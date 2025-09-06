Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
бассейн в отеле в Тагайтайском нагорье, Филиппины
бассейн в отеле в Тагайтайском нагорье, Филиппины
© commons.wikimedia by Tintazul is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:22

Трансформация системы all-inclusive в туризме

Как изменился формат all-inclusive за последние годы

Когда система all-inclusive только набирала популярность, её главным символом были шведский стол и круглосуточный бар. Туристу обещали комфорт и предсказуемость. Но со временем стало ясно: одного "обеда без забот" недостаточно. Путешественники стали требовать эмоций, разнообразия и уникальности. И формат начал меняться.

Новый уровень сервиса

Сегодня многие отели уходят от стандартного набора в сторону индивидуального подхода. Появились рестораны a la carte, где можно попробовать кухню разных стран, а меню формируется с акцентом на свежие продукты. Всё чаще делают ставку на локальные ингредиенты, чтобы турист почувствовал культуру региона.

All-inclusive и развлечения

Если раньше под развлечениями понимали анимацию у бассейна и вечерние шоу, то теперь акцент сместился. Туристу предлагают мастер-классы, йогу на пляже, кулинарные уроки, экскурсии в рамках пакета. В некоторых отелях добавили велнес-программы и даже образовательные активности.

Экологичность и осознанность

За последние годы формат "всё включено" начал учитывать тренды на экологичность. Отели отказываются от пластика, вводят локальные фермерские продукты, создают зоны эко-рекреации. Для гостей это становится важным критерием: отдых без вреда для природы ценится всё выше.

Целевая аудитория расширилась

Раньше all-inclusive считался выбором семей с детьми и туристов, которым важен комфорт. Теперь отели формируют отдельные концепции: "только для взрослых", для любителей спорта, для пар, для digital-номадов. Формат стал гибким и персонализированным.

All-inclusive будущего

Система "всё включено" превратилась из однообразного шведского стола в полноценный стиль отдыха. Сегодня это возможность выбрать между тишиной и вечеринками, традиционной кухней и гастрономическими экспериментами, пляжем и активным туризмом.

