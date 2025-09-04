Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Глоток свежего воздуха после Турции: туристы сравнили отдых в Европе

Туристы обсуждают возможные изменения системы all inclusive в Турции

Тема возможного "мягкого" реформирования системы all inclusive в Турции вызвала горячее обсуждение среди туристов в телеграм-канале "Крыша ТурДома". Мнения разделились: одни опасаются снижения уровня сервиса, другие напоминают, что в Европе уже давно есть достойные альтернативы по цене и качеству.

Опыт туристов: Болгария против Турции

Подписчица Елена Озгюр поделилась личным опытом отдыха в Болгарии. По её словам, отель из сети HVD оказался по многим параметрам лучше турецкого премиум-сегмента, при этом дешевле:

"Питание в основном ресторане было просто глотком свежего воздуха после Турции. Детский стол максимально разнообразный, десерты выше всяких похвал, потрясающая выпечка, салаты, мясо, птица, роллы, морепродукты".

Семейная поездка на виллу обошлась Елене в 300 тысяч рублей за троих взрослых и ребёнка — весьма выгодно по сравнению с Турцией.

Мнение экспертов: Европа догоняет

Руководители туроператоров подтверждают: европейские курорты способны конкурировать с Турцией.

  • Греция: отели сети Ikos (ultra all inclusive) и гостиницы Grecotel Luxe Me предлагают высокое качество питания, не уступающее турецкому, хотя их территории менее масштабные.

  • Италия: качественный all inclusive представлен в Naxos Beach и Voi Arenella Resort на Сицилии, Voi Colonna Village и Club Med Cefalu на Сардинии, а также в альпийских курортах Club Med.

  • Испания: система all inclusive развивается более 10 лет. Варианты:

    • бюджетный семейный — Estival Park 4* (Коста-Дорада),

    • премиальные сети — Melia и Barcelo Group (Канары),

    • VIP-уровень — Gran Hotel Bahia del Duque (Тенерифе).

Итог

Хотя Турция остаётся лидером по масштабу инфраструктуры и доступности all inclusive, европейские курорты всё активнее предлагают качественные альтернативы. Для туристов это значит больше выбора — от семейных бюджетных пакетов до премиальных программ уровня ultra all inclusive.

