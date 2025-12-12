Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
больничная палата с аппаратом ИВЛ
больничная палата с аппаратом ИВЛ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Происшествия
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:37

Обычный ужин закончился реанимацией: в Москве зафиксирован редкий инфаркт после еды

Москвич получил инфаркт после употребления свинины

Необычный медицинский случай в Москве показал, что даже привычная пища может спровоцировать тяжёлые последствия для здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", рассказавший о мужчине, у которого инфаркт развился после употребления свинины.

Резкое ухудшение самочувствия

Инцидент произошёл после обычного приёма пищи. Москвич съел кусок свинины и вскоре почувствовал резкое ухудшение состояния. Самочувствие ухудшалось стремительно, поэтому мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение.

Врачи при поступлении зафиксировали тяжёлое состояние пациента. В ходе обследования выяснилось, что у него развился кардиогенный шок — опасное осложнение, при котором сердце не может обеспечить достаточное кровоснабжение органов.

Редкий медицинский диагноз

В процессе диагностики медики установили, что причиной инфаркта стал редкий синдром Коуниса первого типа. Это состояние относится к острому коронарному синдрому, который развивается не из-за привычных сосудистых причин, а как следствие выраженной аллергической реакции.

При таком диагнозе аллергия запускает спазм коронарных артерий, что и приводит к поражению сердечной мышцы. Пациенты с синдромом Коуниса нуждаются в неотложной медицинской помощи, так как состояние может быстро угрожать жизни. В данном случае своевременная госпитализация сыграла решающую роль.

Исход и восстановление

В стационаре врачи смогли стабилизировать состояние пациента. Ему оказали необходимую помощь, после чего динамика стала положительной. Опасность для жизни была устранена, и мужчина пошёл на поправку.

После завершения лечения москвича выписали домой. Этот случай стал напоминанием о том, что аллергические реакции могут проявляться нетипично и затрагивать жизненно важные органы, включая сердце, даже у людей, не ожидающих подобных последствий от обычных продуктов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аварийные службы продолжают разбор завалов после взрыва в Твери — ТАСС сегодня в 4:00
Стена рухнула, стекла разлетелись: взрыв в жилом массиве превратил подъезды в зону ЧС

Взрыв в жилом доме Твери повредил несколько зданий и автомобили; спасатели ликвидируют возгорание и продолжают разбирать обломки, причины происшествия уточняются.

Читать полностью » Пермский политех: уточненные данные — двое погибли, трое пострадали — СУ СК России вчера в 15:14
Трагический случай в Пермском политехе: разгерметизация гидравлического стенда стала причиной гибели людей

В Пермском политехническом университете произошла разгерметизация гидравлического стенда, в результате которой погибли двое человек, трое пострадали.

Читать полностью » Ограничения в аэропортах России: пассажиры сталкиваются с длительными задержками — ТАСС вчера в 5:11
Штормовые задержки и пустые залы: почему путешественники застряли в Тюмени и Сургуте на несколько часов

В Тюмени, Сургуте и Ханты-Мансийске задержаны рейсы на прилет и вылет, с задержками от нескольких часов до более шести, в том числе на сутки в Ханты-Мансийске.

Читать полностью » Пожарные применяют дополнительную технику для тушения ТЦ Баянгол – МЧС РФ 10.12.2025 в 14:56
Пламя ползёт по тайным шахтам здания: пожарные сражаются с огнём, который не видно снаружи

Пожар в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ осложняют скрытые пустотные помещения и горючие конструкции. Спасатели усилили группировку и продолжают борьбу с огнём.

Читать полностью » Циклон обесточил сотни населённых пунктов в Вологодской области — ТАСС 10.12.2025 в 11:44
Снег свалился стеной — и провода не выдержали: Вологодская область готовится к ночи в полной темноте

Вологодская область столкнулась с массовыми отключениями электричества: непогода вывела из строя линии, а аварийные службы пытаются восстановить питание до вечера.

Читать полностью » Толчок у Тонгатапу произошёл на глубине 10 км — австралийское геобюро 10.12.2025 в 6:11
Земля дрогнула у Тонга: новый подземный разлом намекает, что спокойствие здесь лишь иллюзия

У побережья Тонги произошло землетрясение магнитудой 5,4, однако эпицентр оказался далеко от столицы, и специалисты не зафиксировали угрозы для жителей.

Читать полностью » Задержки рейсов в Краснодаре затруднили вылеты в Москву, Стамбул и другие города — ТАСС 09.12.2025 в 10:09
Росавиация вводит ограничения: что вызвало массовые задержки рейсов в Краснодаре

В Краснодаре из-за ограничений Росавиации задержаны семь рейсов. Пассажиры столкнулись с неудобствами, но ситуация постепенно стабилизируется.

Читать полностью » На рейсе Шанхай — Москва возникли признаки массового отравления пассажиров 08.12.2025 в 16:52
Перелёт превратился в испытание: почему пассажиры авиарейса стояли в нескончаемой очереди в течение полета

Пассажиры рейса Шанхай – Москва столкнулись с резким ухудшением самочувствия после обеда, и почти весь перелёт самолёт превращался в импровизированный изолятор.

Читать полностью »

Новости
Мир
Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде
Наука
Леса Центральной Европы испытали ранние вырубки по данным древесины — PNAS
Помощник главы РФ Ушаков отверг идею референдума по Донбассу со стороны Зеленского
Красота и здоровье
Препараты от диабета, такие как оземпик, не снижают риск рака — врач Чо-Хан Чанг
Мир
Ушаков: Зеленский может использовать выборы для прекращения огня
Спорт и фитнес
Бесплатное фитнес-занятие провели в США в день налогов — David Barton Gym
Спорт и фитнес
Четыре базовых движения улучшили осанку и тонус мышц — тренер Пол Винсент
Красота и здоровье
Проблемы с контролем мигрантов усложняют борьбу с эпидемиями в России — Осташко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet