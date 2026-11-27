Десятилетиями медицина исходила из того, что аллергия — это сбой в системе иммунитета: гиперопекающая защита организма ошибочно атакует безобидные частицы, и лишь затем, как следствие, разрушаются защитные барьеры кожи или слизистых. Однако исследователи из Университета Гриффита предлагают перевернуть эту иерархию. Согласно их новой гипотезе, в основе аллергического процесса лежит не «ошибка» иммунитета, а энергетический кризис внутри эпителиальных клеток.

Энергетический коллапс барьера

Эпителий — это первая линия обороны нашего тела: он выстилает кожу, кишечник, нос, легкие и пищевод. Чтобы удерживать эту стену прочной, клеткам требуется колоссальное количество энергии, которую вырабатывают митохондрии. Профессор Питер Смит и его коллеги обнаружили, что при многих аллергических заболеваниях митохондрии перестают справляться со своими функциями. Когда клетка не может обеспечить себя энергией для поддержания целостности барьера и борьбы с окислительным стрессом, она «сдается» и посылает сигнал тревоги. Именно этот сигнал запускает каскад иммунных реакций, которые мы привыкли называть аллергическим воспалением.

Анализ огромного массива мультиомных данных (совокупность молекулярных показателей) 3 776 пациентов показал, что «поломка» происходит задолго до появления видимых симптомов. Самые отчетливые доказательства были найдены при эозинофильном эзофагите: в тканях пищевода обнаружилось резкое снижение активности процессов, отвечающих за утилизацию поврежденных митохондрий. У пациентов с экземой нарушения в антиоксидантной защите кожи наблюдались даже на тех участках, которые выглядели абсолютно здоровыми. Это означает, что биохимический износ клетки предшествует воспалению.

Среда как катализатор сбоя

Почему же этот механизм стал массовым именно сейчас? Ученые полагают, что современная среда создает чрезмерную нагрузку на метаболизм эпителия. Эмульгаторы в переработанной еде, бытовая химия, микропластик, загрязнение воздуха и даже раннее применение антибиотиков истощают энергетические ресурсы клеток. В итоге эпителий оказывается в состоянии хронического дефицита, становясь чрезмерно чувствительным к любым раздражителям.

Такой подход объясняет и одну из главных проблем терапии — высокую вероятность рецидивов. Современные препараты подавляют воспаление («тушат дым»), но не восстанавливают энергетический баланс клеток («не гасят огонь»). Более того, само воспаление дополнительно повреждает эпителий, создавая порочный круг: поврежденный барьер еще сильнее истощает митохондрии, что ведет к новым вспышкам аллергии.

Важно отметить, что эта закономерность не универсальна. Исследователи нашли лишь частичные подтверждения этой теории для сенной лихорадки, а при астме и назальных полипах данные признаки отсутствовали. Это указывает на то, что аллергические заболевания могут иметь разные механизмы запуска, и энергетический сбой — лишь один из них.

Перенос фокуса с иммунного ответа на биоэнергетику клетки меняет саму стратегию борьбы с эпидемией аллергий. Если подтвердится, что митохондриальная дисфункция возникает у младенцев еще до первых симптомов, это позволит перейти от лечения последствий к предотвращению самого «энергетического сбоя» в те моменты, когда организм наиболее уязвим.