Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вейп
Вейп
© Pexels by Renz Macorol is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:23

Что не так с "безопасными" жидкостями для вейпов: правда о пропиленгликоле и глицерине

Врачи предупредили о растущем числе заболеваний, связанных с вейпингом

В Омске был зафиксирован второй в России случай серьёзного поражения лёгких, связанного с вейпингом. 16-летний подросток, который в течение полутора лет регулярно использовал электронные сигареты, начал испытывать симптомы, похожие на простуду — боль в горле и кашель. Однако вскоре он столкнулся с сильной одышкой. Несмотря на лечение антибиотиками от пневмонии, состояние не улучшалось. Врачи заметили необычные хрипы в лёгких, напоминающие звук лопающегося попкорна. Только с помощью компьютерной томографии был поставлен диагноз — EVALI (E-cigarette or Vaping use-Associated Lung Injury), известный как "болезнь вейперов".

Опасность скрыта в каждой затяжке

Этот случай стал всего вторым зарегистрированным в России, однако врачи уверены, что таких пациентов гораздо больше. Специалисты опасаются, что в будущем страну может накрыть новая волна заболеваний, связанных с вейпингом. Растущее количество исследований опровергает миф о безопасности электронных сигарет. Например, в одном из научных обзоров были выявлены токсичные металлы в парах вейпов, включая мышьяк, свинец и хром.

Не только никотин: риск зависимости и токсичных веществ

Что важно, даже жидкости без никотина способны вызывать зависимость, отмечают эксперты. Аллерголог-иммунолог Татьяна Устинова рассказывает, что аллергические реакции на компоненты жидкостей или продукты их разложения (например, формальдегид и акролеин) могут проявляться как кожные высыпания, отёки и зуд, так и респираторные симптомы — кашель, бронхоспазм, насморк, одышка.

Пульмонолог Вероника Азеркович добавляет, что лёгочные патологии, связанные с вейпингом, могут быть разнообразными: от диффузного альвеолярного повреждения до эозинофильной пневмонии. Последствия таких заболеваний для организма ещё не изучены в полной мере.

Неправда о "безопасных" жидкостях

Кроме того, медики отмечают, что вещества, которые считаются безопасными в косметике и пищевой промышленности, такие как пропиленгликоль и глицерин, при нагревании в вейпах распадаются на токсичные соединения, включая канцерогенные вещества. Клинический фармаколог Давид Габриелян напоминает, что в некоторых жидкостях для вейпов обнаружены тяжёлые металлы, табачные нитрозамины и карбонильные соединения, что ещё больше усиливает опасность.

Пассивное вдыхание паров: угроза для всех

Не только активные курильщики вейпов подвержены риску. Пассивное вдыхание паров также может быть опасным для здоровья. Особенно уязвимы дети и беременные женщины, поскольку воздействие аэрозолей может повышать уровень токсинов в крови и наносить вред здоровью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Микробиологи: риск заразиться через сиденье общественного туалета почти нулевой сегодня в 22:44

Гораздо опаснее, чем сиденье: где в туалете прячутся настоящие микробы

Общественные туалеты не так страшны, как кажутся. Узнайте, чему стоит опасаться, а что на самом деле не передаётся через унитазы. Мойте руки и все будет в порядке!

Читать полностью » Врач рассказал, сколько алкоголя безопасно пить мужчине и женщине в день сегодня в 22:26

Как посчитать свою дозу: безопасный предел алкоголя для мужчин и женщин

Какую дозу алкоголя можно считать опасной для здоровья? Узнайте, как правильно рассчитывать потребление алкоголя и избежать негативных последствий.

Читать полностью » Поддержите здоровье сердца: как 100 граммов лосося помогают в борьбе с заболеваниями сосудов сегодня в 21:35

Омега-3 и белок для сердца: откройте главный секрет здорового питания после 60

Узнайте, почему кардиологи настоятельно рекомендуют лосось для людей старшего возраста и как он помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Читать полностью » Эксперты перечислили ежедневные привычки, которые снижают риски болезней сегодня в 20:29

Попкорн вместо чипсов и книга вместо телефона: маленькие замены, которые дают большой эффект

Исследования показывают, что 53% американцев начинают считать алкоголь вредным. Узнайте, как простые изменения в привычках могут улучшить здоровье.

Читать полностью » Диетологи назвали продукты, помогающие при диабете 2 тип сегодня в 19:21

Диабет можно повернуть вспять: продукты, которые меняют правила игры

Откройте для себя 4 продукта, которые могут кардинально изменить подход к диабету второго типа: их свойства помогут стабилизировать уровень сахара и улучшить здоровье.

Читать полностью » Осенью 2025 скинни-джинсы возвращаются как альтернатива широким моделям сегодня в 18:49

Эти джинсы снова в моде: осень 2025 готовит громкое возвращение

Этой осенью скинни-джинсы возвращаются в моду. Дизайнеры переосмыслили их стиль, сделав их удобнее и универсальнее, чем в 2010-х.

Читать полностью » Сексолог Джесс О’Рейли: после 70 лет интимная жизнь становится глубже и эмоциональнее сегодня в 18:08

Секс после 70: как сохранить страсть и радость в зрелом возрасте

Секс после 70 лет — это не миф. Откройте для себя секреты интимной жизни пожилых людей и разберитесь, как изменяется понятие близости.

Читать полностью » Врачи: плавание после 40 лет снижает риск инфаркта и гипертонии сегодня в 17:27

После 40 бег перестаёт быть спасением: вот какой вид спорта работает намного лучше

После 40 бег перестаёт быть универсальным спортом. Узнайте, какая нагрузка мягко укрепляет суставы, улучшает сердце и возвращает спокойствие.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные обнаружили новый метод борьбы с мышечной атрофией
Садоводство

Простые способы автополива: бутылка, капельница, шланг и канистра
Дом

Зубная паста и аммиак помогают сделать царапины на плите менее заметными
Авто и мото

Инспекторы ГАИ требуют документы: что необходимо показывать водителям
Спорт и фитнес

Врач-эндокринолог объяснила, почему мониторинг сахара полезен и без диабета
Еда

Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления
Туризм

Тревел-блогер: итальянские визовые центры в регионах России работают с разной скоростью
Авто и мото

Автомобили с автоматической коробкой: как избежать ошибок при вождении, по данным автоэкспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru