Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Орехи
Орехи
© pxhere.com by piviso.com is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:04

Две горсти этих орехов в день снижают повреждения клеток

Учёные из Тегеранского университета: две горсти этого ореха в день уменьшают повреждения от свободных радикалов

Учёные всё чаще называют миндаль самым полезным орехом. Новый систематический обзор подтвердил: его регулярное употребление помогает организму справляться с оксидативным стрессом — состоянием, при котором избыток свободных радикалов повреждает клетки и их ДНК.

Почему это важно

Оксидативный стресс связан с развитием множества заболеваний — от сердечно-сосудистых до нейродегенеративных. Его усиливают недосып, курение, алкоголь и неправильное питание. Защиту обеспечивают антиоксиданты, которыми богат миндаль.

Что показало исследование

Учёные из Тегеранского университета медицинских наук проанализировали восемь рандомизированных исследований с участием более 400 человек, включая курильщиков и пациентов с хроническими болезнями.

Результаты оказались убедительными:
• снижается уровень 8-OHdG - маркера повреждения ДНК;
• уменьшается концентрация MDA - продукта окисления жиров;
• повышается активность фермента SOD, который борется со свободными радикалами.

Эффект напрямую зависел от количества орехов: заметные изменения фиксировались у тех, кто ел от 60 граммов миндаля в день (примерно две горсти).

Сырые или жареные

Максимум пользы — в сырых неочищенных орехах. Жарка снижает содержание антиоксидантов и, соответственно, их защитное действие.

Калорийность

Миндаль остаётся высококалорийным продуктом: в 100 г — около 570 ккал. Рекомендуемая порция в 60 г содержит примерно 350 ккал, что соответствует плотному перекусу. Поэтому важно учитывать его в общей калорийности рациона.

Главное

Миндаль снижает окислительное повреждение клеток и поддерживает работу антиоксидантных систем организма. Для заметного эффекта достаточно двух горстей сырых орехов в день, но важно помнить о высокой калорийности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Офтальмолог назвал морковь и яйца ключевыми продуктами для здоровья глаз вчера в 20:18

Еда для глаз: что добавить в рацион, чтобы видеть чётче

Офтальмолог назвал 5 групп продуктов, которые помогают сохранить зрение: от моркови и цитрусов до зелёных овощей, рыбы и яиц.

Читать полностью » The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто вчера в 19:16

7–10 дней хранения без потерь: как выбрать правильные плоды

Пустые гороховые стручки могут стать основой ароматного ризотто с насыщенным вкусом умами — узнайте, как превратить отходы в деликатес.

Читать полностью » Домашняя пицца: повара объяснили, как испечь её в духовке при 250–300 °C без дровяной печи вчера в 18:16

Пицца теряет вкус из-за одной лишней щепотки: кулинарный запрет, о котором молчат

Узнайте, как приготовить пиццу дома так, чтобы она не уступала ресторанной: правильное тесто, сбалансированная начинка и хитрости выпечки.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета выявили защитное действие зелёного чая и витамина B3 на клетки мозга вчера в 17:10

В мозге нашли топливо, о котором никто не говорил: как зелёный чай запускает его выработку

Учёные нашли неожиданное сочетание привычных веществ, которое способно укрепить защиту мозга и изменить подход к борьбе с возрастными болезнями.

Читать полностью » Садовод Микаллеф рассказала, как хранить яблоки до зимы с помощью свечи вчера в 16:17

Свежие яблоки до весны: секрет хранения в банке с обычной свечой

Садовод-любитель рассказала необычный способ сохранить яблоки свежими до четырёх месяцев. Всё, что нужно, — трёхлитровая банка и свеча.

Читать полностью » Шоколадный торт без выпечки готовят всего из двух ингредиентов вчера в 16:06

Все ещё печёте бисквиты? Этот торт без духовки перевернёт привычные правила

Два ингредиента, ни грамма муки или масла — и у вас получается нежный и насыщенный шоколадный торт без выпечки, способный удивить даже гурманов.

Читать полностью » Магазины в Токио ограничили продажу матча из-за роста цен и дефицита вчера в 15:22

Чай для тишины и медитации превратился в главный источник нервов: матча превращается в дефицит

От старинных плантаций Киото до трендов — как японский порошковый чай превратился в глобальный феномен и почему сегодня он на грани дефицита.

Читать полностью » Куриный салат с фасолью готовят за 25 минут — рецепт от кулинарного эксперта вчера в 14:55

Куриный салат с фасолью: спасение от скучной трапезы, которое приходит незаметно

Аппетитный фасолевый салат с курицей — простой и быстрый рецепт для будней и праздников. Узнайте, как приготовить вкусное и питательное блюдо всего за 25 минут!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые фиксируют связь между деламинацией Атлантики и увеличением сейсмической активности
Культура и шоу-бизнес

Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной России
Наука и технологии

Исследователи университета обнаружили древнего родственника крокодилов
Дом

Сантехники назвали безопасный способ очистки сковороды от нагара без химии
Авто и мото

Сотрудники ГАИ имеют право изымать ножи и огнетушители из машин
Красота и здоровье

Дерматологи объяснили, какие изменения происходят с волосами после 40 лет
Питомцы

Власти Петербурга планируют построить три новых приюта для бездомных животных
Туризм

Блогер составила антитоп городов России для путешествий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet