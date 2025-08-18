Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Колесо на мокром асфальте
Колесо на мокром асфальте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:28

Тесты на снегу, льду и мокром асфальте обернулись сенсацией — некоторые шины удивили всех

ADAC протестировал всесезонные шины: четыре модели сравнялись с летними и зимними

Четыре модели всесезонных шин продемонстрировали такой уровень качества, что теперь они вполне способны заменить специализированные летние и зимние комплекты. К такому выводу пришли эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC, протестировав шестнадцать моделей в популярных размерах для автомобилей вроде Skoda Octavia и других машин сегмента lower middle class.

Как проходили испытания

Тесты включали измерение тормозного пути на сухом, мокром, заснеженном и обледенелом покрытии. Например, на сухой дороге замеры проводились при скорости 100 км/ч, на мокрой — при 80 км/ч, на снегу — при 30 км/ч, а на льду — при 20 км/ч. Дополнительно оценивались сцепление, устойчивость к аквапланированию и управляемость на специальных трассах.

Финальная оценка строилась по школьной системе от 1 до 5. Основное внимание уделялось поведению шин в условиях влажной дороги (45% итогового балла). Сухая поверхность учитывалась на 35%, зимние условия — на 20%. Также принимались во внимание износостойкость и влияние на расход топлива.

Лучшие результаты

  • На сухой дороге лидерство удержали Pirelli Cinturato Allseason SF3 (1,8), за ними Michelin Crossclimate 2 (2,1) и BF Goodrich Advantage All-Season. Аутсайдерами стали Barum Quartaris 5 (3,9) и Petlas Multi Action PT 565.
  • В зимних условиях лучше всех показали себя Michelin (1,7), Nexen N´Blue 4Season 2 (1,9) и BF Goodrich (2,1). Абсолютно непригодными для снега и льда признаны Petlas (5,5), Arivo Carlorful A/S (5,5) и APlus AS 909 (4,9).
  • На мокрой дороге, ключевой дисциплине для большинства водителей, уверенно выступили бренды первого эшелона: Goodyear Vector 4season Gen-3 (2,3), Pirelli (2,2), Continental AllSeason Contact 2 и Bridgestone Turanza AllSeason 6. Здесь снова провалились Arivo и APlus, а также Superia EcoBlue 3 4S. Barum получил оценку 3,2 — ниже среднего уровня.

Для кого какие шины

ADAC напоминает: выбор сильно зависит от региона.

  • Жителям горных районов необходимы модели с максимальной эффективностью на снегу и льду.
  • Для жителей равнинных и сухих регионов лучше подойдут шины с хорошими показателями на асфальте.
  • В дождливых областях решающее значение имеет сцепление и длина тормозного пути на мокрой дороге.

Эксперты отмечают, что несмотря на общее улучшение качества, не все модели могут считаться полноценной заменой сезонным шинам. Однако топовые представители рынка доказывают, что "универсал" способен быть надежным выбором и зимой, и летом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Volkswagen прекратил выпуск электромобилей серии ID — Wolfsburger Allgemeine сегодня в 0:22

Десятилетие Volkswagen ID закончилось странным образом — детали держали в секрете

Volkswagen прощается с линейкой ID. Сотрудники встретили новость аплодисментами. Почему эксперимент провалился и что ждёт электромобили бренда дальше?

Читать полностью » ГИБДД выявляет случаи распития алкоголя в автомобилях: что нужно знать водителям вчера в 23:16

Сидя в машине с бокалом: как избежать ловушки ГИБДД

Можно ли пить в припаркованной машине без риска лишиться прав? Автоюрист раскрывает лазейки в законе и объясняет, как защититься от произвола ГИБДД.

Читать полностью » Секреты проверки подержанных автомобилей: как выявить скрытые дефекты вчера в 23:07

Покупка подержанного автомобиля: как избежать обмана и сэкономить деньги

Перекупщики научились обманывать даже профессиональное оборудование. Капитан полиции рассказал, где искать скрытые дефекты в подержанных авто. Читайте, чтобы не купить "кота в мешке".

Читать полностью » Мошенники используют номера телефонов с лобовых стёкол для кражи денег — данные полиции вчера в 22:59

Доброта, которая обходится дорого: почему нельзя оставлять номер на парковке

Мошенники научились обманывать водителей через номера на лобовом стекле. Полиция раскрыла схему: как злоумышленники выманивают деньги и почему нельзя называть CVC-код.

Читать полностью » Как поворотники большегрузов могут влиять на безопасность на дороге вчера в 22:50

Водители автобусов и фур: что они пытаются сказать с помощью поворотников

Зачем водители автобусов и фур включают поворотники, но продолжают движение прямо? Узнайте, как они общаются на дороге и что это значит для вас!

Читать полностью » вчера в 21:47

Куда чаще всего россияне ездят на такси: ответ ломает привычные стереотипы

Почему россияне чаще вызывают такси, а не садятся за руль собственного авто? Результаты опроса показали неожиданные маршруты и интересные привычки водителей.

Читать полностью » Lada Niva и УАЗ вошли в список самых дешёвых машин с полным приводом вчера в 20:42

Дешёвый полный привод: какие машины удивили ценой и не оставили шансов конкурентам

Журналисты назвали самые доступные автомобили с полным приводом в России: от легендарной Lada Niva до флагмана УАЗ "Патриот". Узнайте, кто в списке.

Читать полностью » Эксперты: автопроизводители в России отказываются от акций и корректируют цены вчера в 19:21

Эпоха больших скидок на авто закончилась внезапно: что теперь ждёт покупателей

Автопроизводители в России сворачивают щедрые акции и меняют ценовую стратегию. Что это значит для покупателей и какие модели подорожали первыми?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Размножение винограда: 3 проверенных метода, чтобы ягод стало больше
Спорт и фитнес

Учёные Wheaton College назвали упражнения, уменьшающие риск гневных реакций
Туризм

Практичные советы по сбору легкой сумки в самолёт
Питомцы

Собаки чувствуют насыщение, но эволюция и генетика заставляют их переедать
Еда

Как приготовить салат из крабовых палочек с кукурузой и чесноком – пошаговая инструкция
Еда

Как сделать говяжью колбасу с идеальным балансом специй: рекомендации по приготовлению
Еда

Как приготовить бифштекс из говяжьего фарша: пошаговая инструкция
Авто и мото

Автоэксперты: привычка держать ногу на сцеплении сокращает срок службы узла в 3 раза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru