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Addiction Biology: распитие алкоголя в компании усиливает удовольствие
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Пить алкоголь в компании приятнее, чем в одиночку: названа причина

Addiction Biology: распитие алкоголя в компании усиливает удовольствие

Исследование, проведенное учеными из Университета Техаса в Эль-Пасо (UTEP), показало, что употребление алкоголя в социальном окружении вызывает высвобождение дофамина, что приводит к чувству эйфории, которое не наблюдается при употреблении алкоголя в одиночестве.

Эксперимент был проведен на дрозофилах (мухи), которые, как выяснилось, в группе показывают значительно более высокую активность под воздействием этанола по сравнению с теми, кто "пил" в одиночку.

Ученые также установили, что дофаминовые рецепторы типа D1 играют ключевую роль в этом процессе. Этот рецептор также связан с развитием алкогольной зависимости у людей, что делает результаты исследования особенно значимыми, сообщает Addiction Biology.

Это открытие может дать важные подсказки для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя (AUD).

Фото: commons.wikimedia.org/Michal Žilinský (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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