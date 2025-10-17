Каток зимой, поле летом: Москва создаёт универсальные зоны для активного отдыха

К началу зимы в столице начнут работу 11 современных круглогодичных спортивных площадок, которые можно будет использовать и летом, и зимой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По поручению мэра Сергея Собянина, в городе ведётся создание площадок нового типа — на месте старых спортзон и неиспользуемых территорий. Их главное преимущество — возможность быстрой адаптации под сезон:

летом на них можно будет играть в футбол, баскетбол или бадминтон;

зимой — кататься на коньках и играть в хоккей.

"На площадках будет использоваться профессиональное спортивное покрытие, а зимой — оборудование для заливки льда", — отметил Бирюков.

По периметру хоккейных коробок установят борта из прочного монолитного поликарбоната — они прозрачные, не царапаются и визуально не выделяются в городской среде. Это позволит площадкам гармонично вписаться в окружающее пространство.

Рядом с каждой площадкой построят многофункциональный павильон, где разместятся:

раздевалки и душевые;

кафе;

медицинский пост;

гараж для техники по уходу за льдом.

Новые площадки станут частью программы благоустройства, направленной на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Их строительство завершат к зимнему сезону 2025 года.