Photoshop придётся делиться вниманием: конкуренция пришла с Востока

Состоялся релиз AliveColors 10 - растрового графического редактора для Windows 10/11, macOS (от 10.15 Catalina до 15 Sequoia) и Linux. Программа доступна бесплатно для некоммерческого использования.

Основные особенности

AliveColors поддерживает работу с:

слоями и различными цветовыми пространствами,

векторными операциями,

текстом и его форматированием,

множеством эффектов и фильтров.

Разработчики подчёркивают, что редактор создан без использования иностранных сервисов, работает автономно и гарантирует высокий уровень безопасности. Для пользователей подготовлены руководство в PDF и онлайн-учебник.

Что нового в версии 10

Все инструменты доступны в бесплатной версии (ограничение только одно — использование в некоммерческих целях). Ранее многие фильтры и эффекты требовали покупки.

Обновлённый интерфейс : доступны светлая, тёмная и серая темы.

ИИ-инструменты : интеллектуальное выделение, шумоподавление, автоматическая раскраска чёрно-белых фото.

Новые векторные инструменты : контурное выделение и контурные маски.

Улучшенная работа с текстом : добавлена векторная деформация.

Обновлённая поддержка ОС: прекращена поддержка Windows 7-8 и macOS 10.12-10.14. Работает только на 64-битных системах Windows 10-11, macOS 10.15-15 и Linux.

Доступность

Для Linux подготовлен Flatpak-репозиторий, а также официальные пакеты для: