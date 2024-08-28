В связи с санкционной нагрузкой, алроса приняла решение о закрытии бельгийского подразделения

8 августа компания "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов, объявила о банкротстве своего бельгийского подразделения — Alrosa Belgium, штаб-квартира которого находится в Антверпене. Об этом сообщило бельгийское издание Echo.

Причиной закрытия подразделения стали санкции, введённые Западом против российских алмазов.

Запрет на импорт российских алмазов, введённый странами "Большой семёрки", вступил в силу с 1 января 2024 года. Страны G7 договорились прекратить закупку российских природных и искусственных алмазов, а также ювелирных изделий, содержащих алмазы. С 1 марта начал действовать запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, который ввели США, ЕС и G7.

Недавно США разрешили импорт некоторых категорий российских алмазов до 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Индия увеличила закупки российских алмазов почти на четверть за последние полгода.

Санкции стран G7 против российских алмазов вызвали кризис в алмазной отрасли Антверпена. Были проблемы с поставками камней из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению. Международный алмазный центр (AWDC) подтверждал задержки с ввозом камней из-за этих проблем.

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