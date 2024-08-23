Российские ученые разработали инновационный материал для космоса и авиации

В России создали новый сплав для авиации и космоса

В Университете МИСИС разработали новый алюминиевый сплав с добавлением кальция, который сочетает в себе легкость, прочность и термическую стойкость, предлагая решение для повышения долговечности авиационных и космических компонентов. Главным преимуществом сплава является отказ от дорогостоящих редкоземельных металлов и никеля, что делает его более экономичным.

Новый материал объединяет достоинства существующих промышленных сплавов, но лишен их недостатков. Разработка базируется на детальном анализе структуры и состава, с использованием традиционных методов термомеханической обработки. Исследование опубликовано в авторитетном научном журнале, сообщает Российская Газета.

Фото: spaceflight.nasa.gov/NASA (public domain)