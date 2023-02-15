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  • Опубликована сегодня в 14:28

Афганские СМИ: Саиф аль-Адель возглавил "Аль-Каиду"

Новым главарем "Аль-Каиды"* стал Саиф аль-Адель. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на отчет комитета Совета Безопасности ООН по санкциям против "Исламского государства"* .

Известно, что Саиф аль-Адель является гражданином Египта. Ему 62 года. В настоящее время он, вероятно, находится в Иране, передает РИА "Новости".

Ранее лидером "Аль-Каиды" считался Айман аз-Завахири, о ликвидации которого США объявили 2 августа 2022 года. 31 июля две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника по дому в Кабуле, в котором, предположительно, находился лидер террористической организации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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