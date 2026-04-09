Реакция как при аллергии, но анализы чистые: что происходит с организмом

Псевдоаллергия часто оказывается обычной реакцией организма на раздражители, а не иммунным сбоем, пояснила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. В беседе с NewsInfo она объяснила разницу между истинной аллергией и гиперчувствительностью.

Многие люди ошибочно принимают любые реакции организма за аллергию, хотя это не всегда так, говорит доктор. По ее словам, в медицине существует несколько типов аллергических реакций, и наиболее известные из них связаны с немедленной гиперчувствительностью.

"Самый популярный и известный, когда крапивница, бронхоспазма, отек Квинке — это реакция гиперчувствительности немедленного типа", — пояснила врач.

Доктор назвала проявления контактной непереносимости, при которой организм реагирует на токсичные или агрессивные вещества, но иммунный механизм аллергии при этом не задействован.

"Человек, например, любит пользоваться, бытовой химией. Или работа парикмахером, сплошные краски, лаки, аэрозоль. Он начинает чихать. Или домохозяйка белизной стирает каждый день, она начинает замечать, что у нее начинает раздражаться кожа, зуд в носу, слизистая реагирует. Это непереносимость, чувствительная кожа и раздражающий фактор химических веществ", — пояснила Ярцева.

Она отметила, для кого чаще всего характерна непереносимость тех или иных веществ.