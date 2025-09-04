Суд против Alo: обвинения в дискриминации грозят новым обвалом репутации

Фитнес-индустрия давно привыкла к громким скандалам, но история вокруг бренда Alo оказалась особенно заметной. Марка, которую носят звёзды первой величины — от Хейли Бибер до Ким Кардашьян, — столкнулась с обвинениями, которые могут дорого стоить её репутации.

Судебный иск от экс-сотрудницы

Главной фигурой конфликта стала фитнес-тренер Бриони Смит. Она работала на платформе Alo Moves, снималась в тренировочных программах и, по её словам, считала себя частью команды. Однако после 40-летия женщина столкнулась с неприятными переменами.

По словам Смит, её заработок уменьшили, бонусы отменили, а форму бренда перестали выдавать. Кульминацией стало то, что в феврале контракт с ней не продлили.

"Ты больше не вписываешься в эстетику бренда", — утверждает, что услышала от коллег Бриони Смит.

Именно эта фраза стала для неё сигналом, что причина увольнения — возраст, а не производственные изменения. Теперь тренер подала иск, настаивая, что её увольнение было незаконным и дискриминационным.

Ответ бренда

Руководство Alo отрицает обвинения. По их версии, сокращения связаны исключительно с оптимизацией и слиянием команд. Компания утверждает, что Бриони сотрудничала с ней на условиях фриланса, а не штатной занятости. Для самой тренера такие объяснения звучат как попытка снять с себя ответственность.

Этот спор выходит за рамки одного трудового конфликта. Если суд признает правоту Смит, Alo может столкнуться с волной подобных исков от других сотрудников и бывших партнёров.

Предыдущие проблемы Alo

История с Бриони Смит не стала первой. Летом компанию уже обвиняли в скрытой рекламе. Популярные блогеры публиковали посты, восхваляющие одежду бренда, но не указывали, что это была оплаченная интеграция.

В результате Alo оказался ответчиком по коллективному иску на сумму 150 миллионов долларов. И хотя судебное разбирательство ещё не завершено, скандал заметно ударил по имиджу компании.