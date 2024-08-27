Терапевт Дельманова предупредила, что осенью может обостриться аллергия

Эти осенние болезни могут вас застать врасплох: узнайте, как защитить себя

Осенью часто обостряются различные хронические заболевания, включая аллергию, депрессию и болезни суставов. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова на своей странице во "ВКонтакте".

"Среди заболеваний, которые могут напомнить о себе в период увядания природы, особое место занимает аллергия. Многие полагают, что пик аллергии приходится на весну, когда цветут растения, но это не совсем так. Осенью мы реже бываем на улице и меньше проветриваем помещения, что приводит к активизации "домашних" аллергенов — плесени и пылевых клещей", — объяснила Дельманова.

В межсезонье также могут обостряться боли в суставах, вызванные старыми травмами и хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Резкие перемены погоды способны спровоцировать головные боли. Понижение температуры может повысить вязкость крови, что увеличивает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Наиболее распространенным осенним недугом врач считает депрессию. Она развивается из-за нехватки солнечного света и может проявляться в виде усталости, сонливости, беспокойства и нарушений сна.

Для снижения риска обострения "осенних" заболеваний рекомендуется соблюдать четкий распорядок дня, сбалансировано питаться, чаще проводить время на свежем воздухе и больше двигаться. Также врач советует пройти вакцинацию для защиты от гриппа.

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