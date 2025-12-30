Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

Алкоголь и ледяной дождь: как в новогодние праздники число травм может вырасти до 45%

Сложные погодные условия и алкоголь увеличивают количество травм в новогодний период — Алексей Коваленко

В период новогодних праздников количество травм среди граждан России увеличивается минимум на 25%, а в отдельные дни этот показатель может возрасти до 40-45%. Об этом сообщил Алексей Коваленко, главный врач университетской клинической больницы №5 Сеченовского Университета, в интервью ТАСС.

Причины увеличения числа травм

По словам Коваленко, увеличение числа травм в новогодний период связано с несколькими факторами, включая погодные условия. Особенно часто травмы случаются, когда на улице скользко после ледяного дождя, что значительно повышает риск падений и других инцидентов.

"В новогодние праздники минимум на четверть, то есть на 25%, увеличивается число травм в России. А в отдельные дни это количество может возрасти и до 40-45% при комбинации разных факторов", — отметил эксперт.

Роль алкоголя в травмах

Особое внимание Коваленко уделил рискам, связанным с употреблением алкоголя. Он подчеркнул, что алкогольное опьянение играет ключевую роль в увеличении числа травм, особенно на улице.

"Алкоголь, безусловно, увеличивает шансы на травму", — заявил он, напоминая о необходимости соблюдать особую осторожность, особенно в состоянии опьянения.

Рекомендации для безопасных праздников

С учётом вышеупомянутых факторов, эксперт призвал граждан проявлять особую осторожность в новогодний период, особенно в условиях плохих погодных условий и на фоне употребления алкоголя.

