Пока одни покупают кремы, другие срезают алоэ и получают то же самое бесплатно

Алоэ вера — одно из тех растений, которое ценят не только за декоративность, но и за его практическую пользу. Из его мясистых листьев можно получить прозрачный гель, помогающий при ожогах, сухости кожи и даже раздражении кожи головы. Но чтобы растение продолжало расти и оставалось сильным, важно правильно собирать урожай.

Когда лучше собирать листья

Оптимальное время для сбора наступает, когда алоэ вера достигает возраста 2-3 лет. Молодые растения ещё не накапливают достаточно полезных соединений, поэтому их не стоит тревожить. Зрелые листья легко узнать по насыщенному зелёному цвету и упругости. Если же лист пожелтел или подсох, брать его не рекомендуется.

Как правильно срезать листья

Для сбора понадобятся острый нож или садовые ножницы. Секатор использовать нежелательно: он может "выдавить" лишний сок и повредить растение.

Выбирайте внешние, более старые листья — они содержат максимум геля. Срез делайте у самого основания, слегка под углом. Сразу после среза обрежьте колючие края.

Чтобы удалить алоин — вещество с горьким вкусом и слабительным эффектом, — листья нужно поставить вертикально в ёмкость и оставить на 10-15 минут. В это время сок стечёт, а затем листы можно промыть под проточной водой.

Важно помнить: не снимайте более 3-4 листьев за раз и всегда оставляйте на растении минимум 5-7 здоровых. Идеально — давать ему несколько недель отдыха между сборами.

Как извлечь гель

Существует два способа:

Филетирование. Срезается зелёная кожица с обеих сторон листа, и гель аккуратно раскрывается пластами. Соскребание. После удаления одного слоя кожуры мякоть вынимается ложкой.

Полученный гель можно использовать сразу или измельчить в блендере для однородности. Хранить его можно в холодильнике до недели или заморозить — в таком виде он сохранится 4-6 месяцев.

Интересные факты об алоэ вера

В Древнем Египте алоэ вера называли "растением бессмертия" и клали в гробницы фараонов.

Современные исследования показали, что гель алоэ содержит более 70 биологически активных веществ, включая витамины, ферменты и аминокислоты.

Алоэ может жить десятки лет в домашних условиях, если не подвергать его чрезмерному поливу и прямому холодному воздуху.

Собрать гель из алоэ вера несложно, если соблюдать правила: выбирать зрелые листья, давать растению отдых и правильно извлекать мякоть. Тогда вы получите натуральное средство для здоровья и красоты, а само растение будет радовать вас ещё долгие годы.