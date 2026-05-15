Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Аллергия
Аллергия
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:40

Пыльца больше не будет мучить годами: новый подход к лечению аллергии может изменить все

Вакцины против аллергии на пыльцу пока остаются экспериментальным направлением, но в перспективе могут заменить длительные курсы терапии, пояснил иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков. О том, насколько такие препараты могут быть эффективны, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что фармацевтическая компания рассчитывает на поддержку вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы, разработанной совместно с Институтом иммунологии ФМБА России.

Крючков отметил, что сейчас наиболее близким к вакцинам методом является антигеноспецифическая иммунотерапия. Она помогает выработать иммунологическую толерантность к конкретному аллергену, если у пациента точно установлена причина реакции.

"Это фактически аналог вакцин, но которая существует достаточно давно. Это метод, который позволяет развить иммунологическую толерантность с некоторой эффективностью, не со стопроцентной эффективностью к определенным аллергенам", — пояснил иммунолог.

По словам специалиста, сначала у человека должны подтвердить сенсибилизацию к конкретному аллергену — например, к пыльце березы. После этого врачи оценивают показания и противопоказания, поскольку такой подход подходит не всем пациентам.

Эксперт подчеркнул, что классическая терапия требует времени: курсы проводят вне сезона, иногда их нужно повторять несколько раз. При этом у части пациентов выраженность аллергии снижается, а у некоторых симптомы могут исчезать.

"Иногда требуется два курса, иногда три, четыре курса через определенное время. Для аллергиков разная эффективность, развивается иммунологическая толерантность и дальше либо острота проблемы снижается, либо вообще проявления исчезают аллергии. Но это процесс, который требует определенных условий длительного лечения", — сказал Крючков.

Он добавил, что противоаллергические вакцины должны работать похожим образом, но быть проще в применении. Речь идет о нескольких введениях модифицированного аллергена вместо длительных курсов иммунотерапии.

По мнению Крючкова, направление выглядит перспективным, однако пока такие вакцины остаются экспериментальной терапией. Сейчас специалисты ищут оптимальные дозировки, схемы введения и группы пациентов, которым лечение может помочь с наибольшей вероятностью.

"Важный вопрос определить субпопуляцию пациентов с теми или иными аллергиями, которым эта терапия может быть показана. Нужно отсечь субпопуляции аллергиков, у которых такая терапия кажется малоэффективной. Это направление весьма перспективное, таких работ много проводится в мире", — отметил иммунолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уход за кожей летом начинается не с крема: вот какое средство решает все 06.05.2026 в 17:45

Дерматолог Юлия Галлямова рассказала NewsInfo, как ухаживать за кожей летом.

Читать полностью » Корь может ударить тяжелее, чем кажется: осложнения становятся главной угрозой заражения 06.05.2026 в 13:48

Инфекционист Владимир Никифоров рассказал NewsInfo, чем опасна корь.

Читать полностью » Секретные приёмы КГБ: как разведчики пили литрами и оставались трезвыми 06.05.2026 в 9:17

Архивные документы открывают неожиданные подробности того, как профессионалы невидимого фронта использовали застольные беседы для достижения целей.

Читать полностью » Эти образования на коже есть почти у всех: почему папилломы вдруг начинают расти активнее 05.05.2026 в 17:03

Дерматолог Олеся Вишня объяснила NewsInfo, почему нельзя полностью предотвратить появление папиллом.

Читать полностью » Хантавирус не устроит эпидемию, но ударить может тяжело: где россияне рискуют заразиться 05.05.2026 в 12:14

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал NewsInfo о рисках хантавируса для россиян.

Читать полностью » Молодым женщинам там делать нечего: почему сбор мазута может стать опасной ошибкой 04.05.2026 в 14:45

Гинеколог Любовь Ерофеева рассказала NewsInfo о факторах риска для репродуктивного здоровья женщин.

Читать полностью » Скорость до 150 км/ч: к чему приводит блокировка естественных рефлексов 04.05.2026 в 9:32

Попытки сделать естественный процесс менее заметным окружающим могут обернуться неприятными последствиями, требующими вмешательства врачей разных профилей.

Читать полностью » Время не ждет: 96 часов, чтобы защитить ребенка от клещевого энцефалита 03.05.2026 в 15:53

Обнаружение паразита на коже ребенка требует мгновенной реакции и правильных действий, чтобы минимизировать риски развития опасных инфекционных заболеваний.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
9 дней без воды в +32°С — и хоть бы что: цветок, который выживет даже у самого ленивого дачника
Авто и мото
Стоимость ОСАГО для новичков удивила водителей: прозрачности в расчетах снова не нашли
Красота и здоровье
Водопроводная вода проходит километры по сетям: вот где появляется главный риск для потребителей
Авто и мото
Откатал 5 лет и продал в 2 раза дороже: какие б/у авто превращаются в инвестицию
Наука
Доказательство космической катастрофы найдено на нашей планете — в самом неожиданном месте
Садоводство
Бросьте копеечное средство из аптеки под томаты — и завязей будет в 2 раза больше
Недвижимость
Мусорная катастрофа: обычный субботник может обернуться штрафом в 20 000 руб
Наука
Секретный вывоз: что привезли из Германии в СССР, помимо картин и мебели
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet