Карты мозга теперь строят как Google Maps: учёные объединяются, чтобы создать атлас приматов и человека
Мозг — не только гиппокамп с памятью и миндалина с реакцией "бей или беги". Это бездонная экосистема из ~86 млрд нейронов и почти такого же числа глиальных клеток. До сих пор никто не составил полной карты, показывающей, как именно эти клетки складываются в сети и превращают импульсы в мысль. Чтобы приблизиться к ответу, стартовал Международный консорциум по картированию мозга приматов (ICPBM) — объединение более сотни учёных из 25 стран, которое берётся за "невыполнимое": создать мультиомные атласы мозга мармозеток, макак и человека, проследив путь от молекул до связей.
"Мы хотим понять архитектуру мозга, которая лежит в основе всех его функций", — объяснил председатель ICPBM Му-мин Пу, директор Института нейронаук Китайской академии наук.
"Масштаб проекта поражает. Еще недавно подобные задачи казались невыполнимыми, но теперь технические барьеры постепенно снимаются", — отметил нейробиолог Марчелло Роса из Университета Монаша.
Консорциум базируется в Шанхае и опирается на сеть центров сверхточной визуализации в Сучжоу, Хайнане и Шэньчжэне, а также на азиатские синхротроны (альянс SYNAPSE) и большие базы данных. Индия подключает сотни посмертных человеческих образцов, Иран строит национальный приматный центр, европейские и австралийские команды отвечают за алгоритмы и стандарты данных. На стороне технологий — методы пространственного секвенирования (включая платформу Stereo-cell), светолистовая и рентгеновская томография, автоматическая трассировка аксонов и облачные хранилища научных данных.
Сравнение: объекты и подходы ICPBM
|Объект/подход
|Масштаб клеток
|Что даёт
|Где слабое место
|Мозг мармозетки
|>1 млрд клеток
|быстрые пилоты, "мост" между мышью и человеком
|ограниченная сложность коры
|Мозг макаки
|~13 млрд клеток
|близкая организация к человеческой, мощная ПФК
|высокие требования к этике и инфраструктуре
|Человеческий мозг
|~86 млрд нейронов
|конечная цель: заболевания, речь, сознание
|доступ к тканям, вариативность
|Пространственное секвенирование
|сотни тыс.-миллионы клеток за прогон
|"кто есть кто" и "что включено" (гены)
|дороговизна, сложная интеграция слоёв
|Высокопольная/светолистовая томография
|субклеточное разрешение участков
|геометрия слоёв и трактов
|объём данных, артефакты подготовки
|Трассировка связей (коннектомика)
|нанометры-микроны
|"проводка" нейросети
|годы сканирования, вычислительные ресурсы
Советы шаг за шагом: как строят мультиомный атлас
-
Отбор материала. Для человека — постморем-образцы с клинической аннотацией (инсульт, Альцгеймер, норма); для приматов — ткани, полученные по строгим протоколам этики. Инструменты: криостаты, биобанки, LIMS-системы.
-
Мультиомная съёмка. Применяют пространственное РНК-профилирование (Stereo-cell), ATAC/метилирование, протеомику антителами. Плюс регистрация с высокоразрешающей визуализацией (светолистовая, рентген).
-
Совмещение слоёв. Сопоставляют "клеточные паспорта" с картой анатомии и проекций. Нужны алгоритмы регистрации, стандарты форматов (OME-Zarr), облачные репозитории.
-
Трассировка и граф. Из данных строят сетевой граф (коннектом): узлы — типы клеток/ядра, рёбра — связи/синапсы. Инструменты: кластерные GPU/CPU, библиотеки графовой аналитики.
-
Валидация и открытый доступ. Слепые тесты, повторяемость на независимых когортах, выкладка в открытые каталоги с интерактивными вьюерами.
-
Клиническая интеграция. Сопоставление паттернов с когортами пациентов, поиск мишеней для терапии (инсульт, деменции, эпилепсия). Сервисы: регистры пациентов, платформы анализа изображений и геномики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: опираться только на мышь как модель.
Последствие: заниженная сложность лобных цепей, плохая переносимость результатов.
Альтернатива: иерархия моделей: мармозетка → макака → человек; многоуровневая верификация.
-
Ошибка: смешивать негармонизированные данные (разные протоколы/реагенты).
Последствие: "пятнистые" карты, ложные различия.
Альтернатива: единые SOP, контрольные образцы, кросс-лабораторные раунды.
-
Ошибка: игнорировать биоэтику и комфорт животных.
Последствие: остановка исследований, потеря доверия.
Альтернатива: международные стандарты ухода, 3R (Replacement/Reduction/Refinement), наблюдательные комитеты.
-
Ошибка: хранить ткани без строгой цепочки холода.
Последствие: деградация РНК/белков, искажённые профили.
Альтернатива: мгновенная фиксация/заморозка, мониторинг температуры, аудит биобанков.
-
Ошибка: закрывать данные.
Последствие: дублирование работы, медленная валидация гипотез.
Альтернатива: открытые порталы, лицензирование данных, API для разработчиков.
А что если…
Если донорских человеческих тканей мало? Консорциум усилит упор на приматах и применит методы восстановления информации из архивных парафиновых блоков. Если форматы данных "не дружат"? Вводятся общеотраслевые стандарты и "промежуточные слои" конвертации. Если финансирование прерывается? Этапируют проект: минимально жизнеспособные "срезы атласа" публикуются сразу, чтобы не терять инерцию сообщества.
Плюсы и минусы мегаконсорциума
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Масштаб и скорость
|параллельная работа узлов, быстрый прогресс
|сложная координация
|Качество данных
|стандарты, кросс-валидация
|высокая цена реагентов и времени
|Этический надзор
|общие правила, прозрачность
|различия национальных норм
|Клиническая польза
|системная картина болезней
|трансляция результатов занимает годы
|Технологии
|доступ к синхротроном, суперкомпьютерам
|"дикая" величина данных и хранение
FAQ
Как выбрать модель примата для исследования речи/внимания?
Мармозетка — удобна для быстрых циклов и оптогенетики; макака — ближе к человеку по префронтальной коре и системам внимания; итоговые гипотезы проверяют на человеческом материале.
Сколько стоит такой проект и кто платит?
Бюджеты распределены по странам и инфраструктуре; Китай берёт на себя ключевые центры визуализации и базы данных, партнёры — оборудование, экспертизу и когорты. Итог — многолетнее "состыкованное" финансирование.
Что важнее: транскриптом или коннектом?
Это взаимодополняющие аспекты: "какие клетки и что включено" (транскриптом) и "как они связаны" (коннектом). Полный атлас требует обоих слоёв.
Как обеспечить приватность доноров?
Деидентификация, этические комитеты, кодирование метаданных, доступ по заявкам для чувствительных наборов.
Мифы и правда
-
Миф: все ключи к сознанию найдут только в человеческом мозге.
Правда: сравнение с приматами позволяет выделить общие черты и уникальные человеческие надстройки.
-
Миф: большие данные сами "подскажут смыслы".
Правда: без строгого дизайна экспериментов и валидации алгоритмы легко "находят" шум.
-
Миф: мультиомика заменит классическую нейроанатомию.
Правда: ткани и связи нужно видеть и мерить; молекулярная "подпись" без геометрии неполна.
-
Миф: этика только тормозит прогресс.
Правда: прозрачные правила делают результаты воспроизводимыми и приемлемыми для общества.
Сон и психология
Карта цепей сна и бодрствования — один из ранних "бонусов" проекта. Нечёткая работа таламокортикальных петель, гипоталамуса и стволовых ядер связана с бессонницей и дневной тревожностью. Точное картирование узлов (от ретикулума до гипоталамуса) поможет объяснить, почему у части людей нарушается архитектура сна, а у других тревога "подогревается" дыхательными и ритмическими центрами. Отсюда — перспективы более адресных поведенческих и фармакологических вмешательств.
Исторический контекст
-
Полные атласы "простых" моделей: дрозофила и данио — доказательство, что сквозное картирование возможно.
-
2023 год: атлас транскриптома мышиного мозга в рамках BRAIN Initiative — карта, какие гены активны в разных клетках.
-
Текущий этап: "коннектом мыши" — попытка описать всю проводку за 5-10 лет.
-
Новый вызов: переход к приматам — многократный рост объёма и сложности, требующий международного консорциума.
"Только объединив экспертизу, технологии и данные, можно справиться с такой задачей в разумные сроки", — считает нейробиолог Дон Вон Ким из Орхусского университета.
Три интересных факта
-
Мозг мармозетки размером с половину грецкого ореха содержит свыше миллиарда клеток — вдвое больше, чем у мыши, и этого уже достаточно, чтобы увидеть "префронтальные" мотивы.
-
Современные сканеры генов и белков способны анализировать почти миллион клеток за прогон и даже "читать" архивные образцы, годами хранившиеся в парафине.
-
У макаки префронтальная кора по организации значительно ближе к человеческой, чем у грызунов, — это одна из причин, почему её карты так ценны для когнитивной нейробиологии.
