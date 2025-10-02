Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мозг после смерти: открытие ученых
Мозг после смерти: открытие ученых
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:17

Карты мозга теперь строят как Google Maps: учёные объединяются, чтобы создать атлас приматов и человека

Учёные из 25 стран создают карты мозга мармозеток, макак и человека — Му-мин Пу

Мозг — не только гиппокамп с памятью и миндалина с реакцией "бей или беги". Это бездонная экосистема из ~86 млрд нейронов и почти такого же числа глиальных клеток. До сих пор никто не составил полной карты, показывающей, как именно эти клетки складываются в сети и превращают импульсы в мысль. Чтобы приблизиться к ответу, стартовал Международный консорциум по картированию мозга приматов (ICPBM) — объединение более сотни учёных из 25 стран, которое берётся за "невыполнимое": создать мультиомные атласы мозга мармозеток, макак и человека, проследив путь от молекул до связей.

"Мы хотим понять архитектуру мозга, которая лежит в основе всех его функций", — объяснил председатель ICPBM Му-мин Пу, директор Института нейронаук Китайской академии наук.

"Масштаб проекта поражает. Еще недавно подобные задачи казались невыполнимыми, но теперь технические барьеры постепенно снимаются", — отметил нейробиолог Марчелло Роса из Университета Монаша.

Консорциум базируется в Шанхае и опирается на сеть центров сверхточной визуализации в Сучжоу, Хайнане и Шэньчжэне, а также на азиатские синхротроны (альянс SYNAPSE) и большие базы данных. Индия подключает сотни посмертных человеческих образцов, Иран строит национальный приматный центр, европейские и австралийские команды отвечают за алгоритмы и стандарты данных. На стороне технологий — методы пространственного секвенирования (включая платформу Stereo-cell), светолистовая и рентгеновская томография, автоматическая трассировка аксонов и облачные хранилища научных данных.

Сравнение: объекты и подходы ICPBM

Объект/подход Масштаб клеток Что даёт Где слабое место
Мозг мармозетки >1 млрд клеток быстрые пилоты, "мост" между мышью и человеком ограниченная сложность коры
Мозг макаки ~13 млрд клеток близкая организация к человеческой, мощная ПФК высокие требования к этике и инфраструктуре
Человеческий мозг ~86 млрд нейронов конечная цель: заболевания, речь, сознание доступ к тканям, вариативность
Пространственное секвенирование сотни тыс.-миллионы клеток за прогон "кто есть кто" и "что включено" (гены) дороговизна, сложная интеграция слоёв
Высокопольная/светолистовая томография субклеточное разрешение участков геометрия слоёв и трактов объём данных, артефакты подготовки
Трассировка связей (коннектомика) нанометры-микроны "проводка" нейросети годы сканирования, вычислительные ресурсы

Советы шаг за шагом: как строят мультиомный атлас

  1. Отбор материала. Для человека — постморем-образцы с клинической аннотацией (инсульт, Альцгеймер, норма); для приматов — ткани, полученные по строгим протоколам этики. Инструменты: криостаты, биобанки, LIMS-системы.

  2. Мультиомная съёмка. Применяют пространственное РНК-профилирование (Stereo-cell), ATAC/метилирование, протеомику антителами. Плюс регистрация с высокоразрешающей визуализацией (светолистовая, рентген).

  3. Совмещение слоёв. Сопоставляют "клеточные паспорта" с картой анатомии и проекций. Нужны алгоритмы регистрации, стандарты форматов (OME-Zarr), облачные репозитории.

  4. Трассировка и граф. Из данных строят сетевой граф (коннектом): узлы — типы клеток/ядра, рёбра — связи/синапсы. Инструменты: кластерные GPU/CPU, библиотеки графовой аналитики.

  5. Валидация и открытый доступ. Слепые тесты, повторяемость на независимых когортах, выкладка в открытые каталоги с интерактивными вьюерами.

  6. Клиническая интеграция. Сопоставление паттернов с когортами пациентов, поиск мишеней для терапии (инсульт, деменции, эпилепсия). Сервисы: регистры пациентов, платформы анализа изображений и геномики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: опираться только на мышь как модель.
    Последствие: заниженная сложность лобных цепей, плохая переносимость результатов.
    Альтернатива: иерархия моделей: мармозетка → макака → человек; многоуровневая верификация.

  • Ошибка: смешивать негармонизированные данные (разные протоколы/реагенты).
    Последствие: "пятнистые" карты, ложные различия.
    Альтернатива: единые SOP, контрольные образцы, кросс-лабораторные раунды.

