Эксперт по туризму рассказала, почему турецкие отели не откажутся от системы "всё включено"

Турция вряд ли откажется от системы all inclusive ("все включено"), так как это может привести к значительному снижению числа туристов, особенно из России, где такая система пользуется большой популярностью. Турэксперт Наталия Ансталь подчеркнула, что для большинства туристов эта система является привлекательной, поскольку позволяет избежать дополнительных расходов на услуги и питание.

Несмотря на возможный интерес к выбору отдельных опций, полный отказ от all inclusive невыгоден для турецкого туризма, особенно на побережье, где система играет ключевую роль в привлечении туристов и обеспечении доходов, сообщает News.Ru.

Фото: norden.org/Magnus Fröderberg (Creative Commons Attribution 2.5 Denmark license)