Заложенный нос уходит сам: поставьте в спальню зелёный фильтр, о котором многие не знают
Заложенный нос, постоянные чихания, зуд и ощущение усталости знакомы каждому, кто страдает ринитом. Это воспаление слизистой оболочки носа может быть вызвано как инфекциями, так и аллергической реакцией на окружающие факторы. Чтобы облегчить состояние, врачи рекомендуют не только медикаменты, но и простые приёмы в быту — например, использование растений, которые помогают очищать воздух в доме.
Виды ринита и их особенности
Ринит условно делят на два типа: неаллергический и аллергический. Первый возникает на фоне инфекций, гормональных сбоев, приёма некоторых лекарств или хронических заболеваний, таких как гастроэзофагеальный рефлюкс. В этом случае заложенность носа и обильная слизь — лишь следствие других проблем.
Аллергический ринит, напротив, развивается как реакция организма на раздражители — пыль, пыльцу, шерсть животных или споры грибка. Симптомы усиливаются в определённые сезоны или при длительном пребывании в загрязнённой среде.
Как растения помогают при рините
Многие комнатные цветы и декоративные кустарники способны действовать как естественные фильтры: они поглощают токсины из воздуха, повышают влажность и уменьшают концентрацию аллергенов. Но здесь важно соблюдать меру — слишком большое количество растений может привести к обратному эффекту и создать благоприятную среду для развития плесени.
7 растений для облегчения дыхания
Среди самых эффективных помощников специалисты выделяют:
-
Арека-бамбук — насыщает воздух влагой и помогает при сухости в носу.
-
Лилия мира — поглощает споры плесени и очищает воздух.
-
Пальма рапис — неприхотлива, хорошо задерживает пыль.
-
Самая обыкновенная папороть — активно увлажняет воздух.
-
Филодендрон — быстро перерабатывает вредные соединения, выделяемые бытовой химией.
-
Драцена — улучшает качество воздуха и устраняет запахи.
-
Фикус Бенджамина — удерживает частицы пыли и снижает концентрацию аллергенов.
Плюсы и минусы растений при рините
|Плюсы
|Минусы
|Улучшают влажность воздуха
|При избытке могут вызвать плесень
|Поглощают токсины и пыль
|Требуют регулярного ухода
|Украшают интерьер
|Некоторые виды ядовиты для животных
Советы шаг за шагом
-
Выберите 1-2 растения на комнату.
-
Установите их в месте с рассеянным светом.
-
Следите за влажностью почвы и проветривайте помещение.
-
Раз в неделю протирайте листья от пыли.
-
Убирайте растения подальше от детских кроваток.
Мифы и правда
- Миф: чем больше растений в комнате, тем чище воздух.
Правда: избыток растений может ухудшить ситуацию, спровоцировав сырость.
- Миф: промывание носа нужно только при насморке.
Правда: ежедневная процедура помогает уменьшить аллергию даже без симптомов.
FAQ
Как выбрать растение при аллергии?
Лучше остановиться на непыльцевых видах с крупными листьями, которые легко мыть.
Сколько стоит уход за растениями?
Минимальные затраты: горшки, почва и редкие удобрения. Основное — регулярный полив и чистка.
Что лучше: увлажнитель или растения?
И то, и другое полезно, но увлажнитель даёт быстрый эффект, а растения работают мягко и постоянно.
Исторический контекст
Ещё в Древнем Египте и Китае растения считались источником здоровья: их ставили в спальнях и домах для очищения воздуха. Современные исследования NASA подтвердили этот эффект для ряда видов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: держать много ковров. → Последствие: накопление пыли. → Альтернатива: напольные покрытия из ламината или плитки.
Ошибка: использовать сухую тряпку. → Последствие: пыль поднимается в воздух. → Альтернатива: уборка влажной тряпкой.
А что если…
А что если заменить все шторы на жалюзи? Это уменьшит количество аллергенов, потому что их легко протирать.
Когда стоит обратиться к врачу
Если симптомы ринита становятся хроническими, не дают спать или мешают дышать даже при применении домашних методов, необходимо пройти обследование. Иногда ринит маскирует другие болезни — синусит или полипы в носу. Только врач может назначить подходящее лечение и исключить осложнения.
Интересные факты
-
NASA включило фикус Бенджамина в список лучших очистителей воздуха.
-
Лилия мира получила премию RHS Award за способность очищать помещение.
-
Влажность выше 40% снижает жизнеспособность вирусов в воздухе.
