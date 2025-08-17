Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
алоэ
алоэ
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:17

Пока одни покупают кремы, другие срезают алоэ и получают то же самое бесплатно

Алоэ вера сохраняет растение здоровым, если срезать не более четырёх листьев за раз

Алоэ вера — одно из тех растений, которое ценят не только за декоративность, но и за его практическую пользу. Из его мясистых листьев можно получить прозрачный гель, помогающий при ожогах, сухости кожи и даже раздражении кожи головы. Но чтобы растение продолжало расти и оставалось сильным, важно правильно собирать урожай.

Когда лучше собирать листья

Оптимальное время для сбора наступает, когда алоэ вера достигает возраста 2-3 лет. Молодые растения ещё не накапливают достаточно полезных соединений, поэтому их не стоит тревожить. Зрелые листья легко узнать по насыщенному зелёному цвету и упругости. Если же лист пожелтел или подсох, брать его не рекомендуется.

Как правильно срезать листья

Для сбора понадобятся острый нож или садовые ножницы. Секатор использовать нежелательно: он может "выдавить" лишний сок и повредить растение.

  1. Выбирайте внешние, более старые листья — они содержат максимум геля.
  2. Срез делайте у самого основания, слегка под углом.
  3. Сразу после среза обрежьте колючие края.

Чтобы удалить алоин — вещество с горьким вкусом и слабительным эффектом, — листья нужно поставить вертикально в ёмкость и оставить на 10-15 минут. В это время сок стечёт, а затем листы можно промыть под проточной водой.

Важно помнить: не снимайте более 3-4 листьев за раз и всегда оставляйте на растении минимум 5-7 здоровых. Идеально — давать ему несколько недель отдыха между сборами.

Как извлечь гель

Существует два способа:

  1. Филетирование. Срезается зелёная кожица с обеих сторон листа, и гель аккуратно раскрывается пластами.
  2. Соскребание. После удаления одного слоя кожуры мякоть вынимается ложкой.

Полученный гель можно использовать сразу или измельчить в блендере для однородности. Хранить его можно в холодильнике до недели или заморозить — в таком виде он сохранится 4-6 месяцев.

Интересные факты об алоэ вера

  • В Древнем Египте алоэ вера называли "растением бессмертия" и клали в гробницы фараонов.
  • Современные исследования показали, что гель алоэ содержит более 70 биологически активных веществ, включая витамины, ферменты и аминокислоты.
  • Алоэ может жить десятки лет в домашних условиях, если не подвергать его чрезмерному поливу и прямому холодному воздуху.

Собрать гель из алоэ вера несложно, если соблюдать правила: выбирать зрелые листья, давать растению отдых и правильно извлекать мякоть. Тогда вы получите натуральное средство для здоровья и красоты, а само растение будет радовать вас ещё долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральные средства против муравьев: 3 проверенных метода садовых экспертов сегодня в 13:56

Забудьте про химию: эти 3 натуральных средства уничтожат муравьев без следа

Муравьи на дачном участке? Узнайте 5 неожиданных способов борьбы с ними, от натуральных средств до лайфхаков с пищевыми продуктами. Сохраните урожай и избавьтесь от непрошенных гостей!

Читать полностью » Растения против кротов: чеснок, мята и базилик помогают защитить огород сегодня в 13:20

Грядки целы, газон в порядке: как садоводы держат кротов на расстоянии

Как выгнать кротов с участка безопасно и без химии: ароматные растения и хитрые отпугиватели — простые методы, которые работают.

Читать полностью » Жара и цветы: как спасти растения от засухи — советы экспертов сегодня в 12:15

Пока все поливают, вы просто это сделаете: секрет долгой жизни цветов

Летняя жара — испытание для цветов. Узнайте эффективные советы по уходу за цветами в засуху: правильный полив, подготовка почвы, использование гидрогеля и мульчирование. Обеспечьте своим цветам красоту и здоровье даже в жаркие дни!

Читать полностью » Мини-газон в контейнерах набирает популярность среди дачников Амурской области сегодня в 12:07

Уют и свежесть в любом уголке: в Амурской области газоны переселяются в контейнеры

Мини-газон в контейнерах в Амурской области — секрет садоводов, который дарит зелень даже без участка. Просто, красиво и подходит для любого дома.

Читать полностью » В Хабаровском крае вдоль южного забора рекомендуют сажать жимолость, смородину и яблони сегодня в 11:52

Урожай и красота в одном ряду: хитрость посадок вдоль забора в Хабаровском крае

Что посадить вдоль южного забора в Хабаровском крае: хитрость дачников, которая даёт урожай, красоту и защиту участка одновременно.

Читать полностью » Арбузы на прилавках: советы экспертов, как выбрать идеальный плод сегодня в 11:15

Арбузное приключение: узнайте, как выбрать самый сладкий и безопасный плод

В мире отмечают День арбуза, и на прилавках появляется всё больше сладких ягод. Эксперты раскрывают секреты выбора спелого и безопасного арбуза, делятся советами по хранению и рассказывают о лабораторном контроле, а также о влиянии погоды на урожай.

Читать полностью » Дачникам на заметку: какие удобрения летом несут смертельную опасность сегодня в 10:15

Смертельный яд для растений: опытный биотехнолог предупредила об опасности

Мария Золотарева, биотехнолог, предупреждает об опасности необдуманного использования удобрений. Она назвала вещества, которые не только неэффективны, но и вредны для растений и здоровья человека. Узнайте, чего стоит избегать летом, чтобы получить здоровый урожай!

Читать полностью » Садовые организации: надземный контейнерный пруд подходит для климата Коми сегодня в 9:40

Мини-пруд без лопаты: секрет "живой воды" для двора в Коми

Создайте мини-водоём без копки: готовые ёмкости, пошаговые инструкции и советы по растениям для короткого лета в Коми.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли древнейшие следы очистки золота в Египте и Персии – данные из Лувра
Наука и технологии

Материнская ДНК влияет на пол ребёнка — исследование Гарвардского университета
Спорт и фитнес

Инструктор йоги Джо Миллер назвал асаны для поддержания здоровья после 50 лет
Наука и технологии

Генетики установили: предки финнов и венгров мигрировали из Якутии 4500 лет назад
Красота и здоровье

Ожоги глаз от солнца: врачебные рекомендации по профилактике и лечению
Питомцы

Ветеринары рекомендуют регулярные осмотры для собак с плоской мордой при проблемах дыхания и зрения
Авто и мото

Эксперты: автопроизводители в России отказываются от акций и корректируют цены
Туризм

Туристам в Крыму рекомендовали готовиться к перебоям с интернетом и использовать офлайн-карты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru