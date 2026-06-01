Машина учует алкоголь и не заведется: почему новая идея может обернуться хаосом для водителей

Идея внедрения систем блокировки двигателя при выявлении паров спирта в салоне автомобиля является утопичной и труднореализуемой в российских условиях, заявил руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", блогер Петр Шкуматов. Почему идея вряд ли будет воплощена в жизнь, он рассказал в комментарии изданию NewsInfo.

Ранее, как сообщают СМИ, в правительстве был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения, который предусматривает внедрение подобных технологий. В экспертном сообществе активно обсуждают перспективы новых систем контроля водителей, однако практическая сторона вопроса вызывает у специалистов серьезные сомнения.

По мнению эксперта, реализация данной инициативы столкнется с рядом непреодолимых препятствий, главными из которых являются состояние автопарка и несовершенство самой технологии.

"Это абсолютно утопическая идея. У нас достаточно старый автопарк. Новые автомобили должны будут производиться с этим "шлангом", люди скорее всего не будут хотеть ехать в автомобиле со "шлангом", в который им надо дуть. У этого прибора очень большой процент ложных срабатываний. Вы садитесь за руль, вам надо ехать, вы туда дуете, а он говорит: "Нельзя". И вы сидите, дуете", — отметил эксперт.

Петр Шкуматов также указал на низкую эффективность подобных устройств с точки зрения обхода блокировок. Даже если прибор исправен, он не гарантирует трезвость водителя, так как его могут легко ввести в заблуждение посторонние лица. Водители нередко сталкиваются с тем, что реакция приборов на безобидные продукты становится поводом для лишних разбирательств.

"Эта гора технических средств — шланги, мундштуки, датчики — ломаются очень простым способом. В условиях дорожного движения электрохимические датчики очень быстро отравляются. Выхлопные газы содержат огромное количество веществ, которые напрямую влияют на тоненькую пленочку датчика, он спустя уже несколько лет начинает сбоить", — пояснил эксперт.

Помимо конструктивных сложностей, обслуживание таких систем потребует значительных затрат от владельцев транспортных средств. Стоимость датчика может достигать пятнадцати тысяч рублей, говорит Шкуматов. Зачастую обсуждение подобных мер является скорее отражением формальных поручений, нежели реальным запросом на изменение ситуации на дорогах, где процедуры оформления нарушений требуют качественного упрощения. Подобные инициативы вряд ли способны заменить профессиональный контроль состояния водителей, который помогает избежать критических рисков.

Шкуматов подчеркнул, что в зарубежной практике такие устройства применяются точечно, преимущественно в общественном или грузовом транспорте, где цена ошибки максимально высока. Однако в сегменте дальних перевозок через десять-пятнадцать лет роль водителя будет минимизироваться из-за активного развития беспилотных технологий, и потребность в подобных датчиках отпадет сама собой.

