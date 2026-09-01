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Девушка в примерочной с раздражением на шее
Девушка в примерочной с раздражением на шее
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:53

Осенняя аллергия добирается даже до тарелки: привычные овощи внезапно становятся провокаторами

Сложный спектр продуктов, включая огурцы, томаты и бахчевые культуры, может вызывать острую реакцию у пациентов с осенним поллинозом, рассказала аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова. В комментарии NewsInfo эксперт пояснила, что в начале осени может вызвать сильную аллергическую реакцию.

Причиной острой осенней реакции становится идентичность растительных белков в пыльце сорных трав и плодах популярных овощей, говорит врач. Иммунная система воспринимает определенные цепочки ДНК продуктов как враждебный аллерген. При этом важно своевременно отличить подобные состояния от других заболеваний, ведь нередко аллергия маскируется под простуду, что затрудняет постановку диагноза. По словам специалиста, в зоне риска находятся люди любого возраста, так как иммунный ответ может спонтанно измениться даже у пожилых людей.

"Такие аллергичные пациенты не переносят огурцы, все виды капусты, баклажаны, помидоры, болгарский перец, арбуз, дыню, тыкву, огромное количество овощей и фруктов, если не сказать, что почти все распространенные в нашей стране. В этом состоит сложность. Одни и те же белки в составе пыльцы и в составе продуктов воздействуют одновременно", — рассказала Котова.

Единственным методом радикального решения проблемы врач назвала аллерген-специфическую иммунотерапию. Традиционные антигистаминные препараты первого поколения обладают лишь кратковременным эффектом и вызывают выраженную сонливость.

Современная медицина предлагает более совершенные инструменты, и сегодня учеными активно разрабатывается вакцина от аллергии, способная избавить пациентов от зависимости от таблеток. Без системного лечения проявления болезни будут только нарастать, вынуждая человека соблюдать жесткую диету.

"Таблетки против аллергии не вариант, потому что это очень кратковременное, очень побочное действие, сонливость, повышение артериального давления. Это никак не избавляет от самих реакций. Это тяжелая ситуация, практически сидеть в квартире запертыми, не выходя на улицу. Может длиться до конца ноября, пока не начнутся серьезные заморозки", — пояснила эксперт.

В период обострения пациентам необходимо исключить из рациона продукты-раздражители и минимизировать контакт с внешней средой, советует доктор. Нередко реакцию организма могут усугублять и внешние факторы, например, раздражение кожи от некачественной косметики или бытовой химии.

Специалисты также подчеркивают, что даже натуральные ингредиенты в составе средств ухода способны спровоцировать аллергический ответ. Для долгосрочного улучшения состояния врачи рекомендуют начинать лечение аллергии на пыльцу заранее, вне сезона цветения, чтобы постепенно расширить допустимый рацион питания.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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