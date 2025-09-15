Алкоголь под контролем и еда по списку: в чём подвох отдыха в ОАЭ

Российские туристы стабильно выбирают ОАЭ для отдыха, и у этого направления есть особенности, которые стоит учитывать заранее. В стране работает более 1200 гостиниц, из которых около трети предлагают популярный для наших соотечественников формат "всё включено". Но в отличие от Турции или Египта, привычная система здесь имеет свои нюансы: от правил употребления алкоголя до организации питания и развлечений.

Где искать формат "всё включено"

Большинство отелей, предлагающих "all inclusive", расположены не в Дубае, а в спокойных эмиратах — Рас-эль-Хайме или Фуджейре. Такие комплексы в первую очередь рассчитаны на семейный отдых с упором на концепцию "отель + пляж". Здесь не так много ночных развлечений, зато есть просторные территории, удобные пляжи и атмосфера уюта. Для тех, кто ценит спокойствие, это несомненный плюс.

Алкогольные ограничения

Самая заметная разница между Турцией и ОАЭ касается алкоголя. Несмотря на то, что спиртные напитки включены в пакет, действуют строгие правила. Выпить можно только в специально отведённых местах: в ресторане, баре или лаунже. Вынести бокал пива на пляж или заказать бутылку в номер не получится — рум-сервис не обслуживает спиртное.

В ряде отелей количество бокалов за ужином ограничено одним-двумя. В эмирате Шарджа действует полный сухой закон: здесь даже в пятизвёздочных отелях не предложат алкоголь вовсе.

Разнообразие питания

В отличие от турецкого "шведского стола" без границ, в Эмиратах распространена система dine around. Туристы могут выбирать рестораны а-ля карт, где блюда подают по меню. Иногда требуется предварительная бронь, иногда отель выдаёт список заведений, доступных для гостей бесплатно. Это позволяет попробовать разные кухни и разгрузить главный ресторан.

Отдельного внимания заслуживает система club all inclusive — особая клубная карта, открывающая доступ к нескольким барам и ресторанам в течение всего дня.

Чеки и контроль расходов

Во многих дорогих отелях туристам выдают чеки за каждый бокал или порцию еды. Это может показаться странным, но пугаться не стоит — при выезде из отеля счёт автоматически обнуляется. Система создана скорее для внутреннего контроля, чем для того, чтобы ограничить гостей.

Гибридные варианты all inclusive

Забронировать отель в ОАЭ стоит внимательно: под видом "всё включено" может скрываться soft all inclusive. В таком случае алкоголь либо полностью исключён, либо доступен только во время ужина и в ограниченном количестве.

Туристу важно заранее уточнять детали, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Качество напитков и еды

Если в Турции напитки местного производства могут быть разного уровня, то в Эмиратах практически весь алкоголь — импортный. Собственные заводы есть только в Дубае, и объёмы там невелики. Поэтому качество напитков здесь стабильно высокое, что выгодно отличает ОАЭ от других популярных направлений.

Питание также тяготеет к премиальному уровню: отели стараются поддерживать стандарты, соответствующие международной аудитории.

Сравнение Турции и ОАЭ

Для удобства можно выделить основные различия.