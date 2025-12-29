Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public domain
Главная / Происшествия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:43

91 беспилотник и ноль признаний: вокруг атаки на резиденцию президента РФ возникла опасная пауза

Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке на резиденцию Путина

Украинская сторона отказалась признавать причастность своих военных к атаке БПЛА на резиденцию президента России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Заявление Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отказался признавать попытки Вооружённых сил Украины нанести удары по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X, отреагировав на заявления российской стороны.

"Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной", — написал Владимир Зеленский.

Версия российской стороны

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря, киевский режим предпринял атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, при этом были использованы 91 беспилотный летательный аппарат.

Лавров сообщил, что все БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Согласно приведённой информации, данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют.

Контекст переговорного процесса

Глава МИД РФ также отметил, что произошедшее не повлияет на участие России в переговорном процессе с США. Вместе с тем он указал, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учётом произошедших событий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Нигерии мужчина погиб после интимной близости с несколькими женами — Dailypost.ng вчера в 8:18
Полигамия стоила ему жизни: мужчина не пережил ночь справедливости со своими жёнами

В Нигерии мужчина погиб после конфликта в полигамной семье: по данным СМИ, жёны принудили его к близости по очереди, и сердце не выдержало.

Читать полностью » В Испании трое мужчин ворвались к победителю лотереи и пытали его — Mirror. вчера в 8:13
Он выиграл 25 тысяч евро, а они решили их забрать — с пытками, угрозами и сковородой

Победитель рождественской лотереи El Gordo в Мадриде стал жертвой нападения знакомых: его пытали и угрожали семье ради выигрыша.

Читать полностью » В рейсовом автобусе под Новосибирском школьница родила мальчика — NGS.RU 27.12.2025 в 13:33
Роды без остановки рейса: в автобусе из Довольного случилось то, к чему никто не был готов

В рейсовом автобусе под Новосибирском 15-летняя школьница родила мальчика — помощь ей оказала случайно оказавшаяся в салоне врач-стоматолог.

Читать полностью » Цепная авария с участием 67 автомобилей произошла в префектуре Гумма — Jiji Press 27.12.2025 в 13:33
Движение встало намертво: массовое ДТП и пожар перекрыли ключевые дороги Японии

В центральной Японии из-за гололедицы столкнулись 67 автомобилей. Авария унесла жизни людей, привела к пожару и перекрытию трасс.

Читать полностью » Ущерб от пожаров в России превысил 20 млрд рублей за год — МЧС 27.12.2025 в 12:09
Огонь с денежным аппетитом: пожары за год превратили имущество страны в счёт на миллиарды

МЧС подвело итоги года и назвало суммы ущерба от пожаров и спасённых ценностей. Цифры прозвучали накануне юбилея ведомства.

Читать полностью » Автомобиль с пассажирами провалился под лёд реки Лены в Якутске — МЧС 27.12.2025 в 5:31
Когда река перестала быть дорогой: несанкционированный выезд обернулся трагедией на Лене

В Якутске автомобиль с пассажирами и ребенком провалился под лед на реке Лене при выезде в несанкционированном месте.

Читать полностью » Подросток из Перми месяц провела в реанимации из-за синдрома Лайелла — Минздрав 26.12.2025 в 16:05
Симптомы не насторожили, последствия оказались критическими: история спасения в Перми

В Перми врачи спасли 16-летнюю девушку, потерявшую 95% кожи из-за редкого и смертельно опасного синдрома Лайелла.

Читать полностью » Канализационные воды вышли на проезжую часть в Петропавловске-Камчатском — Amur Mash 26.12.2025 в 14:30
Вода пошла, но радоваться нечему: город получил фекальный аттракцион

В Петропавловске-Камчатском из-за прорыва канализации улицы у ФОКа "Звездный" оказались затоплены сточными водами.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Набережная Коньяалты в Анталии осталась без освещения в туристический сезон — ТурПром
Экономика
Спрос на квалифицированных рабочих в России вырос на 60% — Newsbytes
Наука
Земля охлаждается зимой из-за наклона оси — NASA
Происшествия
Подростки в России массово теряют доступ к iPhone из-за мошенничества с Roblox — База
Мир
Перепалка Трампа и Зеленского стала ключевым событием 2025 года — Financial Times
Мир
Трамп заявил, что "слава богу" не передал Томогавки Украине — Ушаков
Мир
Россия пересмотрит часть договорённостей с США по Украине — Юрий Ушаков
Садоводство
Осенняя посадка голубики ускоряет укоренение кустов — Dzen
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet