Мыло против кожи: главный враг чистоты прячется в каждой ванной

Многие до сих пор считают, что чем "чище" кожа после умывания, тем лучше. На самом деле чрезмерное стремление к чистоте может навредить. Обычное щелочное мыло, которым многие пользуются ежедневно, разрушает естественный защитный барьер кожи, вызывая сухость, раздражение и дерматологические проблемы.

Как работает защитная мантия кожи

Здоровая кожа имеет слабокислую среду — её показатель pH колеблется между 4,5 и 5,5. Эта тонкая кислотная мантия выполняет важную функцию: препятствует размножению бактерий, сохраняет влагу и защищает от агрессивных внешних факторов. Щелочные средства, наоборот, повышают уровень pH, разрушая естественный баланс.

"Что происходит при ежедневном использовании щелочного мыла? Во-первых, разрушение кислотной мантии. Мыло нейтрализует природную кислотность, полностью смывая защитный слой. Коже требуется от нескольких часов до целых суток, чтобы восстановить свой нормальный pH. При ежедневном применении кожа просто не успевает вернуться в норму", — сказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Почему щелочное мыло сушит кожу

Щелочные компоненты хорошо справляются с грязью и жиром, но при этом смывают не только загрязнения, но и собственные липиды кожи. Именно липидный слой помогает удерживать влагу.

"Такие средства активно обезжиривают кожу, нарушая липидный барьер. Это приводит к потере влаги, ощущению стянутости, шелушению и повышенной чувствительности", — уточнила врач.

Со временем кожа теряет эластичность, становится восприимчивой к микротрещинам и воспалениям.

Сравнение: типы очищающих средств и их воздействие