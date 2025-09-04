Глоток свежего воздуха после Турции: туристы сравнили отдых в Европе
Тема возможного "мягкого" реформирования системы all inclusive в Турции вызвала горячее обсуждение среди туристов в телеграм-канале "Крыша ТурДома". Мнения разделились: одни опасаются снижения уровня сервиса, другие напоминают, что в Европе уже давно есть достойные альтернативы по цене и качеству.
Опыт туристов: Болгария против Турции
Подписчица Елена Озгюр поделилась личным опытом отдыха в Болгарии. По её словам, отель из сети HVD оказался по многим параметрам лучше турецкого премиум-сегмента, при этом дешевле:
"Питание в основном ресторане было просто глотком свежего воздуха после Турции. Детский стол максимально разнообразный, десерты выше всяких похвал, потрясающая выпечка, салаты, мясо, птица, роллы, морепродукты".
Семейная поездка на виллу обошлась Елене в 300 тысяч рублей за троих взрослых и ребёнка — весьма выгодно по сравнению с Турцией.
Мнение экспертов: Европа догоняет
Руководители туроператоров подтверждают: европейские курорты способны конкурировать с Турцией.
-
Греция: отели сети Ikos (ultra all inclusive) и гостиницы Grecotel Luxe Me предлагают высокое качество питания, не уступающее турецкому, хотя их территории менее масштабные.
-
Италия: качественный all inclusive представлен в Naxos Beach и Voi Arenella Resort на Сицилии, Voi Colonna Village и Club Med Cefalu на Сардинии, а также в альпийских курортах Club Med.
-
Испания: система all inclusive развивается более 10 лет. Варианты:
-
бюджетный семейный — Estival Park 4* (Коста-Дорада),
-
премиальные сети — Melia и Barcelo Group (Канары),
-
VIP-уровень — Gran Hotel Bahia del Duque (Тенерифе).
-
Итог
Хотя Турция остаётся лидером по масштабу инфраструктуры и доступности all inclusive, европейские курорты всё активнее предлагают качественные альтернативы. Для туристов это значит больше выбора — от семейных бюджетных пакетов до премиальных программ уровня ultra all inclusive.
