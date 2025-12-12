Когда звезды эстрады становятся объектом общественного обсуждения, ситуация обычно выходит за рамки простого обсуждения музыки. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить Алле Пугачевой зарабатывать на своих музыкальных трудах в России, поднимая в своем Telegram-канале важные вопросы о монетизации творчества артистов, покинувших страну.

По его мнению, возобновление карьеры Аллы Пугачевой в России совпадает с выпусками ее новых песен, которые могут привести к заработку. В свете недавних событий, когда артистка подвергала критику действующие власти и страну, Бородин выразил возмущение: "Пугачева, поливая грязью нас и нашу страну, будет спокойно зарабатывать деньги здесь". Он считает, что такие исполнители должны остаться без возможности зарабатывать на территории России. В ближайшее время он планирует представить более детальную инициативу на законодательном уровне.

Ситуация вокруг Пугачевой

12 декабря стало известно, что Пугачева планирует выпустить новую песню под названием "Давай просто жить" в преддверии новогодних праздников. Ее анонс появился в аккаунте поклонников, а релиз намечен на 19 декабря. Музыка для певицы — это не только заработок, но и способ самовыражения, что делает ситуацию еще более сложной.