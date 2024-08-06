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Hürriyet: в Турции вновь предложили отменить систему all inclusive
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All inclusive — всё? Турецкие отельеры считают, что система "всё включено" себя исчерпала

Hürriyet: в Турции вновь предложили отменить систему all inclusive

Представители туристического бизнеса в Турции вновь подняли вопрос об отмене формата "всё включено" (all inclusive), который действует в большинстве отелей страны. По словам экспертов, эта система помогла развитию турбизнеса в Турции, но в будущем она может принести новые проблемы, пишет газета Hürriyet.

В Турции уже не первый раз поднимают вопрос отмены "всё включено", писала ранее Turizm Gazetesi. Так, председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил перейти на альтернативный вариант, когда отдыхающие могут выбрать только нужные им опции, например, исключив из пакета услуг алкоголь.

Эксперт в туристической отрасли Зафер Алкай подчеркнул что all inclusive способствовал развитию туризма в Турции, позволив стране достичь в этой сфере неоспоримого успеха. Однако в новых реалиях формат "всё включено" должен "обсуждаться", отметил он.

"Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнёмся с новыми проблемами. Таким образом, больше нет необходимости рассматривать отмену системы "всё включено" как табуированную тему", — подытожил он.

Hürriyet отмечает, что формат all inclusive с некоторых пор вызывает недовольство отельеров, неправительственных организаций, агентств, мэрий, политиков и даже министров.

"Турции, получившей в свое время выгоду от системы "всё включено", необходимо отправиться в плавание к новым возможностям", — пишет издание.

Фото: commons. wikimedia.org/Janlight (Creative Commons CC0 1.0).

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