Пыльца больше не будет мучить годами: новый подход к лечению аллергии может изменить все

Вакцины против аллергии на пыльцу пока остаются экспериментальным направлением, но в перспективе могут заменить длительные курсы терапии, пояснил иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков. О том, насколько такие препараты могут быть эффективны, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что фармацевтическая компания рассчитывает на поддержку вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы, разработанной совместно с Институтом иммунологии ФМБА России.

Крючков отметил, что сейчас наиболее близким к вакцинам методом является антигеноспецифическая иммунотерапия. Она помогает выработать иммунологическую толерантность к конкретному аллергену, если у пациента точно установлена причина реакции.

"Это фактически аналог вакцин, но которая существует достаточно давно. Это метод, который позволяет развить иммунологическую толерантность с некоторой эффективностью, не со стопроцентной эффективностью к определенным аллергенам", — пояснил иммунолог.

По словам специалиста, сначала у человека должны подтвердить сенсибилизацию к конкретному аллергену — например, к пыльце березы. После этого врачи оценивают показания и противопоказания, поскольку такой подход подходит не всем пациентам.

Эксперт подчеркнул, что классическая терапия требует времени: курсы проводят вне сезона, иногда их нужно повторять несколько раз. При этом у части пациентов выраженность аллергии снижается, а у некоторых симптомы могут исчезать.

"Иногда требуется два курса, иногда три, четыре курса через определенное время. Для аллергиков разная эффективность, развивается иммунологическая толерантность и дальше либо острота проблемы снижается, либо вообще проявления исчезают аллергии. Но это процесс, который требует определенных условий длительного лечения", — сказал Крючков.

Он добавил, что противоаллергические вакцины должны работать похожим образом, но быть проще в применении. Речь идет о нескольких введениях модифицированного аллергена вместо длительных курсов иммунотерапии.

По мнению Крючкова, направление выглядит перспективным, однако пока такие вакцины остаются экспериментальной терапией. Сейчас специалисты ищут оптимальные дозировки, схемы введения и группы пациентов, которым лечение может помочь с наибольшей вероятностью.