски, меняет цвет в зависимости от солнца и температуры.

- отличается разнообразием форм и окраски, меняет цвет в зависимости от солнца и температуры. Хавортия - миниатюрное растение с белыми узорами на листьях, удобно для комнатного выращивания.

- миниатюрное растение с белыми узорами на листьях, удобно для комнатного выращивания. Гастерия - напоминает алоэ, но без шипов; хорошо переносит тень, подходит для квартир.

Алоэ можно смело срезать, если растение окрепло и сформировало достаточное количество листьев. Главное правило — оставлять не меньше семи-восьми. Тогда алоэ продолжит активно расти, а вы получите не только ценный гель, но и органическое удобрение для других культур.