Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильный диск
Автомобильный диск
© Freepik by senivpetro
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:21

На бумаге идеальны, на дороге — лотерея: реальность всесезонных шин

Эксперт по шинному рынку: всесезонные модели уступают зимним на льду

Автовладельцы каждый год сталкиваются с выбором: купить комплект летних и зимних шин или ограничиться всесезонными. На первый взгляд, универсальное решение выглядит заманчиво — экономия денег и времени, меньше забот о хранении и замене. Но в реальности всё не так однозначно: поведение автомобиля на разных покрытиях сильно зависит от конструкции и состава шин.

Сравнение сезонных и всесезонных шин

Параметр Летние шины Зимние шины Всесезонные шины
Протектор Меньше канавок, упор на жёсткость Глубокие ламели для снега и льда Среднее решение
Резиновая смесь Оптимальна при +7 °C и выше Эластична на морозе Универсальная, но компромиссная
Износ Медленный летом Ускоренный летом Зависит от климата
Устойчивость на асфальте Отличная в сухую и тёплую погоду Снижается летом Средний уровень
Сцепление на снегу и льду Слабое Максимальное Приемлемое, но хуже зимних

Советы шаг за шагом: как ухаживать за всесезонными шинами

  1. Проверяйте давление минимум раз в месяц — это снижает риск неравномерного износа.

  2. Делайте перестановку шин между осями каждые 10 000 км.

  3. Регулярно контролируйте подвеску: её состояние напрямую влияет на срок службы покрышек.

  4. Храните снятые шины (если есть второй комплект) в сухом и прохладном месте, вертикально.

  5. Используйте шиномонтаж только с современным оборудованием, чтобы избежать повреждения боковины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить летние шины на зиму.
    → Последствие: плохое сцепление, риск аварии.
    → Альтернатива: зимний комплект или всесезонка с маркировкой "снежинка/гора".

  • Ошибка: купить дешёвые всесезонные шины неизвестного бренда.
    → Последствие: быстрый износ, плохая управляемость.
    → Альтернатива: модели известных производителей (Michelin CrossClimate, Goodyear Vector, Nokian Seasonproof).

  • Ошибка: игнорировать балансировку.
    → Последствие: вибрации, повышенный расход топлива.
    → Альтернатива: балансировка каждые 15 000 км или после удара.

А что если…

А что если вы ездите мало и только в городе? Тогда всесезонные шины — оправданный выбор: они избавят от сезонной замены и сэкономят место в гараже. Но если планируются поездки на тысячи километров летом или зимние путешествия в горы, лучше остановиться на двух комплектах.

Плюсы и минусы всесезонных шин

Плюсы Минусы
Экономия на хранении и замене Снижение эффективности в экстремальных условиях
Подходят для мягкого климата Быстрый износ при активной езде
Удобство для редких поездок Не заменят специализированные шины
Развитие технологий делает их лучше с каждым годом Зимой хуже, чем зимние, летом хуже, чем летние

FAQ

Как выбрать всесезонные шины?
Обратите внимание на маркировку "3PMSF" (гора со снежинкой) — только такие модели допускаются к зимней эксплуатации в ряде стран Европы.

Сколько стоят всесезонные шины?
Цена варьируется от 50 до 150 евро за штуку в зависимости от бренда и размера.

Что лучше для России: сезонные или всесезонные?
Для средней полосы с мягкими зимами и редкими поездками всесезонка подойдёт. Для северных регионов и активной езды лучше два комплекта.

Мифы и правда

  • Миф: всесезонные шины универсальны и одинаково хороши всегда.
    Правда: они работают лишь в пределах умеренных условий.

  • Миф: на всесезонке можно ездить по голому льду без проблем.
    Правда: сцепление значительно хуже, чем у зимних шин с ламелями.

  • Миф: всесезонка служит дольше, чем сезонные комплекты.
    Правда: износ сопоставим, а иногда даже быстрее.

3 интересных факта

  1. Первые всесезонные шины появились в США ещё в 1977 году.

  2. В Европе они получили популярность только в последние 10 лет благодаря потеплению климата.

