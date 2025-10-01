Россияне выбирают бокалы, немцы — экономию: что будет с отелями Анталии

Европейский туризм переживает непростые времена: привычная для многих система "все включено" в Турции сегодня вызывает споры. Российские туристы не мыслят отпуска без широкого выбора напитков, а вот немцы и другие европейцы все чаще выступают против переплаты за алкоголь, которым они не пользуются. В результате одно и то же предложение выглядит выгодным для россиян и слишком дорогим для жителей ЕС.

Как изменилась система "все включено"

За последние годы отели Турции неоднократно экспериментировали с концепцией "безалкогольное все включено". В России такие туры появились примерно два года назад, но спрос оказался минимальным. В итоге сейчас ни PEGAS Touristik, ни Anex не предлагают своим клиентам подобные варианты.

"Сейчас мы не предлагаем такие варианты", — сказали эксперты туроператора PEGAS Touristik.

Причина очевидна: российский турист привык к изобилию и свободе выбора. На популярных курортах Анталии и Эгейского побережья гости ожидают не только питание, но и широкий ассортимент напитков — от коктейлей до вина.

"В рамках "все включено" отели предлагают различные виды напитков: как алкогольные, так и безалкогольные, — гости могут выбирать по своим предпочтениям", — рассказали в пресс-службе Anex.

В Европе же ситуация иная: отдыхающие там более чувствительны к росту цен, особенно когда речь идет о значительных суммах в евро.

Европейский взгляд: зачем платить за чужие привычки

Глава туроператора Bentour Кадыр Уур уже несколько лет подряд призывает пересмотреть концепцию "all inclusive".

"Немецкие туристы не хотят платить за водку, которую пьют русские", — заявил председатель правления Bentour Кадыр Уур.

По его словам, решение очевидно: нужно вернуть систему "полный пансион плюс" и дать возможность оплачивать алкоголь отдельно. Это позволит клиентам экономить и снизит нагрузку на бюджет путешествия.

Эксперт отмечает, что летом 2025 года продажи туров в Турцию в Европе снизились на треть. Главная причина — подорожание путевок на 30-40%.

Сравнение: Россия и Европа

Критерий Российский турист Немецкий турист Отношение к алкоголю Важная часть отдыха, ожидают бесплатного выбора Часто считают лишними тратами Реакция на цены Готовы переплачивать за комфорт Сильно чувствительны к подорожаниям Популярность "безалкогольного all inclusive" Нулевая Считают разумным решением Стиль бронирования Заранее и пакетами Все чаще — "в последнюю минуту"

Советы шаг за шагом: как выбрать тур

Определите приоритеты. Если для вас важно разнообразие напитков — выбирайте классическое "all inclusive". Если алкоголь не нужен — уточните у туроператора, есть ли эконом-варианты. В Европе такие пакеты встречаются чаще. Сравните цену тура в разные месяцы: раннее бронирование в Турции может быть выгоднее. Изучите политику отеля: некоторые предлагают частичный возврат при отмене брони. Рассмотрите альтернативные направления — Египет, Тунис, Вьетнам также предлагают "все включено", но ценник может быть ниже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать стандартный тур, если вы не употребляете алкоголь.

→ Последствие: переплата до 30% от стоимости пакета.

→ Альтернатива: уточнять наличие безалкогольного тарифа или выбирать "полупансион".

Ошибка: откладывать покупку тура до последнего момента.

→ Последствие: туры раскупаются, остаются дорогие варианты.

→ Альтернатива: бронировать за 2-3 месяца, когда выбор больше.

Ошибка: ориентироваться только на Турцию.

→ Последствие: ограничение вариантов и риск переплаты.

→ Альтернатива: рассмотреть Грецию, Кипр, Черногорию или Вьетнам.

А что если Турция снова станет "страной последней минуты"?

Кадыр Уур напомнил, что в 80-90-е Турция славилась как направление "last minute". То есть большинство туров продавалось перед самым заездом, что создавало нестабильность рынка. Сейчас история повторяется: многие отели распродают номера с большими скидками в последние дни. Для туриста это шанс сэкономить, но для рынка — риск падения доверия и скандалов, когда клиенты требуют перерасчета.

Плюсы и минусы формата "безалкогольное все включено"

Плюсы Минусы Снижение стоимости путевки Не подходит тем, кто любит отдых с баром Здоровый образ жизни Потеря атмосферы праздника Честная оплата: платишь только за то, что потребляешь Ограниченное количество отелей с таким форматом Возможность контролировать бюджет семьи В России почти не представлен

FAQ

Как выбрать тур, если я не пью алкоголь?

В Европе можно найти безалкогольный "all inclusive" или полупансион. В России такие варианты почти не представлены.

Сколько стоит тур в Турцию для семьи?

В 2025 году цены выросли на 30-40%. Например, неделя отдыха для семьи из трех человек обойдется от 1500 евро.

Что лучше: "all inclusive" или полупансион?

Зависит от привычек. Если планируете много экскурсий и мало времени проводить в отеле, полупансион выгоднее.

Мифы и правда

Миф: "Безалкогольное все включено" совсем не отличается от обычного.

Правда: экономия составляет до трети стоимости тура.

Миф: Россияне не готовы отказаться от алкоголя в отелях.

Правда: часть туристов действительно готова, но большинство все же выбирают полный пакет.

Миф: В Европе "all inclusive" всегда дешевле.

Правда: в 2025 году цены выросли, и отдых в Турции стал дороже на десятки процентов.

3 интересных факта

В Турции до 80% гостиниц работают по системе "все включено". Германия — один из крупнейших рынков для турецкого туризма, уступая только России. В некоторых отелях Египта уже предлагают гибридный вариант: алкоголь оплачивается отдельно.

Исторический контекст