Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© Freepik by jcomp is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:25

Алкоголь по выходным — не безобидная привычка: где кончается норма и начинается зависимость

Нарколог Шуров: регулярное употребление алкоголя по выходным — тревожный сигнал

Каждые выходные за выпивкой — уже тревожный сигнал, если человек теряет контроль над количеством и ситуацией. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал нарколог, психиатр, главный врач клиники МедПлюс Василий Шуров.

Врач пояснил, что алкоголизм — это медицинский диагноз, определяемый по конкретным критериям. По словам специалиста, если человек проводит все выходные за алкоголем, это повод задуматься.

"Первый критерий — это утрата количественного контроля, когда человек пьет гораздо больше, чем планировал", — сказал он.

Эксперт добавил, что у людей с алкогольной зависимостью со временем меняется шкала ценностей.

"Человек предпочитает пьющую компанию или пьет в одиночку, в ущерб остальным своим делам. По шкале ценностей он деградирует все время", — отметил Шуров.

Он также подчеркнул, что зависимый от алкоголя человек не признаёт свою беду.

По его словам, когда пьянство воспринимается как культурная норма, это мешает признанию зависимости.

"У нас есть так называемые культуропитейщики, зомби, которым с детства объяснили, что праздник без алкоголя не наступит", — заявил Шуров.

По словам нарколога, помочь начинающему алкоголику можно только при условии признания им своей проблемы и желания от неё избавиться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Михалева: в большинстве детских йогуртов и соков содержится избыток сахара и добавок сегодня в 12:46
Полезный завтрак, который разрушает обмен веществ: главная ошибка родителей

Йогурты, соки и хлопья с красивыми этикетками кажутся полезными, но могут навредить ребёнку. Диетолог рассказала, как выбрать действительно здоровые продукты.

Читать полностью » Слишком горячий чай повышает риск рака пищевода и гортани — данные ВОЗ сегодня в 12:38
70 градусов до беды: как любимый напиток превращается в риск рака и кариеса

Учёные предупреждают: привычка пить слишком горячий чай может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Узнайте, как правильно пить чай, чтобы он оставался полезным и безопасным.

Читать полностью » Замена сладостей фруктами и ежедневные прогулки улучшают самочувствие — рекомендации специалистов ЗОЖ сегодня в 11:38
Пять минут утром — минус усталость на весь день: как зарядка и фрукты меняют тело и мозг

Хотите чувствовать себя энергичнее и жить дольше? Узнайте, как простые ежедневные привычки помогут укрепить здоровье и улучшить самочувствие.

Читать полностью » Александр Мясников назвал объём алкоголя, при котором в США ставят диагноз зависимости сегодня в 11:24
Каждый вечер по чуть-чуть — и мозг перестаёт отдыхать

Шесть бутылок пива в день — именно столько нужно, чтобы в США диагностировали алкоголизм. Александр Мясников рассказал, как работает система и почему она строже российской.

Читать полностью » Колбасы, сосиски и сладости признаны самыми опасными продуктами — эксперт Зухра Павлова сегодня в 10:38
Еда с улыбкой палача: что мы на самом деле кладём на тарелку каждый день

Колбасы, газировка и фастфуд могут не только испортить фигуру, но и сократить жизнь. Диетологи рассказали, какие продукты действительно опасны для здоровья.

Читать полностью » Врач Пивоварова: длительный кашель и температура могут быть признаками туберкулёза сегодня в 10:17
Потливость и слабость без причины: первые знаки болезни, о которой забыли

Долгий кашель, потливость и субфебрильная температура могут быть не простудой, а туберкулёзом. Врач рассказала, как распознать болезнь на ранней стадии.

Читать полностью » Кислые фрукты и ягоды повышают чувствительность зубов и риск кариеса — эксперт Бойцова сегодня в 9:38
Яблоко вместо щётки — худший совет: стоматологи рассказали, как фрукты портят зубы

Фрукты полезны, но не безвредны: кислоты и пигменты могут разрушить эмаль и изменить цвет зубов. Рассказываем, как сохранить улыбку здоровой.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Саурабх Сети предупредил: бокал вина в день может привести к циррозу печени сегодня в 9:17
Этанол не знает меры: как алкоголь разрушает клетки печени даже в малых дозах

Один бокал вина в день часто называют «полезным» для сердца. Но врач объяснил, как даже минимальные дозы алкоголя разрушают печень и вызывают цирроз.

Читать полностью »

Новости
Наука
Ветеринар Стивенс: связь между человеком и животным может иметь недостатки для обеих сторон
Наука
Animal Welfare: изоляция домашних кошек в помещении вызывает хронический стресс
Садоводство
Перепады температур разрушают цветочные горшки
Дом
Тонья Скотт подчеркнула, что пищевая сода безопасно очищает ковры, стоки и мусорные вёдра
Авто и мото
Volvo скорректировала планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания — бензиновые модели останутся до 2040 года
Питомцы
Длительность сна здоровой собаки составляет 12-14 часов, во время болезни этот показатель увеличивается
Красота и здоровье
Психиатр Кристина Коломбо: отсутствие света во время душа снижает уровень кортизола
Питомцы
Температура тела питомца понижается во время сна, поэтому осенью они инстинктивно ищут тёплые места
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet