Новым главарем "Аль-Каиды"* стал Саиф аль-Адель. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на отчет комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против "Исламского государства"* .
Известно, что Саиф аль-Адель является гражданином Египта. Ему 62 года. В настоящее время он, вероятно, находится в Иране, передает РИА "Новости".
Ранее лидером "Аль-Каиды" считался Айман аз-Завахири, о ликвидации которого США объявили 2 августа 2022 года. 31 июля две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника по дому в Кабуле, в котором, предположительно, находился лидер террористической организации.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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