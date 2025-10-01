Россияне выбирают бокалы, немцы — экономию: что будет с отелями Анталии
Европейский туризм переживает непростые времена: привычная для многих система "все включено" в Турции сегодня вызывает споры. Российские туристы не мыслят отпуска без широкого выбора напитков, а вот немцы и другие европейцы все чаще выступают против переплаты за алкоголь, которым они не пользуются. В результате одно и то же предложение выглядит выгодным для россиян и слишком дорогим для жителей ЕС.
Как изменилась система "все включено"
За последние годы отели Турции неоднократно экспериментировали с концепцией "безалкогольное все включено". В России такие туры появились примерно два года назад, но спрос оказался минимальным. В итоге сейчас ни PEGAS Touristik, ни Anex не предлагают своим клиентам подобные варианты.
"Сейчас мы не предлагаем такие варианты", — сказали эксперты туроператора PEGAS Touristik.
Причина очевидна: российский турист привык к изобилию и свободе выбора. На популярных курортах Анталии и Эгейского побережья гости ожидают не только питание, но и широкий ассортимент напитков — от коктейлей до вина.
"В рамках "все включено" отели предлагают различные виды напитков: как алкогольные, так и безалкогольные, — гости могут выбирать по своим предпочтениям", — рассказали в пресс-службе Anex.
В Европе же ситуация иная: отдыхающие там более чувствительны к росту цен, особенно когда речь идет о значительных суммах в евро.
Европейский взгляд: зачем платить за чужие привычки
Глава туроператора Bentour Кадыр Уур уже несколько лет подряд призывает пересмотреть концепцию "all inclusive".
"Немецкие туристы не хотят платить за водку, которую пьют русские", — заявил председатель правления Bentour Кадыр Уур.
По его словам, решение очевидно: нужно вернуть систему "полный пансион плюс" и дать возможность оплачивать алкоголь отдельно. Это позволит клиентам экономить и снизит нагрузку на бюджет путешествия.
Эксперт отмечает, что летом 2025 года продажи туров в Турцию в Европе снизились на треть. Главная причина — подорожание путевок на 30-40%.
Сравнение: Россия и Европа
|Критерий
|Российский турист
|Немецкий турист
|Отношение к алкоголю
|Важная часть отдыха, ожидают бесплатного выбора
|Часто считают лишними тратами
|Реакция на цены
|Готовы переплачивать за комфорт
|Сильно чувствительны к подорожаниям
|Популярность "безалкогольного all inclusive"
|Нулевая
|Считают разумным решением
|Стиль бронирования
|Заранее и пакетами
|Все чаще — "в последнюю минуту"
Советы шаг за шагом: как выбрать тур
-
Определите приоритеты. Если для вас важно разнообразие напитков — выбирайте классическое "all inclusive".
-
Если алкоголь не нужен — уточните у туроператора, есть ли эконом-варианты. В Европе такие пакеты встречаются чаще.
-
Сравните цену тура в разные месяцы: раннее бронирование в Турции может быть выгоднее.
-
Изучите политику отеля: некоторые предлагают частичный возврат при отмене брони.
-
Рассмотрите альтернативные направления — Египет, Тунис, Вьетнам также предлагают "все включено", но ценник может быть ниже.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: брать стандартный тур, если вы не употребляете алкоголь.
→ Последствие: переплата до 30% от стоимости пакета.
→ Альтернатива: уточнять наличие безалкогольного тарифа или выбирать "полупансион".
-
Ошибка: откладывать покупку тура до последнего момента.
→ Последствие: туры раскупаются, остаются дорогие варианты.
→ Альтернатива: бронировать за 2-3 месяца, когда выбор больше.
-
Ошибка: ориентироваться только на Турцию.
→ Последствие: ограничение вариантов и риск переплаты.
→ Альтернатива: рассмотреть Грецию, Кипр, Черногорию или Вьетнам.
А что если Турция снова станет "страной последней минуты"?
Кадыр Уур напомнил, что в 80-90-е Турция славилась как направление "last minute". То есть большинство туров продавалось перед самым заездом, что создавало нестабильность рынка. Сейчас история повторяется: многие отели распродают номера с большими скидками в последние дни. Для туриста это шанс сэкономить, но для рынка — риск падения доверия и скандалов, когда клиенты требуют перерасчета.
Плюсы и минусы формата "безалкогольное все включено"
|Плюсы
|Минусы
|Снижение стоимости путевки
|Не подходит тем, кто любит отдых с баром
|Здоровый образ жизни
|Потеря атмосферы праздника
|Честная оплата: платишь только за то, что потребляешь
|Ограниченное количество отелей с таким форматом
|Возможность контролировать бюджет семьи
|В России почти не представлен
FAQ
Как выбрать тур, если я не пью алкоголь?
В Европе можно найти безалкогольный "all inclusive" или полупансион. В России такие варианты почти не представлены.
Сколько стоит тур в Турцию для семьи?
В 2025 году цены выросли на 30-40%. Например, неделя отдыха для семьи из трех человек обойдется от 1500 евро.
Что лучше: "all inclusive" или полупансион?
Зависит от привычек. Если планируете много экскурсий и мало времени проводить в отеле, полупансион выгоднее.
Мифы и правда
-
Миф: "Безалкогольное все включено" совсем не отличается от обычного.
Правда: экономия составляет до трети стоимости тура.
-
Миф: Россияне не готовы отказаться от алкоголя в отелях.
Правда: часть туристов действительно готова, но большинство все же выбирают полный пакет.
-
Миф: В Европе "all inclusive" всегда дешевле.
Правда: в 2025 году цены выросли, и отдых в Турции стал дороже на десятки процентов.
3 интересных факта
-
В Турции до 80% гостиниц работают по системе "все включено".
-
Германия — один из крупнейших рынков для турецкого туризма, уступая только России.
-
В некоторых отелях Египта уже предлагают гибридный вариант: алкоголь оплачивается отдельно.
Исторический контекст
-
1980-1990-е: Турция закрепила имидж "страны последней минуты".
-
2000-е: массовый переход к "all inclusive", который стал стандартом.
-
2020-е: кризис роста цен и дискуссия о целесообразности включенного алкоголя.
