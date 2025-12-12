Обычный ужин закончился реанимацией: в Москве зафиксирован редкий инфаркт после еды

Необычный медицинский случай в Москве показал, что даже привычная пища может спровоцировать тяжёлые последствия для здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", рассказавший о мужчине, у которого инфаркт развился после употребления свинины.

Резкое ухудшение самочувствия

Инцидент произошёл после обычного приёма пищи. Москвич съел кусок свинины и вскоре почувствовал резкое ухудшение состояния. Самочувствие ухудшалось стремительно, поэтому мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение.

Врачи при поступлении зафиксировали тяжёлое состояние пациента. В ходе обследования выяснилось, что у него развился кардиогенный шок — опасное осложнение, при котором сердце не может обеспечить достаточное кровоснабжение органов.

Редкий медицинский диагноз

В процессе диагностики медики установили, что причиной инфаркта стал редкий синдром Коуниса первого типа. Это состояние относится к острому коронарному синдрому, который развивается не из-за привычных сосудистых причин, а как следствие выраженной аллергической реакции.

При таком диагнозе аллергия запускает спазм коронарных артерий, что и приводит к поражению сердечной мышцы. Пациенты с синдромом Коуниса нуждаются в неотложной медицинской помощи, так как состояние может быстро угрожать жизни. В данном случае своевременная госпитализация сыграла решающую роль.

Исход и восстановление

В стационаре врачи смогли стабилизировать состояние пациента. Ему оказали необходимую помощь, после чего динамика стала положительной. Опасность для жизни была устранена, и мужчина пошёл на поправку.

После завершения лечения москвича выписали домой. Этот случай стал напоминанием о том, что аллергические реакции могут проявляться нетипично и затрагивать жизненно важные органы, включая сердце, даже у людей, не ожидающих подобных последствий от обычных продуктов.