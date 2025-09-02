Две горсти этих орехов в день снижают повреждения клеток

Учёные всё чаще называют миндаль самым полезным орехом. Новый систематический обзор подтвердил: его регулярное употребление помогает организму справляться с оксидативным стрессом — состоянием, при котором избыток свободных радикалов повреждает клетки и их ДНК.

Почему это важно

Оксидативный стресс связан с развитием множества заболеваний — от сердечно-сосудистых до нейродегенеративных. Его усиливают недосып, курение, алкоголь и неправильное питание. Защиту обеспечивают антиоксиданты, которыми богат миндаль.

Что показало исследование

Учёные из Тегеранского университета медицинских наук проанализировали восемь рандомизированных исследований с участием более 400 человек, включая курильщиков и пациентов с хроническими болезнями.

Результаты оказались убедительными:

• снижается уровень 8-OHdG - маркера повреждения ДНК;

• уменьшается концентрация MDA - продукта окисления жиров;

• повышается активность фермента SOD, который борется со свободными радикалами.

Эффект напрямую зависел от количества орехов: заметные изменения фиксировались у тех, кто ел от 60 граммов миндаля в день (примерно две горсти).

Сырые или жареные

Максимум пользы — в сырых неочищенных орехах. Жарка снижает содержание антиоксидантов и, соответственно, их защитное действие.

Калорийность

Миндаль остаётся высококалорийным продуктом: в 100 г — около 570 ккал. Рекомендуемая порция в 60 г содержит примерно 350 ккал, что соответствует плотному перекусу. Поэтому важно учитывать его в общей калорийности рациона.

Главное

Миндаль снижает окислительное повреждение клеток и поддерживает работу антиоксидантных систем организма. Для заметного эффекта достаточно двух горстей сырых орехов в день, но важно помнить о высокой калорийности.