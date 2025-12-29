91 беспилотник и ноль признаний: вокруг атаки на резиденцию президента РФ возникла опасная пауза

Украинская сторона отказалась признавать причастность своих военных к атаке БПЛА на резиденцию президента России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Заявление Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отказался признавать попытки Вооружённых сил Украины нанести удары по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X, отреагировав на заявления российской стороны.

"Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной", — написал Владимир Зеленский.

Версия российской стороны

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря, киевский режим предпринял атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, при этом были использованы 91 беспилотный летательный аппарат.

Лавров сообщил, что все БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Согласно приведённой информации, данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют.

Контекст переговорного процесса

Глава МИД РФ также отметил, что произошедшее не повлияет на участие России в переговорном процессе с США. Вместе с тем он указал, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учётом произошедших событий.