  3. Современные модели тестируются в условиях от -30 °C до +40 °C.

Исторический контекст

  • 1970-е: создание первых универсальных шин.

  • 1990-е: появление массовых моделей на европейском рынке.

  • 2010-е: внедрение новых резиновых смесей и рост популярности из-за мягких зим.

  • Сегодня: всесезонные шины занимают до 20% продаж в Европе, а в городах с умеренным климатом — ещё больше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

сегодня в 0:58

Семь лет верности: как корейские кроссоверы не отпускают своих хозяев

Корейские кроссоверы уверенно удерживают первых владельцев дольше остальных. Что скрывается за их популярностью и как это отражается на рынке?

Читать полностью » BMW заявила о риске возгорания из-за реле стартера в автомобилях 2015–2021 сегодня в 0:31

BMW отзывает сотни тысяч машин: риск возгорания оказался реальным

BMW запустила крупнейшую кампанию по отзыву автомобилей последних лет. Причина связана с реле стартера, которое может вызвать серьезные проблемы.

Читать полностью » Лампочка топлива загорается при остатке около 8 литров в баке автомобиля вчера в 23:36

Каждый километр превращается в игру на удачу: чем опасна езда на пустом баке

Нужно ли сразу ехать на заправку, когда загорелась лампа топлива? Моторист объяснил, почему не стоит спешить и как правильно действовать.

Читать полностью » Эксперты объяснили водителям, как говорить с инспекторами ГИБДД при приглашении в служебный автомобиль вчера в 23:03

Право или произвол: что происходит, когда инспектор требует пройти в служебный автомобиль

Обязан ли водитель идти в патрульное авто по требованию инспектора? Автоюрист объяснил, когда отказ законен и как правильно себя вести.

Читать полностью » Замена масла в АКПП каждые 50–60 тысяч километров продлевает срок службы коробки вчера в 22:52

Коробка передач может прослужить 300 тысяч км? Автомеханики раскрыли все секреты долговечности

Как сделать так, чтобы автоматическая коробка передач прослужила максимально долго? Автомеханик назвал 5 главных правил эксплуатации.

Читать полностью » Эксперты определили наиболее эффективные способы устранения ржавчины на автомобильных кузовах вчера в 22:20

Ржавчина на кузове — это игра в лотерею? Узнайте, как выиграть и сэкономить на ремонте

Можно ли убрать ржавчину на кузове без дорогого ремонта? Автослесарь показал простой способ с содой и газировкой, который работает в домашних условиях.

Читать полностью » Huawei Maextro S800 собрал более 15 000 предзаказов за четыре месяца вчера в 21:21

Секрет успеха в каждом ватте: как Huawei Maextro S800 стал хитом за четыре месяца

Новый седан Huawei Maextro S800 за четыре месяца собрал более 15 000 заказов, предлагая технологии премиум-класса и большой запас хода.

Читать полностью » Kia раскрыла технические характеристики рестайлингового кроссовера Stonic вчера в 20:55

Городской хищник прячется среди машин: новый Kia Stonic готов удивить даже опытных водителей

Обновлённый Kia Stonic сочетает стильный дизайн, современные технологии и экономичный двигатель, предлагая новый взгляд на компактные кроссоверы.

Читать полностью »

Новости
Технологии

В Supernal уволились сразу три топ-менеджера после приостановки программы аэротакси
Наука

Профессор Беатрис Маримон: деревья нетронутых лесов Амазонки стали крупнее
Спорт и фитнес

Фитнес-инструктор: чрезмерный вес на штанге повышает риск травм
Культура и шоу-бизнес

Свифт рассказала о подготовке визуального оформления и глянцевой отделке физического альбома
Дом

Большинство россиян считают лучшим временем для покупки жилья период до 35 лет
Садоводство

Фиттония с розовыми прожилками подходит для начинающих и становится декоративным акцентом в комнате
Красота и здоровье

Врач Товмасян: сухой воздух в квартирах во время отопления ведёт к простудам и аллергии
Садоводство

Эксперт Линда Чалкер-Скотт: аминокислоты из желатина ускоряют рост комнатных растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet