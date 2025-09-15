Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:15

Алкоголь под контролем и еда по списку: в чём подвох отдыха в ОАЭ

Российские туристы выбирают ОАЭ: как устроен формат "всё включено"

Российские туристы стабильно выбирают ОАЭ для отдыха, и у этого направления есть особенности, которые стоит учитывать заранее. В стране работает более 1200 гостиниц, из которых около трети предлагают популярный для наших соотечественников формат "всё включено". Но в отличие от Турции или Египта, привычная система здесь имеет свои нюансы: от правил употребления алкоголя до организации питания и развлечений.

Где искать формат "всё включено"

Большинство отелей, предлагающих "all inclusive", расположены не в Дубае, а в спокойных эмиратах — Рас-эль-Хайме или Фуджейре. Такие комплексы в первую очередь рассчитаны на семейный отдых с упором на концепцию "отель + пляж". Здесь не так много ночных развлечений, зато есть просторные территории, удобные пляжи и атмосфера уюта. Для тех, кто ценит спокойствие, это несомненный плюс.

Алкогольные ограничения

Самая заметная разница между Турцией и ОАЭ касается алкоголя. Несмотря на то, что спиртные напитки включены в пакет, действуют строгие правила. Выпить можно только в специально отведённых местах: в ресторане, баре или лаунже. Вынести бокал пива на пляж или заказать бутылку в номер не получится — рум-сервис не обслуживает спиртное.

В ряде отелей количество бокалов за ужином ограничено одним-двумя. В эмирате Шарджа действует полный сухой закон: здесь даже в пятизвёздочных отелях не предложат алкоголь вовсе.

Разнообразие питания

В отличие от турецкого "шведского стола" без границ, в Эмиратах распространена система dine around. Туристы могут выбирать рестораны а-ля карт, где блюда подают по меню. Иногда требуется предварительная бронь, иногда отель выдаёт список заведений, доступных для гостей бесплатно. Это позволяет попробовать разные кухни и разгрузить главный ресторан.

Отдельного внимания заслуживает система club all inclusive — особая клубная карта, открывающая доступ к нескольким барам и ресторанам в течение всего дня.

Чеки и контроль расходов

Во многих дорогих отелях туристам выдают чеки за каждый бокал или порцию еды. Это может показаться странным, но пугаться не стоит — при выезде из отеля счёт автоматически обнуляется. Система создана скорее для внутреннего контроля, чем для того, чтобы ограничить гостей.

Гибридные варианты all inclusive

Забронировать отель в ОАЭ стоит внимательно: под видом "всё включено" может скрываться soft all inclusive. В таком случае алкоголь либо полностью исключён, либо доступен только во время ужина и в ограниченном количестве.

Туристу важно заранее уточнять детали, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Качество напитков и еды

Если в Турции напитки местного производства могут быть разного уровня, то в Эмиратах практически весь алкоголь — импортный. Собственные заводы есть только в Дубае, и объёмы там невелики. Поэтому качество напитков здесь стабильно высокое, что выгодно отличает ОАЭ от других популярных направлений.

Питание также тяготеет к премиальному уровню: отели стараются поддерживать стандарты, соответствующие международной аудитории.

Сравнение Турции и ОАЭ

Для удобства можно выделить основные различия.

Критерий Турция ОАЭ
Алкоголь Почти без ограничений, кроме премиум-напитков Ограничения по количеству и месту употребления
Питание Шведский стол в основном ресторане Система dine around и клубные карты
Атмосфера Активный отдых, анимация, развлечения Спокойный семейный формат
Цена Более доступная Выше, особенно в 5* отелях
Качество Разнообразное, но не всегда стабильное Высокий уровень сервиса и импортный алкоголь

Советы шаг за шагом

  1. Перед бронированием уточняйте, какой именно вариант "all inclusive" действует в отеле.

  2. Если для вас важен алкогольный сервис — избегайте Шарджи и выбирайте отели Дубая или Рас-эль-Хаймы.

  3. Планируйте бюджет: в ОАЭ многие развлечения и экскурсии стоят дороже, чем в Турции.

  4. Обратите внимание на формат питания dine around — он позволяет попробовать кухню разных стран.

  5. Если едете с детьми, выбирайте менее оживлённые эмираты — Фуджейру или Рас-эль-Хайму.

Мифы и правда

• Миф: "В ОАЭ нельзя купить алкоголь вообще". На деле он доступен в отелях и лицензированных ресторанах, но под строгим контролем.
• Миф: "All inclusive в Эмиратах ничем не отличается от Турции". На самом деле разница ощутима — от качества напитков до правил обслуживания.
• Миф: "В ОАЭ дорогой отдых не подходит для семей". Напротив, многие отели ориентированы именно на семьи с детьми.

FAQ

Как выбрать отель с "всё включено" в ОАЭ?
Смотрите отзывы и уточняйте, какой тип пакета действует: soft, full или club all inclusive.

Сколько стоит отдых по системе "всё включено" в Эмиратах?
В среднем цены выше турецких на 20-40%, особенно в пятизвёздочных отелях.

Что лучше для семейного отдыха — Турция или ОАЭ?
Турция подходит для активного досуга, а ОАЭ — для спокойного пляжного формата с высоким уровнем сервиса.

Исторический контекст

Изначально система "all inclusive" пришла в ОАЭ из Европы и адаптировалась к местным культурным нормам. Первые отели начали внедрять её в начале 2000-х, когда эмираты стали активно развивать туризм. С тех пор формат изменился: появились клубные карты, рестораны а-ля карт и строгие правила по алкоголю.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

• Ошибка: выбрать отель в Шардже, рассчитывая на бар у бассейна.
— Последствие: отдых окажется полностью безалкогольным.
— Альтернатива: бронировать отели в Дубае или Фуджейре.

• Ошибка: не уточнить, действует ли soft all inclusive.
— Последствие: разочарование в ограниченном питании и напитках.
— Альтернатива: проверять условия на сайте отеля или у турагента.

• Ошибка: ориентироваться только на цену.
— Последствие: недовольство качеством сервиса.
— Альтернатива: изучать рейтинги и отзывы.

А что если…

Если Турция привычна и кажется предсказуемой, то ОАЭ может стать отличным экспериментом. Здесь выше уровень комфорта, строже правила, но и впечатлений от самого формата отдыха значительно больше.

Интересные факты

  1. В ОАЭ почти нет местных алкогольных брендов — в отличие от Турции, где свои заводы есть в каждом регионе.

  2. Формат dine around считается своеобразной "визитной карточкой" эмиратов и редко встречается в Турции.

  3. В Рас-эль-Хайме туристический поток растёт быстрее всего именно благодаря пакетным турам "всё включено".

