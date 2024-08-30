Журова считает, что Загитовой рано выходить замуж: "Муж-татарин не разрешит ей кататься на коньках"

Олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась своим мнением о том, что Алине Загитовой пока рано думать о браке.
Журова предположила, что Загитова выросла в восточных традициях и, возможно, посвятит свою жизнь мужу и детям, если решит выйти замуж.
Сейчас же фигуристка активно делает карьеру, а значит, о замужестве можно подумать и позже, уверена депутат.
"Алина сейчас делает карьеру. И теперь представьте — если у неё появится муж-татарин, то он ей, скорее всего, не разрешит кататься на коньках. Поэтому я думаю, что она понимает — ещё можно и подождать. А потом найдёт себе прекрасного мужа-татарина, будет сидеть дома и рожать детей", — сказала Журова в разговоре с РИА Новости.
Депутат выразила уверенность в том, что после вступления в брак у Загитовой будет замечательная жизнь, посвящённая семье, мужу и детям. Она не сомневается, что у олимпийском чемпионки отношение к семейной жизни самое что ни на есть серьёзное.
Фото: duma.gov.ru/ duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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