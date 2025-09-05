Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:33

All-inclusive без скуки: где искать приключения, если еда и бассейн уже надоели

All-inclusive: чем можно заняться на курорте кроме еды и бассейна

Система all-inclusive создаёт ощущение полной заботы: еда в любое время, бассейн и развлечения на территории. Но именно за пределами отеля часто скрываются главные впечатления поездки. Важно не забывать, что страна — это больше, чем комфорт отеля.

Экскурсии и природа

Практически в каждом курортном регионе есть организованные экскурсии.

  • В Турции — поездки к древним городам, горячим источникам Памуккале или морские прогулки.
  • В Египте — дайвинг на Красном море и экскурсии в Луксор или Каир.
  • В Греции — островные туры и античные руины.

Выход за пределы отеля открывает настоящие сокровища: горы, море, исторические места.

Культурные впечатления

All-inclusive часто отдаляет от реальной жизни страны. Исправить это легко: выйти на местный рынок, попробовать уличную еду, пообщаться с жителями. В таких деталях чувствуется настоящая культура.

Активный отдых

Помимо экскурсий, многие курорты предлагают:

  • дайвинг и снорклинг;
  • серфинг и яхтинг;
  • пешие маршруты в горы;
  • сафари на джипах или квадроциклах.

Это возможность совместить комфорт отеля с дозой адреналина.

Гастрономия за пределами шведского стола

Даже при "всё включено" стоит попробовать местные кафе и рестораны. Уличная пахлава в Турции, кофе по-гречески или свежие морепродукты на набережной Египта оставят не меньше впечатлений, чем отельный шведский стол.

Отдых "всё включено" — это не клетка, а база. Она позволяет чувствовать себя комфортно и безопасно, но настоящее открытие начинается тогда, когда турист выходит за ворота отеля. Там ждут природа, история, кухня и культура — именно то, ради чего и стоит путешествовать.

