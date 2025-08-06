Запивать алкоголь — вопрос не вкуса, а здоровья: идеальные напитки для сочетания с алкоголем

Запивать алкоголь — это не просто вопрос вкуса, но и здоровья. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, какой напиток лучше всего выбирать для сочетания с алкоголем.

Почему вода — лучший выбор

По словам Умнова, идеальным вариантом для запивания алкоголя является вода без газа. Она максимально химически нейтральна и не влияет на метаболизм в организме, что позволяет алкоголю усваиваться в обычном темпе без дополнительных нагрузок на органы.

Проблемы с соками и сладкими напитками

Умнов предупредил, что фруктовые соки, такие как апельсиновый или грейпфрутовый, могут сильно повлиять на усвоение алкоголя. Эти напитки конкурируют с алкоголем за ферменты в печени, что означает, что меньший объем этилового спирта не успеет обезвредиться, и токсический эффект будет сильнее.

Сладкие напитки, в свою очередь, оказывают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, что может способствовать развитию некроза.

Вода с газом: опасность ускоренного отравления

Не менее опасной для запивания алкоголя является газированная вода. Как пояснил врач, любая вода с газом ускоряет всасывание этилового спирта в желудке, что может привести к более быстрому отравлению.

Запрещенные напитки: чай и кофе

Запивать алкоголь чаем или кофе — тоже не лучшая идея. Эти напитки резко увеличивают нагрузку на сердце, что может вызвать аритмии и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.