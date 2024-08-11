Эксперт по туризму рассказала, почему турецкие отели не откажутся от системы "всё включено"

Турция вряд ли откажется от системы all inclusive ("все включено"), так как это может привести к значительному снижению числа туристов, особенно из России, где такая система пользуется большой популярностью. Турэксперт Наталия Ансталь подчеркнула, что для большинства туристов эта система является привлекательной, поскольку позволяет избежать дополнительных расходов на услуги и питание.
Несмотря на возможный интерес к выбору отдельных опций, полный отказ от all inclusive невыгоден для турецкого туризма, особенно на побережье, где система играет ключевую роль в привлечении туристов и обеспечении доходов, сообщает News.Ru.
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В Белграде около 1 тыс. человек собрались у здания правительства и МИД республики
Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.
В Греции возникли два природных пожара близ Афин
В Греции возникли два природных пожара в области Аттика, близ Афин. Для тушения огня задействованы более 250 пожарных, 12 самолетов и 7 вертолетов. Пожар в районе Варнава угрожает распространением к озеру Марафон, при этом пламя достигает высоты более 25 метров.
Владимир Винокур выразил уверенность в непобедимости города Курска
Юморист Владимир Винокур, который родился и вырос в Курске, объяснил, почему Курская область непременно должна выстоять.
Онколог Расулов: внезапные запоры могут быть признаком колоректального рака
Доктор медицинских наук, профессор Арсен Расулов выделил признаки колоректального рака, подчеркнув важность обращения внимания на необычные изменения в работе кишечника. Среди симптомов он отметил изменение привычных паттернов дефекации, таких как внезапные запоры или диарея, появление крови в стуле, которое может указывать не только на геморрой, но и на более серьезные состояния.