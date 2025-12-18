Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Угон автомобиля
Угон автомобиля
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:24

Алкоголь подсказал идею, реальность выставила счёт: чем обернулась ночная поездка без спроса

Подросток в Артёме угнал внедорожник, попал в ДТП и устроил дебош в больнице — DEITA.RU

Ночная поездка "для развлечения" обернулась уголовным делом для несовершеннолетнего жителя Дальнего Востока. В Артёме 17-летний юноша угнал автомобиль знакомого, попал на нём в ДТП и после этого устроил дебош в медицинском учреждении. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Угон, авария и визит в больницу

Инцидент произошёл на территории Артёма. Как установили правоохранительные органы, подросток приехал в Приморский край из Еврейской автономной области и ночью проводил время в компании друзей. В какой-то момент он решил прокатиться на автомобиле одного из них, однако не справился с управлением и попал в аварию.

После ДТП юноша самостоятельно обратился в травматологический пункт городской больницы с переломом ноги. Там он вёл себя агрессивно и устроил дебош, находясь в состоянии изменённого сознания. Для его задержания были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Действия полиции и обстоятельства угона

Силовики установили, что нарушителю 17 лет, после чего подростка передали полиции. Угнанный внедорожник Toyota Surf был обнаружен в районе дома № 44 на улице Кирова. Автомобиль получил повреждения в результате столкновения с деревом.

Личность владельца машины также была установлена — им оказался 37-летний житель Артёма. Он обратился в полицию с заявлением об угоне внедорожника, который был похищен с придомовой территории.

Алкоголь, протоколы и уголовное дело

Задержанный признался, что угнал автомобиль, чтобы просто покататься по городу. По его словам, идея возникла после чрезмерного употребления спиртных напитков. Состояние сильного алкогольного опьянения подтвердили результаты медицинской экспертизы.

В отношении подростка составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за незаконное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — угон автомобиля.

Ответственность родителей и дальнейшие меры

Отдельный протокол был составлен в отношении родителей подростка. Их привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Документы направлены по месту их проживания.

Сам юноша помещён в Артёмовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Флаг СССР с острова Врангеля передали на вечное хранение музею — ТАСС вчера в 7:17
Когда флаг решал судьбу Арктики: символ суверенитета СССР обрёл вечное хранение

Флаг СССР, установленный на острове Врангеля в 1924 году как символ суверенитета, передан на вечное хранение в музей Тихоокеанского флота.

Читать полностью » Школьники Камчатки будут сдавать меньше экзаменов для поступления в колледжи — Омарова вчера в 5:38
Экзамена стало меньше — тревоги тоже: подросткам упростили путь во взрослую жизнь

В Камчатском крае поддержали упрощённую сдачу ОГЭ для поступления в колледжи, рассчитывая снизить стресс у школьников и повысить интерес к профессиям.

Читать полностью » МЧС ограничило движение на 80 километрах региональной трассы вчера в 5:35
Циклон прошёл — дорога исчезла: север Камчатки временно отрезан

Из-за циклона и сильных осадков на Камчатке закрыли 80-километровый участок региональной трассы, движение полностью ограничено.

Читать полностью » В Уссурийске возникла проблема с доступностью специалистов по детскому УЗИ — DEITA.RU 16.12.2025 в 6:31
Дефицит детского УЗИ в Уссурийске: почему поездка в краевой центр обходится дороже частной клиники

В Уссурийске из-за отсутствия специалиста по детскому УЗИ поездка в Владивосток обходит родителей дороже, чем платное обследование в частной клинике.

Читать полностью » Хабаровские электрические сети подключили 1713 новых потребителей за 11 месяцев 2025 года — DEITA.RU 16.12.2025 в 6:31
Хабаровские электрические сети развиваются не только для бизнеса: как социальные проекты получают энергию

Хабаровские электрические сети подключили более 1700 новых потребителей в 2025 году, продолжая развитие инфраструктуры для социальных и строительных объектов.

Читать полностью » Детская больница Владивостока проходит масштабное переоснащение — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Лечить будут по-новому: детская больница Владивостока вступает в этап масштабной модернизации

КДКБ Владивостока готовится к масштабному переоснащению: почти 60 единиц техники и новые этапы развития детского здравоохранения.

Читать полностью » Аэрофлот включает внутрирегиональные рейсы ДФО в льготную программу — ФедералПресс 15.12.2025 в 4:06
То, чего ждали годами: субсидированные авиабилеты охватили весь Дальний Восток

"Аэрофлот" открыл продажи субсидированных билетов на 2026 год: программа расширена до 25 направлений с акцентом на доступность для ДФО.

Читать полностью » Забайкальский художественный музей отремонтируют до июля 2026 года 14.12.2025 в 15:02
Музей с историей СССР уходит на ремонт: что изменится в знаковом здании Читы

В Чите готовятся к масштабному ремонту краевого художественного музея: работы затронут здание и фондохранилище и продлятся до лета 2026 года.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сливочное масло повышает риск атеросклероза и инфаркта — AIM
Происшествия
Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят за роман с заключенным — Daily Star
Общество
Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут дважды в 2026 году — Минниханов
Экономика
Налог с процентов по вкладам можно вернуть через вычеты — юрист Белоглазова
Садоводство
Неверный баланс углерода и азота замедлил компостирование — садоводы
Недвижимость
Цены на новостройки могут снизиться в 2026 году — экономист Надоршин
Экономика
Объем потребительских кредитов в РФ упал вдвое за год — Лагуткин
Экономика
Повышение НДС не затронет цены на основные продукты — Трепольский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet