Жена поила мужа отваром из индийского дурмана, пытаясь вылечить от алкоголизма, а затем он чуть не умер

В Таиланде произошёл случай, связанный с попыткой лечения алкоголизма народными средствами. Житель деревни Нонгкха, Тонгдаенг, 62 лет, был госпитализирован 27 августа с признаками, схожими с инсультом. У него наблюдались нарушения сознания и двигательные расстройства. По информации издания The Thaiger, причиной его состояния стало отравление.
Жена Тонгдаенга, Рати, 52 лет, устала от того, что её муж постоянно пил. Она решила использовать народное средство, чтобы помочь ему. По совету соседки, Рати приготовила отвар из дурмана индийского. По слухам, этот отвар снижает тягу к алкоголю.
Дурман индийский содержит алкалоиды, такие как скополамин, гиосциамин и атропин, которые обладают седативным эффектом и могут угнетать двигательную активность. Эти вещества используются в лечении некоторых психических расстройств.
Рати напоила мужа отваром, надеясь избавить его от алкогольной зависимости. Однако к 13:00 его состояние резко ухудшилось. Невестка Тонгдаенга, Бунлома, вызвала скорую помощь.
Врачи смогли стабилизировать состояние пациента, и сейчас оно постепенно улучшается. Супруге Тонгдаенга рекомендовали уничтожить все запасы дурмана, которые были собраны для неё мальчиком из соседней деревни.
Медицинские специалисты предупреждают о высокой токсичности народных средств, приготовленных на основе дурмана индийского. Они отмечают, что такие отвары могут быть крайне опасными. Врачи даже не рекомендуют промывать желудок пациентам, употребившим подобные зелья, чтобы избежать повторного вдыхания ядовитых паров.
Фото: From Wikimedia Commons/ Pancrat (GNU Free Documentation License)
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