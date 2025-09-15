Заложенный нос уходит сам: поставьте в спальню зелёный фильтр, о котором многие не знают

Заложенный нос, постоянные чихания, зуд и ощущение усталости знакомы каждому, кто страдает ринитом. Это воспаление слизистой оболочки носа может быть вызвано как инфекциями, так и аллергической реакцией на окружающие факторы. Чтобы облегчить состояние, врачи рекомендуют не только медикаменты, но и простые приёмы в быту — например, использование растений, которые помогают очищать воздух в доме.

Виды ринита и их особенности

Ринит условно делят на два типа: неаллергический и аллергический. Первый возникает на фоне инфекций, гормональных сбоев, приёма некоторых лекарств или хронических заболеваний, таких как гастроэзофагеальный рефлюкс. В этом случае заложенность носа и обильная слизь — лишь следствие других проблем.

Аллергический ринит, напротив, развивается как реакция организма на раздражители — пыль, пыльцу, шерсть животных или споры грибка. Симптомы усиливаются в определённые сезоны или при длительном пребывании в загрязнённой среде.

Как растения помогают при рините

Многие комнатные цветы и декоративные кустарники способны действовать как естественные фильтры: они поглощают токсины из воздуха, повышают влажность и уменьшают концентрацию аллергенов. Но здесь важно соблюдать меру — слишком большое количество растений может привести к обратному эффекту и создать благоприятную среду для развития плесени.

7 растений для облегчения дыхания

Среди самых эффективных помощников специалисты выделяют:

Арека-бамбук — насыщает воздух влагой и помогает при сухости в носу. Лилия мира — поглощает споры плесени и очищает воздух. Пальма рапис — неприхотлива, хорошо задерживает пыль. Самая обыкновенная папороть — активно увлажняет воздух. Филодендрон — быстро перерабатывает вредные соединения, выделяемые бытовой химией. Драцена — улучшает качество воздуха и устраняет запахи. Фикус Бенджамина — удерживает частицы пыли и снижает концентрацию аллергенов.

Плюсы и минусы растений при рините