Тесты на снегу, льду и мокром асфальте обернулись сенсацией — некоторые шины удивили всех

Четыре модели всесезонных шин продемонстрировали такой уровень качества, что теперь они вполне способны заменить специализированные летние и зимние комплекты. К такому выводу пришли эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC, протестировав шестнадцать моделей в популярных размерах для автомобилей вроде Skoda Octavia и других машин сегмента lower middle class.

Как проходили испытания

Тесты включали измерение тормозного пути на сухом, мокром, заснеженном и обледенелом покрытии. Например, на сухой дороге замеры проводились при скорости 100 км/ч, на мокрой — при 80 км/ч, на снегу — при 30 км/ч, а на льду — при 20 км/ч. Дополнительно оценивались сцепление, устойчивость к аквапланированию и управляемость на специальных трассах.

Финальная оценка строилась по школьной системе от 1 до 5. Основное внимание уделялось поведению шин в условиях влажной дороги (45% итогового балла). Сухая поверхность учитывалась на 35%, зимние условия — на 20%. Также принимались во внимание износостойкость и влияние на расход топлива.

Лучшие результаты

На сухой дороге лидерство удержали Pirelli Cinturato Allseason SF3 (1,8), за ними Michelin Crossclimate 2 (2,1) и BF Goodrich Advantage All-Season. Аутсайдерами стали Barum Quartaris 5 (3,9) и Petlas Multi Action PT 565.

В зимних условиях лучше всех показали себя Michelin (1,7), Nexen N´Blue 4Season 2 (1,9) и BF Goodrich (2,1). Абсолютно непригодными для снега и льда признаны Petlas (5,5), Arivo Carlorful A/S (5,5) и APlus AS 909 (4,9).

На мокрой дороге, ключевой дисциплине для большинства водителей, уверенно выступили бренды первого эшелона: Goodyear Vector 4season Gen-3 (2,3), Pirelli (2,2), Continental AllSeason Contact 2 и Bridgestone Turanza AllSeason 6. Здесь снова провалились Arivo и APlus, а также Superia EcoBlue 3 4S. Barum получил оценку 3,2 — ниже среднего уровня.

Для кого какие шины

ADAC напоминает: выбор сильно зависит от региона.

Жителям горных районов необходимы модели с максимальной эффективностью на снегу и льду.

Для жителей равнинных и сухих регионов лучше подойдут шины с хорошими показателями на асфальте.

В дождливых областях решающее значение имеет сцепление и длина тормозного пути на мокрой дороге.

Эксперты отмечают, что несмотря на общее улучшение качества, не все модели могут считаться полноценной заменой сезонным шинам. Однако топовые представители рынка доказывают, что "универсал" способен быть надежным выбором и зимой, и летом.