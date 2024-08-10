Пить алкоголь в компании приятнее, чем в одиночку: названа причина

Исследование, проведенное учеными из Университета Техаса в Эль-Пасо (UTEP), показало, что употребление алкоголя в социальном окружении вызывает высвобождение дофамина, что приводит к чувству эйфории, которое не наблюдается при употреблении алкоголя в одиночестве.
Эксперимент был проведен на дрозофилах (мухи), которые, как выяснилось, в группе показывают значительно более высокую активность под воздействием этанола по сравнению с теми, кто "пил" в одиночку.
Ученые также установили, что дофаминовые рецепторы типа D1 играют ключевую роль в этом процессе. Этот рецептор также связан с развитием алкогольной зависимости у людей, что делает результаты исследования особенно значимыми, сообщает Addiction Biology.
Это открытие может дать важные подсказки для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя (AUD).
Фото: commons.wikimedia.org/Michal Žilinský (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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