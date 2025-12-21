Алкоголь не греет — он сбивает ритм: скрытая опасность зимних застолий

Зимние праздники, помимо отдыха и смены ритма жизни, могут стать серьёзным испытанием для сердечно-сосудистой системы. Холодная погода, переедание и алкоголь создают сочетание факторов, способных спровоцировать ухудшение самочувствия даже у относительно здоровых людей. Об этом рассказал врач-кардиолог в беседе с RT.

Как холод влияет на сердце

По словам специалиста, низкие температуры вызывают сужение кровеносных сосудов. Это приводит к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце. Особенно чувствительными к таким изменениям оказываются люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В группе повышенного риска находятся пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий. Кроме того, кардиолог отметил, что на фоне резких погодных колебаний эффективность привычной лекарственной терапии может снижаться, поэтому в зимний период особенно важен регулярный контроль состояния у лечащего врача.

Алкоголь и скрытые угрозы праздников

Отдельное внимание специалист уделил употреблению алкоголя в праздничные дни. По его словам, спиртное не только не согревает, но и напрямую влияет на работу сердца и сосудов. Алкоголь способен учащать сердцебиение, повышать артериальное давление и провоцировать опасные нарушения ритма.

"Употребление алкоголя сверх меры повышает частоту сердечных сокращений, артериальное давление, а также может привести к фибрилляции предсердий. Поэтому даже в новогоднюю ночь лучше ограничиться 1-2 бокалами и избегать крепких напитков", — предупредил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов.

Он подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует, а использование спиртного в качестве средства для согревания является распространённым и опасным заблуждением.

Простые меры для защиты сердца

В холодное время года кардиолог рекомендует уделять особое внимание терморегуляции организма. Важно держать в тепле не только корпус, но и голову, шею, а также руки и ноги, так как именно охлаждение этих зон чаще всего провоцирует сосудистый спазм.

Такие меры позволяют снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и уменьшить риск осложнений во время зимних праздников, когда организм и без того испытывает повышенный стресс.