Мыло
Мыло
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:17

Мыло против кожи: главный враг чистоты прячется в каждой ванной

Врач Зарема Тен предупредила, что ежедневное использование щелочного мыла разрушает защитный барьер кожи

Многие до сих пор считают, что чем "чище" кожа после умывания, тем лучше. На самом деле чрезмерное стремление к чистоте может навредить. Обычное щелочное мыло, которым многие пользуются ежедневно, разрушает естественный защитный барьер кожи, вызывая сухость, раздражение и дерматологические проблемы.

Как работает защитная мантия кожи

Здоровая кожа имеет слабокислую среду — её показатель pH колеблется между 4,5 и 5,5. Эта тонкая кислотная мантия выполняет важную функцию: препятствует размножению бактерий, сохраняет влагу и защищает от агрессивных внешних факторов. Щелочные средства, наоборот, повышают уровень pH, разрушая естественный баланс.

"Что происходит при ежедневном использовании щелочного мыла? Во-первых, разрушение кислотной мантии. Мыло нейтрализует природную кислотность, полностью смывая защитный слой. Коже требуется от нескольких часов до целых суток, чтобы восстановить свой нормальный pH. При ежедневном применении кожа просто не успевает вернуться в норму", — сказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Почему щелочное мыло сушит кожу

Щелочные компоненты хорошо справляются с грязью и жиром, но при этом смывают не только загрязнения, но и собственные липиды кожи. Именно липидный слой помогает удерживать влагу.

"Такие средства активно обезжиривают кожу, нарушая липидный барьер. Это приводит к потере влаги, ощущению стянутости, шелушению и повышенной чувствительности", — уточнила врач.

Со временем кожа теряет эластичность, становится восприимчивой к микротрещинам и воспалениям.

Сравнение: типы очищающих средств и их воздействие

Тип средства Уровень pH Воздействие на кожу Рекомендации
Щелочное мыло 8-11 Сильно обезжиривает, сушит Только для редкого использования
pH-нейтральное мыло 5,5 Сохраняет баланс, мягко очищает Подходит для ежедневного ухода
Гель для умывания 5,0-6,0 Очищает и увлажняет Для чувствительной кожи
Крем-мыло 5,5-6,0 Увлажняет, не нарушая барьер Для сухой и нормальной кожи
Пенка для умывания 5,0-5,5 Деликатно очищает Для комбинированной кожи

Что происходит при нарушении pH-баланса

Когда кожа теряет свой естественный кислотно-липидный слой, она становится уязвимой. Повышенный уровень pH создаёт идеальные условия для размножения бактерий и грибков, что нередко приводит к воспалениям, акне и дерматитам.

Постоянная сухость и шелушение — первые признаки того, что кожа не справляется с защитой. Если не изменить уход, со временем могут появиться микротрещины и повышенная чувствительность к косметике и погодным условиям.

Советы шаг за шагом: как сохранить здоровую кожу

  1. Выбирайте мягкие средства. На упаковке ищите пометки "pH 5.5", "для чувствительной кожи" или "гипоаллергенно".

  2. Не используйте щелочное мыло ежедневно. Достаточно применять его 1-2 раза в неделю, если требуется глубокое очищение.

  3. После умывания используйте увлажняющий крем. Это поможет восстановить липидный барьер.

  4. Не мойте лицо горячей водой. Она усиливает обезвоживание и разрушает защитную мантию.

  5. Пейте достаточно воды. Внутреннее увлажнение помогает коже восстанавливаться.

А что если кожа уже пересушена?

Если ощущается постоянное стягивание и появляется шелушение, стоит временно отказаться от мыла и перейти на мягкие очищающие средства. Важно использовать кремы с керамидами, гиалуроновой кислотой и маслами.

Для восстановления pH подойдут аптечные продукты с пометкой "для атопичной кожи". Если улучшений нет, следует обратиться к дерматологу: возможно, развился себорейный дерматит или экзема.

FAQ

Можно ли использовать обычное хозяйственное мыло для лица?
Нет. Его pH выше 10, что полностью разрушает защитный слой кожи.

Какое мыло подходит для чувствительной кожи?
Лучше выбирать средства с pH 5.5 и добавлением масел, пантенола или экстракта алоэ.

Сколько раз в день можно умываться?
Дважды в день — утром и вечером. Более частое умывание пересушивает кожу.

Что выбрать — гель или пенку?
Пенка подходит для комбинированной кожи, а гель — для сухой и нормальной.

Можно ли умываться только водой?
Иногда — да, особенно утром, если кожа не склонна к жирности. Но вечером лучше очищать от пыли и косметики.

