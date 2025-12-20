Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Оливье с красной рыбой
Оливье с красной рыбой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:57

Алкоголь, сладкое и жирное в одной тарелке: почему Оливье считается рискованным блюдом

Врач запретил сочетать салат оливье с водкой и сладким алкоголем – Сергей Вялов

Традиционный новогодний салат может оказаться куда опаснее, чем принято считать, если сочетать его с неподходящими напитками и блюдами. Врачи предупреждают: привычные гастрономические комбинации за праздничным столом способны спровоцировать серьёзные проблемы с поджелудочной железой. Об этом сообщает ТАСС.

Опасные сочетания с алкоголем и сладкими напитками

По словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, салат "Оливье" не стоит сочетать с крепким и сладким алкоголем. Особенно рискованны водка, полусладкое и сладкое игристое вино, а также сладкие коктейли.

""Оливье" нельзя совмещать с алкоголем, особенно сладким и крепким: шампанское полусладкое или сладкое, сладкие коктейли, водка. Это грозит острым панкреатитом. Алкоголь плюс жир — худшая комбинация для поджелудочной. Сахар в напитках усугубляет углеводную нагрузку", — отметил Сергей Вялов.

Врач пояснил, что более безопасным вариантом могут быть некрепкие напитки без сахара — сухое вино или шампанское брют.

Газировка и перегрузка углеводами

Не менее проблемным эксперт назвал сочетание "Оливье" со сладкими газированными напитками. Такая комбинация усиливает нагрузку на обмен веществ и работу пищеварительной системы.

"Резкий выброс инсулина от простых сахаров напитка наложится на выброс от картофеля. Риск набора веса и нарушения углеводного обмена возрастает в разы. Газы усиливают вздутие", — рассказал врач.

Подобное сочетание, по его словам, может привести не только к дискомфорту, но и к более серьёзным нарушениям при регулярном повторении.

С чем ещё не стоит есть "Оливье"

Гастроэнтеролог также рекомендовал избегать сочетания салата с другими тяжёлыми блюдами и закусками. В список нежелательных комбинаций вошли салаты "Мимоза", блюда с крабовыми палочками, холодец и паштеты.

""Оливье" нельзя совмещать с другими тяжелыми, жирными салатами и закусками: "Мимоза", салат с крабовыми палочками, холодец, паштеты. Это прямая перегрузка ЖКТ, печени и поджелудочной железы", — подчеркнул Сергей Вялов.

Он также посоветовал не есть фрукты сразу после основного приёма пищи и ограничить количество белого хлеба и булок, чтобы не увеличивать долю простых углеводов.

Более удачные комбинации

По словам специалиста, облегчить пищеварение помогают ферментированные продукты. К ним относятся квашеная капуста, мочёные яблоки и умеренное количество солёных грибов, которые содержат пробиотики и органические кислоты.

Врач рекомендовал дополнять новогодний стол свежими огурцами, зеленью и выбирать в качестве основного блюда запечённое мясо, рыбу или птицу без тяжёлых соусов. Такой подход, по его словам, снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт после традиционного салата.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Безопасной дозы алкоголя не существует — нарколог Руслан Исаев вчера в 16:52
Голова не будет болеть: как избежать похмелья и токсического воздействия алкоголя

Как выпить на Новый год безопасно? Нарколог Руслан Исаев рассказал, сколько алкоголя можно пить мужчинам и женщинам, чтобы избежать неприятных последствий.

Читать полностью » Менингококковая инфекция может быть смертельно опасной — Роспотребнадзор вчера в 16:48
Менингококк — тихий убийца: как минимизировать риск и защитить себя вовремя

Менингококковая инфекция — опасное заболевание с высокой летальностью. Вакцинация и профилактика помогут избежать заражения.

Читать полностью » Некоторые цвета в одежде визуально добавляют возраст после 50 лет — стилисты вчера в 16:12
Перестала носить эти оттенки после 50 — и лицо стало выглядеть свежее без косметики

Некоторые цвета после 50 начинают работать против внешности. Какие оттенки лучше исключить и чем их заменить, чтобы выглядеть свежее и моложе.

Читать полностью » Медики предупреждают о рисках гиподинамии в новогодние каникулы – SHOT ПРОВЕРКА вчера в 14:57
Новогодние каникулы и гиподинамия: как сидячий образ жизни может повлиять на ваше здоровье

Медики предупреждают: продолжительный отдых на диване может привести к гиподинамии, проблемам с сердцем и диабету. Врачи советуют сохранять активность.

Читать полностью » Простые упражнения для снятия напряжения в спине после рабочего дня за компьютером – советы тренера вчера в 14:57
Офисная спина в опасности: как простые упражнения спасут вас от боли после долгого сиденья

Простые упражнения для снятия напряжения в спине помогут уменьшить дискомфорт после длительного сидения за компьютером. Тренер объяснила, как вернуть подвижность позвоночнику.

Читать полностью » Екатерина Суркова: генетика задаёт основу для кожи, но правильный уход важен не меньше вчера в 14:57
Влияние генетики на кожу: почему некоторые из нас быстрее обгорают на солнце и как с этим бороться

Генетика играет большую роль в здоровье кожи, но правильный уход, питание и образ жизни могут компенсировать генетические предрасположенности.

Читать полностью » Малоподвижный образ жизни делает организм уязвимым — спортивный врач Лидов вчера в 12:46
Мышцы и сердце сдаются первыми: вот к чему приводит малоподвижный образ жизни

Эксперт по спортивной медицине Петр Лидов рассказал NewsInfo, к чему приводит отсутствие физической активности у взрослых.

Читать полностью » Врач Беляева связала хруст в суставах с микросмещениями суставных поверхностей вчера в 12:22
Хруст в суставах появился без боли — а внутри уже идёт процесс: узнал о причине слишком поздно

Многие игнорируют хруст в суставах как безобидную особенность, но за этим звуком могут скрываться серьезные проблемы. Узнайте, когда нужно обратиться к врачу и как сохранить здоровье суставов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Нейроучёный Алеш Стюхлик связал живое общение с сохранением внимания
Общество
Церковь назвала оккультные услуги источником финансового и духовного ущерба – ТАСС
Общество
Паводок на реке Индигирке повредил 127 жилых помещений – власти Якутии
Общество
Экспертиза оценила квартиру Ларисы Долиной в 138 млн рублей – ТАСС
ДФО
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Камчатском крае – Геофизическая служба РАН
Наука
Неизвестный вид кальмара обнаружили в зоне добычи полезных ископаемых — Мехия-Саенс
Общество
Мошенники под видом новогодних выплат выманивают данные карт – Иван Курбаков
Происшествия
Амурский тигр вышел к жилым домам в селе Андреевка Приморья – администрация Хасанского округа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet