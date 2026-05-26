Аллергия маскируется под простуду: один симптом сразу выдаст различие

Сезонная аллергия часто маскируется под простудные заболевания, вводя пациентов в заблуждение, рассказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. Как различить эти состояния, врач пояснила в комментарии NewsInfo.

Сходство симптомов объясняется тем, что аллергические заболевания органов дыхания имеют с инфекциями общие клинические проявления: заложенность носа, чихание и кашель, говорит доктор. Развитие аллергических реакций в период цветения растений — важный фактор, требующий внимания врачей и пациентов, ведь современные методы борьбы с аллергией могут существенно улучшить качество жизни.

"Действительно, есть общие симптомы — заложенность носа, чихание, выделение из носа. Зуд глаз и кашель, в тех случаях, когда присоединяется сезонная бронхиальная астма, могут быть приступы затрудненного дыхания", — пояснила аллерголог.

Одним из ключевых критериев для постановки правильного диагноза является сезонность, отметила эксперт. В отличие от вируса, аллергия на пыльцу предсказуема и проявляется в одно и то же время года. Важно помнить, что восстановление иммунитета после перенесенных инфекций требует системного подхода, чтобы не спутать последствия ОРВИ с патологией слизистой.

"Обострение в одно и то же время примерно. В зависимости от погодных условий возникают симптомы. Аллергические заболевания никогда не сопровождаются высокой температурой. Вирусные инфекции тоже могут протекать без температуры, но, как правило, сопровождаются выраженным общим недомоганием, интоксикацией", — отметила иммунолог.

Специалист уточнила, что болезненность в горле при аллергии встречается крайне редко. Чаще пациентов беспокоит першение или зуд носоглотки.

Эксперт подчеркивает: если симптомы со стороны органов дыхания длятся более десяти дней и отсутствуют признаки лихорадки, вероятность аллергической природы заболевания крайне высока. Риск повреждения дыхательных путей может возрастать и из-за некорректного использования бытовой химии, поэтому при любых подозрениях необходима профессиональная консультация.

