"Зависит от исходной базы": нарколог рассказал, сколько лет жизни отнимает алкоголизм

Страдающий алкоголизмом человек рискует потерять биологически от 6 до 15 лет жизни, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.
"И если здесь говорить о синдроме зависимости, пациент начинает сразу терять эти годы. А годы, которые он теряет биологически, в среднем от шести до 15 лет жизни", — отметил эксперт.
По словам Масякина, количество теряемых лет зависит от "исходной базы", здоровья человека, а также количества потребляемого спиртного.
Врач подчеркнул, что под утратой жизненных лет также понимаются социальные последствия алкоголизма, такие как потеря работы или невозможность её найти, прекращение общения с семьёй и разрыв других социальных контактов.
"Человек теряет работу либо не может её найти, соответственно, ещё больше употребляет. Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться — это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования", — пояснил Масякин.
Фото: Freepik/karlyukav.
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