  • Ошибка: игнорировать биоэтику и комфорт животных.
    Последствие: остановка исследований, потеря доверия.
    Альтернатива: международные стандарты ухода, 3R (Replacement/Reduction/Refinement), наблюдательные комитеты.

  • Ошибка: хранить ткани без строгой цепочки холода.
    Последствие: деградация РНК/белков, искажённые профили.
    Альтернатива: мгновенная фиксация/заморозка, мониторинг температуры, аудит биобанков.

  • Ошибка: закрывать данные.
    Последствие: дублирование работы, медленная валидация гипотез.
    Альтернатива: открытые порталы, лицензирование данных, API для разработчиков.

А что если…

Если донорских человеческих тканей мало? Консорциум усилит упор на приматах и применит методы восстановления информации из архивных парафиновых блоков. Если форматы данных "не дружат"? Вводятся общеотраслевые стандарты и "промежуточные слои" конвертации. Если финансирование прерывается? Этапируют проект: минимально жизнеспособные "срезы атласа" публикуются сразу, чтобы не терять инерцию сообщества.

Плюсы и минусы мегаконсорциума

Параметр Плюсы Минусы
Масштаб и скорость параллельная работа узлов, быстрый прогресс сложная координация
Качество данных стандарты, кросс-валидация высокая цена реагентов и времени
Этический надзор общие правила, прозрачность различия национальных норм
Клиническая польза системная картина болезней трансляция результатов занимает годы
Технологии доступ к синхротроном, суперкомпьютерам "дикая" величина данных и хранение

FAQ

Как выбрать модель примата для исследования речи/внимания?
Мармозетка — удобна для быстрых циклов и оптогенетики; макака — ближе к человеку по префронтальной коре и системам внимания; итоговые гипотезы проверяют на человеческом материале.
Сколько стоит такой проект и кто платит?
Бюджеты распределены по странам и инфраструктуре; Китай берёт на себя ключевые центры визуализации и базы данных, партнёры — оборудование, экспертизу и когорты. Итог — многолетнее "состыкованное" финансирование.
Что важнее: транскриптом или коннектом?
Это взаимодополняющие аспекты: "какие клетки и что включено" (транскриптом) и "как они связаны" (коннектом). Полный атлас требует обоих слоёв.
Как обеспечить приватность доноров?
Деидентификация, этические комитеты, кодирование метаданных, доступ по заявкам для чувствительных наборов.

Мифы и правда

  • Миф: все ключи к сознанию найдут только в человеческом мозге.
    Правда: сравнение с приматами позволяет выделить общие черты и уникальные человеческие надстройки.

  • Миф: большие данные сами "подскажут смыслы".
    Правда: без строгого дизайна экспериментов и валидации алгоритмы легко "находят" шум.

  • Миф: мультиомика заменит классическую нейроанатомию.
    Правда: ткани и связи нужно видеть и мерить; молекулярная "подпись" без геометрии неполна.

  • Миф: этика только тормозит прогресс.
    Правда: прозрачные правила делают результаты воспроизводимыми и приемлемыми для общества.

Сон и психология

Карта цепей сна и бодрствования — один из ранних "бонусов" проекта. Нечёткая работа таламокортикальных петель, гипоталамуса и стволовых ядер связана с бессонницей и дневной тревожностью. Точное картирование узлов (от ретикулума до гипоталамуса) поможет объяснить, почему у части людей нарушается архитектура сна, а у других тревога "подогревается" дыхательными и ритмическими центрами. Отсюда — перспективы более адресных поведенческих и фармакологических вмешательств.

Исторический контекст

  1. Полные атласы "простых" моделей: дрозофила и данио — доказательство, что сквозное картирование возможно.

  2. 2023 год: атлас транскриптома мышиного мозга в рамках BRAIN Initiative — карта, какие гены активны в разных клетках.

  3. Текущий этап: "коннектом мыши" — попытка описать всю проводку за 5-10 лет.

  4. Новый вызов: переход к приматам — многократный рост объёма и сложности, требующий международного консорциума.

"Только объединив экспертизу, технологии и данные, можно справиться с такой задачей в разумные сроки", — считает нейробиолог Дон Вон Ким из Орхусского университета.

Три интересных факта

  1. Мозг мармозетки размером с половину грецкого ореха содержит свыше миллиарда клеток — вдвое больше, чем у мыши, и этого уже достаточно, чтобы увидеть "префронтальные" мотивы.

  2. Современные сканеры генов и белков способны анализировать почти миллион клеток за прогон и даже "читать" архивные образцы, годами хранившиеся в парафине.

  3. У макаки префронтальная кора по организации значительно ближе к человеческой, чем у грызунов, — это одна из причин, почему её карты так ценны для когнитивной нейробиологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные установили, что циркадные ритмы нарушает синий свет от смартфонов перед сном сегодня в 14:25

Сон не продаётся в магазинах гаджетов: почему трекеры и умные одеяла не решают главной проблемы

Учёные выяснили, что свет, еда и стабильность режима влияют на сон сильнее любых гаджетов. Какие привычки реально помогают уснуть?

Читать полностью » Учёные вырастили человеческие эмбрионы из клеток кожи в лаборатории — профессор Шухрат Миталипов сегодня в 13:25

Кожа превращается в начало новой жизни: учёные создали человеческие эмбрионы из фибробластов

Учёные впервые приблизились к созданию человеческих яйцеклеток из клеток кожи. Разбираем, как это работает и почему пока слишком рано говорить о клинике.

Читать полностью » Археологи зафиксировали почти двести рисунков животных и людей в пустыне Нефуд — исследователи Nature Communications сегодня в 12:25

Люди оставили метки на камнях вместо карт: зачем древние жители высекали верблюдов и фигуры людей

Тысячи лет назад в Аравийской пустыне люди высекали гигантских верблюдов на скалах. Зачем они это делали и что означали эти загадочные изображения?

Читать полностью » Эксперимент Университета Райса доказал возможность управлять энергией через фонон-поляритоны — Дасом Ким сегодня в 11:25

Атомы начали танцевать в такт лучу: эксперимент Райса открыл путь к новым квантовым технологиям

Учёные нашли способ "сцеплять" свет и вибрации атомов прямо при комнатной температуре. Это открывает новые возможности для солнечных панелей и светодиодов.

Читать полностью » Следы возрастом семь тысяч лет обнаружили археологи в Турции — министр культуры Мехмет Нури Эрсой сегодня в 10:25

Человек прошёл по грязи 7000 лет назад — и не зря: археологи нашли уникальные отпечатки эпохи Убейд

На юге Турции археологи нашли следы людей возрастом 7000 лет. Они открывают удивительное окно в жизнь эпохи Убейд и показывают, как жили древние общины.

Читать полностью » Межгалактический газ в ранней Вселенной оказался тёплым до звёзд и галактик — астрономы MWA сегодня в 9:09

Чёрные дыры могли включить "отопление" космоса: как рентгеновские лучи согрели межгалактический газ миллиарды лет назад

Учёные выяснили, что межгалактический газ в ранней Вселенной был тёплым ещё до рождения звёзд. Как это открытие меняет наше понимание космоса?

Читать полностью » Хромосомы атласской голубянки раздробились на сотни мелких структур за три миллиона лет — Роджер Вила сегодня в 8:09

Когда хрупкость становится суперсилой: почему дробление хромосом помогло бабочке выжить миллионы лет

У крошечной бабочки обнаружили рекордное число хромосом. Учёные раскрыли, как это произошло, и почему открытие важно даже для медицины.

Читать полностью » Красное море полностью высохло шесть миллионов лет назад и снова затопилось — ведущий автор исследования Тихана Пенса сегодня в 7:09

Если бы не эта катастрофа, на Земле было бы пустое море, а не рай для туристов

Около 6,2 млн лет назад Красное море исчезло, но затем вернулось благодаря катастрофическому потопу. Что произошло и почему это открытие так важно для науки?

Читать полностью »

Новости
Еда

Печёные яблоки: запекаем Антоновку и Голден при 180 °C за 35 минут
УрФО

В Екатеринбурге заведующую производством будут судить за массовое отравление школьников
Технологии

MX Master 4: новая флагманская мышь Logitech получила виброотклик и улучшенную эргономику
Питомцы

Стресс напрямую влияет на иммунитет домашний кошек
Спорт и фитнес

Тренировка дома без инвентаря: планка, выпады и отжимания для пресса и ног
УрФО

В школе №165 Кировского района установили интерактивные панели вместо меловых досок
Еда

Куриный шашлык на шпажках в духовке получается сочным при правильном мариновании
Еда

Овощная запеканка со сметаной в духовке получается нежной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet