Что не так с "безопасными" жидкостями для вейпов: правда о пропиленгликоле и глицерине

В Омске был зафиксирован второй в России случай серьёзного поражения лёгких, связанного с вейпингом. 16-летний подросток, который в течение полутора лет регулярно использовал электронные сигареты, начал испытывать симптомы, похожие на простуду — боль в горле и кашель. Однако вскоре он столкнулся с сильной одышкой. Несмотря на лечение антибиотиками от пневмонии, состояние не улучшалось. Врачи заметили необычные хрипы в лёгких, напоминающие звук лопающегося попкорна. Только с помощью компьютерной томографии был поставлен диагноз — EVALI (E-cigarette or Vaping use-Associated Lung Injury), известный как "болезнь вейперов".

Опасность скрыта в каждой затяжке

Этот случай стал всего вторым зарегистрированным в России, однако врачи уверены, что таких пациентов гораздо больше. Специалисты опасаются, что в будущем страну может накрыть новая волна заболеваний, связанных с вейпингом. Растущее количество исследований опровергает миф о безопасности электронных сигарет. Например, в одном из научных обзоров были выявлены токсичные металлы в парах вейпов, включая мышьяк, свинец и хром.

Не только никотин: риск зависимости и токсичных веществ

Что важно, даже жидкости без никотина способны вызывать зависимость, отмечают эксперты. Аллерголог-иммунолог Татьяна Устинова рассказывает, что аллергические реакции на компоненты жидкостей или продукты их разложения (например, формальдегид и акролеин) могут проявляться как кожные высыпания, отёки и зуд, так и респираторные симптомы — кашель, бронхоспазм, насморк, одышка.

Пульмонолог Вероника Азеркович добавляет, что лёгочные патологии, связанные с вейпингом, могут быть разнообразными: от диффузного альвеолярного повреждения до эозинофильной пневмонии. Последствия таких заболеваний для организма ещё не изучены в полной мере.

Неправда о "безопасных" жидкостях

Кроме того, медики отмечают, что вещества, которые считаются безопасными в косметике и пищевой промышленности, такие как пропиленгликоль и глицерин, при нагревании в вейпах распадаются на токсичные соединения, включая канцерогенные вещества. Клинический фармаколог Давид Габриелян напоминает, что в некоторых жидкостях для вейпов обнаружены тяжёлые металлы, табачные нитрозамины и карбонильные соединения, что ещё больше усиливает опасность.

Пассивное вдыхание паров: угроза для всех

Не только активные курильщики вейпов подвержены риску. Пассивное вдыхание паров также может быть опасным для здоровья. Особенно уязвимы дети и беременные женщины, поскольку воздействие аэрозолей может повышать уровень токсинов в крови и наносить вред здоровью.