Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ледовый каток
Ледовый каток
© freepik by senivpetro
Главная / Центральный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:46

Каток зимой, поле летом: Москва создаёт универсальные зоны для активного отдыха

В Москве появятся 11 круглогодичных спортплощадок нового формата

К началу зимы в столице начнут работу 11 современных круглогодичных спортивных площадок, которые можно будет использовать и летом, и зимой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По поручению мэра Сергея Собянина, в городе ведётся создание площадок нового типа — на месте старых спортзон и неиспользуемых территорий. Их главное преимущество — возможность быстрой адаптации под сезон:

  • летом на них можно будет играть в футбол, баскетбол или бадминтон;
  • зимой — кататься на коньках и играть в хоккей.

"На площадках будет использоваться профессиональное спортивное покрытие, а зимой — оборудование для заливки льда", — отметил Бирюков.

По периметру хоккейных коробок установят борта из прочного монолитного поликарбоната — они прозрачные, не царапаются и визуально не выделяются в городской среде. Это позволит площадкам гармонично вписаться в окружающее пространство.

Рядом с каждой площадкой построят многофункциональный павильон, где разместятся:

  • раздевалки и душевые;
  • кафе;
  • медицинский пост;
  • гараж для техники по уходу за льдом.

Новые площадки станут частью программы благоустройства, направленной на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Их строительство завершат к зимнему сезону 2025 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путин временно отменил акцизы на «зимний» дизель 12.10.2025 в 22:13
Что изменится на заправках: зимний дизель освобождают от акцизов до весны 2026 года

Путин временно отменил акцизы на зимний дизель, чтобы поддержать нефтепереработчиков и сдержать рост цен на топливо в холодный сезон. кому это выгодно?

Читать полностью » Алексей Трепалин: перебои с бензином в России связаны с ростом спроса и ремонтом НПЗ 27.09.2025 в 22:10
Пустые колонки и лимиты на бензин: почему юг России остался без топлива

На юге и в центре России начались перебои с бензином: пустые заправки, рост цен и угрозы дефицита. Эксперты рассказали, почему всё так серьёзно.

Читать полностью » Более 3,5 тыс. медиков Белгородской области получают федеральные выплаты — Гладков 27.09.2025 в 21:10
Цена помощи: почему медики приграничья работают на пределе сил

Белгородские медики ежедневно спасают жизни в приграничье. За год — сотни тысяч выездов и миллиарды рублей поддержки из федерального бюджета.

Читать полностью » Жители Белгородской области подали свыше 130 тысяч заявок на самозапрет кредитов на портале Госуслуги 27.09.2025 в 20:49
Жители Белгородской области нашли способ одним кликом закрыть доступ мошенникам

Жители Белгородской области подали свыше 130 тыс. заявлений на самозапрет кредитов через «Госуслуги». Как работает новый сервис защиты?

Читать полностью » Вильфанд: температура в России в ближайшие дни упадёт на 15–20 градусов ниже нормы 27.09.2025 в 19:55
Холодный фронт с севера меняет жизнь миллионов: заморозки дойдут до юга

Россия готовится к резкому похолоданию: в ряде регионов столбики термометров упадут на 15–20 градусов, а заморозки станут привычным явлением.

Читать полностью » Рязаньстат: Рязанская область заняла второе место в ЦФО по росту промышленного производства 25.09.2025 в 15:10
Рязань рвётся в лидеры: промышленный рывок, которого не ожидали

Рязанская область вошла в лидеры ЦФО по росту производства. Какие отрасли показали наибольший скачок и что это значит для региона?

Читать полностью » Турпоток в санатории Воронежской области снизился на 5,2% при высокой загрузке — данные портала 25.09.2025 в 14:10
Воронежские санатории полны, но туристов меньше: как так получилось

Воронежские санатории вошли в топ ЦФО, но столкнулись с падением турпотока. Почему при высокой загрузке число отдыхающих снижается?

Читать полностью » Турнир в Рязанской области: команда Тамбовской области выиграла серебро в настольном теннисе 25.09.2025 в 13:31
5 лет без медалей: как Тамбов прорвался в финал ЦФО по настольному теннису

Тамбовская команда по настольному теннису пробилась в финал первенства ЦФО и показала лучший результат за 15 лет, уступив лишь воронежским спортсменкам.

Читать полностью »

Новости
СКФО
Инвестиции в горный курорт "Мамисон" в Северной Осетии превысят 20 млрд рублей
Садоводство
Гладиолусы в Ульяновской области погибают при хранении в пакетах — специалисты советуют сетки и опилки
Туризм
Паромы по Босфору остаются самым популярным способом увидеть Стамбул с воды
СФО
Омская область получит 155 млн рублей на строительство котельных в Усть-Ишимском районе
Спорт и фитнес
ФИФА не возражает против проведения товарищеского матча между сборными России и США
Красота и здоровье
Врач Ирина Сергеева рассказала, как правильно париться в бане и кому это противопоказано
Авто и мото
Андрей Кузнецов: категория прав выбирается не по типу топлива, а по мощности транспорта
Еда
Лагман из говядины с домашней лапшой сохраняет насыщенный вкус при подаче в трёх форматах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet