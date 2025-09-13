Photoshop придётся делиться вниманием: конкуренция пришла с Востока
Состоялся релиз AliveColors 10 - растрового графического редактора для Windows 10/11, macOS (от 10.15 Catalina до 15 Sequoia) и Linux. Программа доступна бесплатно для некоммерческого использования.
Основные особенности
AliveColors поддерживает работу с:
-
слоями и различными цветовыми пространствами,
-
векторными операциями,
-
текстом и его форматированием,
-
множеством эффектов и фильтров.
Разработчики подчёркивают, что редактор создан без использования иностранных сервисов, работает автономно и гарантирует высокий уровень безопасности. Для пользователей подготовлены руководство в PDF и онлайн-учебник.
Что нового в версии 10
-
Все инструменты доступны в бесплатной версии (ограничение только одно — использование в некоммерческих целях). Ранее многие фильтры и эффекты требовали покупки.
-
Обновлённый интерфейс: доступны светлая, тёмная и серая темы.
-
ИИ-инструменты: интеллектуальное выделение, шумоподавление, автоматическая раскраска чёрно-белых фото.
-
Новые векторные инструменты: контурное выделение и контурные маски.
-
Улучшенная работа с текстом: добавлена векторная деформация.
-
Обновлённая поддержка ОС: прекращена поддержка Windows 7-8 и macOS 10.12-10.14. Работает только на 64-битных системах Windows 10-11, macOS 10.15-15 и Linux.
Доступность
Для Linux подготовлен Flatpak-репозиторий, а также официальные пакеты для:
-
Debian/Ubuntu/Astra,
-
Red Hat/CentOS/Fedora/РЕД ОС/Rosa Linux,
-
ALT Linux,
-
openSUSE.
