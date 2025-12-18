Алкоголь подсказал идею, реальность выставила счёт: чем обернулась ночная поездка без спроса

Ночная поездка "для развлечения" обернулась уголовным делом для несовершеннолетнего жителя Дальнего Востока. В Артёме 17-летний юноша угнал автомобиль знакомого, попал на нём в ДТП и после этого устроил дебош в медицинском учреждении. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Угон, авария и визит в больницу

Инцидент произошёл на территории Артёма. Как установили правоохранительные органы, подросток приехал в Приморский край из Еврейской автономной области и ночью проводил время в компании друзей. В какой-то момент он решил прокатиться на автомобиле одного из них, однако не справился с управлением и попал в аварию.

После ДТП юноша самостоятельно обратился в травматологический пункт городской больницы с переломом ноги. Там он вёл себя агрессивно и устроил дебош, находясь в состоянии изменённого сознания. Для его задержания были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Действия полиции и обстоятельства угона

Силовики установили, что нарушителю 17 лет, после чего подростка передали полиции. Угнанный внедорожник Toyota Surf был обнаружен в районе дома № 44 на улице Кирова. Автомобиль получил повреждения в результате столкновения с деревом.

Личность владельца машины также была установлена — им оказался 37-летний житель Артёма. Он обратился в полицию с заявлением об угоне внедорожника, который был похищен с придомовой территории.

Алкоголь, протоколы и уголовное дело

Задержанный признался, что угнал автомобиль, чтобы просто покататься по городу. По его словам, идея возникла после чрезмерного употребления спиртных напитков. Состояние сильного алкогольного опьянения подтвердили результаты медицинской экспертизы.

В отношении подростка составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за незаконное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — угон автомобиля.

Ответственность родителей и дальнейшие меры

Отдельный протокол был составлен в отношении родителей подростка. Их привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Документы направлены по месту их проживания.

Сам юноша помещён в Артёмовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.