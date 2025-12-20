Алкоголь, сладкое и жирное в одной тарелке: почему Оливье считается рискованным блюдом

Традиционный новогодний салат может оказаться куда опаснее, чем принято считать, если сочетать его с неподходящими напитками и блюдами. Врачи предупреждают: привычные гастрономические комбинации за праздничным столом способны спровоцировать серьёзные проблемы с поджелудочной железой. Об этом сообщает ТАСС.

Опасные сочетания с алкоголем и сладкими напитками

По словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, салат "Оливье" не стоит сочетать с крепким и сладким алкоголем. Особенно рискованны водка, полусладкое и сладкое игристое вино, а также сладкие коктейли.

""Оливье" нельзя совмещать с алкоголем, особенно сладким и крепким: шампанское полусладкое или сладкое, сладкие коктейли, водка. Это грозит острым панкреатитом. Алкоголь плюс жир — худшая комбинация для поджелудочной. Сахар в напитках усугубляет углеводную нагрузку", — отметил Сергей Вялов.

Врач пояснил, что более безопасным вариантом могут быть некрепкие напитки без сахара — сухое вино или шампанское брют.

Газировка и перегрузка углеводами

Не менее проблемным эксперт назвал сочетание "Оливье" со сладкими газированными напитками. Такая комбинация усиливает нагрузку на обмен веществ и работу пищеварительной системы.

"Резкий выброс инсулина от простых сахаров напитка наложится на выброс от картофеля. Риск набора веса и нарушения углеводного обмена возрастает в разы. Газы усиливают вздутие", — рассказал врач.

Подобное сочетание, по его словам, может привести не только к дискомфорту, но и к более серьёзным нарушениям при регулярном повторении.

С чем ещё не стоит есть "Оливье"

Гастроэнтеролог также рекомендовал избегать сочетания салата с другими тяжёлыми блюдами и закусками. В список нежелательных комбинаций вошли салаты "Мимоза", блюда с крабовыми палочками, холодец и паштеты.

""Оливье" нельзя совмещать с другими тяжелыми, жирными салатами и закусками: "Мимоза", салат с крабовыми палочками, холодец, паштеты. Это прямая перегрузка ЖКТ, печени и поджелудочной железы", — подчеркнул Сергей Вялов.

Он также посоветовал не есть фрукты сразу после основного приёма пищи и ограничить количество белого хлеба и булок, чтобы не увеличивать долю простых углеводов.

Более удачные комбинации

По словам специалиста, облегчить пищеварение помогают ферментированные продукты. К ним относятся квашеная капуста, мочёные яблоки и умеренное количество солёных грибов, которые содержат пробиотики и органические кислоты.

Врач рекомендовал дополнять новогодний стол свежими огурцами, зеленью и выбирать в качестве основного блюда запечённое мясо, рыбу или птицу без тяжёлых соусов. Такой подход, по его словам, снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт после традиционного салата.