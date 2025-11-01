Алкоголь по выходным — не безобидная привычка: где кончается норма и начинается зависимость

Каждые выходные за выпивкой — уже тревожный сигнал, если человек теряет контроль над количеством и ситуацией. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал нарколог, психиатр, главный врач клиники МедПлюс Василий Шуров.

Врач пояснил, что алкоголизм — это медицинский диагноз, определяемый по конкретным критериям. По словам специалиста, если человек проводит все выходные за алкоголем, это повод задуматься.

"Первый критерий — это утрата количественного контроля, когда человек пьет гораздо больше, чем планировал", — сказал он.

Эксперт добавил, что у людей с алкогольной зависимостью со временем меняется шкала ценностей.

"Человек предпочитает пьющую компанию или пьет в одиночку, в ущерб остальным своим делам. По шкале ценностей он деградирует все время", — отметил Шуров.

Он также подчеркнул, что зависимый от алкоголя человек не признаёт свою беду.

По его словам, когда пьянство воспринимается как культурная норма, это мешает признанию зависимости.

"У нас есть так называемые культуропитейщики, зомби, которым с детства объяснили, что праздник без алкоголя не наступит", — заявил Шуров.

По словам нарколога, помочь начинающему алкоголику можно только при условии признания им своей проблемы и желания от неё избавиться.